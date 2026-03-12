Малиновый макияж: как носить главный бьюти-тренд 2026

Тренд на ягодные оттенки в макияже не нов: в моде были и вишневые губы, и брусничные румяна, и ежевичные смоки. Этой весной пришел черед малинового макияжа – весеннего, свежего, с ярким румянцем.

При правильном применении этот оттенок подсвечивает лицо, стирает следы усталости и выглядит более стильно, чем привычные, но порядком наскучившие комбинации в коричнево-нюдовых тонах.





Расставляем акценты

Малиновые губы

Самый простой и беспроигрышный вариант. Малиновая помада – та редкая вещь, которая идет практически всем. Главное – найти свой подтон. Холодный подходит для светлой кожи. Чуть теплее, с ягодной кислинкой – для смуглой и загорелой.





Для макияжа отлично подойдут румяна-мультистики – их удобно использовать для глаз, щек и губ. Контур можно сделать четким для графичного образа или слегка растушевать для более расслабленного эффекта. Еще один вариант – накрасить губы карандашом и добавить полупрозрачное масло-блеск с малиновым оттенком.





Не бойтесь поддержать малиновый макияж губ другими акцентами в тон, но не перестарайтесь: в сочетании с яркими губами можно сделать малиновый румянец, но тогда не красить глаза. Или накраситься неяркой бордовой тушью.

Малиновые румяна

Самый любимый макияжный акцент всех блогеров, который, без сомнений, смотрится очень эффектно. Особенно на камеру. В жизни сложно нанести румяна достаточно ярко, но при этом не превратиться в матрешку.





Малиновые румяна работают не так, как привычные нам персиковые или розовые. Они не просто добавляют свежести, а меняют восприятие лица в целом. Наносить их можно не только на яблочки щек, но и чуть выше – на скулы, на виски, даже на веки и кончик носа. Это создает эффект, словно вы вернулись с мороза или с пробежки. Лицо выглядит отдохнувшим, подсвеченным, живым.





Малиновый макияж глаз

Визажисты советуют использовать моно-тени, нанося их на верхнее и нижнее веко, без затемнений и переходов. Текстура может быть любой: от матовой до влажной, шиммерной. Главное – чистота цвета и качественная растушевка границ. Можно сделать малиновые смоки или нарисовать мягкие стрелки тенями. Идеально дополнить макияж бордовой или коричневой тушью.

Кому идет малиновый макияж?

Малиновый на удивление универсален. Он идет и блондинкам, и брюнеткам, и русоволосым. Просто работает по-разному.

На светлой коже малина звучит ярко, контрастно, немного графично. Это вариант для тех, кто любит, чтобы макияж был заметен. На смуглой или загорелой коже малина уходит в более глубокие ягодные оттенки, становится насыщеннее и благороднее. Выглядит очень стильно и по-летнему.

Единственное предостережение касается обладательниц купероза и акне. С малиновыми румянами стоит быть осторожнее: они могут не замаскировать проблему, а, наоборот, усилить эффект покраснений. В таком случае лучше ограничиться малиновыми губами или тенями.





С чем носить?

Лучшие союзники яркого малинового макияжа – простая одежда, спокойные фактуры и отсутствие перегруза в аксессуарах. Белая рубашка, джинсы, лаконичное черное платье, трикотажный костюм – все это создает идеальный фон для ягодного мейкапа. Не надо пытаться подобрать одежду в тон, это будет перебор. Пусть малина остается единственным ярким акцентом.