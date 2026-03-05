Как наносить консилер: 5 неочевидных способов, о которых вы не догадывались

В косметичке большинства из нас консилеру отведена скромная роль второго плана. Утром его достают, чтобы замаскировать синеву под глазами, замазать внезапно выскочивший прыщик и с чистой совестью убрать до следующего раза. Тем временем консилер умеет гораздо больше, чем просто маскировать несовершенства. По мнению визажистов, он способен заменить собой добрую половину косметички – от праймера для век до скульптора.





Вместо базы для век

Тонкий слой консилера, нанесенный на все подвижное веко и растушеванный пальцем или кистью, заменяет профессиональную базу под тени. Пигмент ложится ярче, тени не осыпаются и держатся до самого вечера.

Тональный крем для этих целей не подходит: через час он обязательно соберется в складках. Консилер ведет себя иначе: его текстура создана для того, чтобы быть более стойкой. Главное – дать средству минуту на фиксацию и только потом приступать к нанесению теней.

Ластик для ошибок

Нарисовали стрелки, и одна получилась толще другой? Помада вышла за контур? Моргнули – и тушь отпечаталась на нижнем веке? Консилер работает как самый настоящий ластик.

Наберите немного средства на тонкую кисть или ватную палочку и аккуратно проведите там, где нужно исправить ошибку. Оно сотрет лишнее, не повреждая остальной макияж. Лайфхак, который всегда выручает визажистов!

Для четкого контура

С яркими помадами одна проблема: они имеют привычку растекаться или оставлять следы там, где не надо. Консилер решит и это. Перед нанесением помады обработайте кожу вокруг губ консилером с помощью тонкой кисти. Теперь можно красить губы любым цветом: помада не выйдет за контур, а макияж будет выглядеть идеально.

Вместо скульптора

Купили консилер не того оттенка? Не выбрасывайте! Слишком светлый может стать отличным хайлайтером, а слишком темный – скульптором. Наносите светлый консилер на спинку носа, центр лба, над губой, под бровью, ямочку над подбородком. Темным затемняйте то, что хотите скрыть: впадины под скулами, боковые части носа (чтобы сделать его тоньше), линию роста волос при высоком лбе. Главное – тщательно растушевывать границы, чтобы не было заметно переходов. Для этого лучше использовать синтетическую кисть или спонж.





Для коррекции бровей

Наберите немного средства на плоскую скошенную кисть и проведите четкую линию под бровью – от изгиба к хвостику. Аккуратно растушуйте. Этот простой трюк не только подчеркнет форму, но и замаскирует отросшие волоски, до которых не дошли руки с пинцетом. Контраст станет сильнее, брови будут выглядеть гуще и аккуратнее, а взгляд будет более открытым.



