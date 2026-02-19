Баска и многое другое: топ самых трендовых аксессуаров весны 2026

Этот гид по самым модным аксессуарам 2026 покажет, как всего одна деталь вроде массивного браслета или платка прокачает ваш весенний аутфит.

Весна 2026 обещает быть яркой и полной сюрпризов, особенно когда речь заходит об аксессуарах. Дизайнеры обещают: больше никаких предсказуемых сумок и скучных браслетов. Будущий сезон – это поле для игры с пропорциями и фактурами. Нас ждет возвращение к объему, тактильности и элементам, которые гарантировано привлекут внимание. 

Проанализировав показы в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, мы приготовили обзор ключевых трендов аксессуаров, которые определят стиль весны 2026.

Баска: подчеркни фигуру

Самый неожиданный камбэк, который мы увидели, – это баска. Да-да, этот элемент, созданный для того, чтобы подчеркнуть талию и добавить объема бедрам, возвращается. Главная фишка 2026 года – это съемная баска. Ее можно надеть поверх чего угодно: джинсов, платья или юбки. Этот аксессуар сразу задает главный акцент в образе, избавляя вас от необходимости мучиться с другими деталями. Бренд Chloe уже показал, насколько универсальной может быть эта деталь.

Платки: десять способов носить один узор

Классика, которая никогда не выходит из моды, но в этот раз приобретает новую значимость. Разнообразные узорчатые платки – это ваш пропуск в мир бесконечных стилистических решений. Завяжите на шее в стиле пин-ап, используйте как стильный тюрбан или повяжите поверх брюк, чтобы добавить акцент на талии. Чем больше способов носить, тем лучше.

Мягкие сумки

Жесткие клатчи и громоздкие минодьеры уступают место более обтекаемым и мягким вечерним сумочкам. В коллекциях весна-лето 2026 дизайнеры представили модели, которые словно обнимают руку. Prada сделала выбор в пользу атласа, Loewe использовал максимально податливую кожу, а Valentino добавил этим формам роскоши за счет изысканной вышивки бисером. Также стоит отметить продолжение линии миниатюрных сумок: атласные косметички Prada со сборками и едва заметным логотипом станут желанным предметом для тех, кто предпочитает минимализм в аксессуарах.

Украшения с кисточками

Украшения с декоративными кисточками, обладают особой праздничной аурой, смешанной с легким налетом бунтарства. Серьги, ожерелья или браслеты с этим элементом идеально подходят для тех случаев, когда требуется создать заметный, но не перегруженный вечерний образ.

Массивные браслеты

Элегантные тонкие цепочки и милые браслеты с подвесками отходят на второй план. На их место приходят крупные, скульптурные и очень заметные браслеты. В этом сезоне акцент смещается в сторону полного обвеса на запястьях.

Сумки со страусиным принтом

Хотя яркие анималистичные мотивы продолжат доминировать, более сдержанный подход найдет свое выражение в использовании принта страуса. Этот узор предлагает тактильную альтернативу доминировавшим ранее леопарду и питону. Он выглядит неброско, но при этом придает образу изысканность и отвечает запросу на тихую роскошь.

Броши: возвращение винтажной элегантности

Тенденция к возрождению элегантного стиля, замеченная еще в прошлых сезонах, находит свое отражение в популярности брошей. Эти сверкающие винтажные украшения крепятся на лацканы, горловины и даже служат для фиксации драпированных шарфов и жакетов.

Солнцезащитные очки: гигантизм 80-х

В области оптики доминируют аксессуары гигантских размеров. Энтони Ваккарелло представил модели, которые занимают буквально половину лица, и дополнил их не менее внушительными серьгами. Чем больше, тем лучше – это правило касается очков в следующем сезоне.

