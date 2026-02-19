Баска и многое другое: топ самых трендовых аксессуаров весны 2026

Весна 2026 обещает быть яркой и полной сюрпризов, особенно когда речь заходит об аксессуарах. Дизайнеры обещают: больше никаких предсказуемых сумок и скучных браслетов. Будущий сезон – это поле для игры с пропорциями и фактурами. Нас ждет возвращение к объему, тактильности и элементам, которые гарантировано привлекут внимание.

Проанализировав показы в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, мы приготовили обзор ключевых трендов аксессуаров, которые определят стиль весны 2026.

Баска: подчеркни фигуру

Самый неожиданный камбэк, который мы увидели, – это баска. Да-да, этот элемент, созданный для того, чтобы подчеркнуть талию и добавить объема бедрам, возвращается. Главная фишка 2026 года – это съемная баска. Ее можно надеть поверх чего угодно: джинсов, платья или юбки. Этот аксессуар сразу задает главный акцент в образе, избавляя вас от необходимости мучиться с другими деталями. Бренд Chloe уже показал, насколько универсальной может быть эта деталь.





Платки: десять способов носить один узор

Классика, которая никогда не выходит из моды, но в этот раз приобретает новую значимость. Разнообразные узорчатые платки – это ваш пропуск в мир бесконечных стилистических решений. Завяжите на шее в стиле пин-ап, используйте как стильный тюрбан или повяжите поверх брюк, чтобы добавить акцент на талии. Чем больше способов носить, тем лучше.





Мягкие сумки

Жесткие клатчи и громоздкие минодьеры уступают место более обтекаемым и мягким вечерним сумочкам. В коллекциях весна-лето 2026 дизайнеры представили модели, которые словно обнимают руку. Prada сделала выбор в пользу атласа, Loewe использовал максимально податливую кожу, а Valentino добавил этим формам роскоши за счет изысканной вышивки бисером. Также стоит отметить продолжение линии миниатюрных сумок: атласные косметички Prada со сборками и едва заметным логотипом станут желанным предметом для тех, кто предпочитает минимализм в аксессуарах.





Украшения с кисточками

Украшения с декоративными кисточками, обладают особой праздничной аурой, смешанной с легким налетом бунтарства. Серьги, ожерелья или браслеты с этим элементом идеально подходят для тех случаев, когда требуется создать заметный, но не перегруженный вечерний образ.





Массивные браслеты

Элегантные тонкие цепочки и милые браслеты с подвесками отходят на второй план. На их место приходят крупные, скульптурные и очень заметные браслеты. В этом сезоне акцент смещается в сторону полного обвеса на запястьях.





Сумки со страусиным принтом

Хотя яркие анималистичные мотивы продолжат доминировать, более сдержанный подход найдет свое выражение в использовании принта страуса. Этот узор предлагает тактильную альтернативу доминировавшим ранее леопарду и питону. Он выглядит неброско, но при этом придает образу изысканность и отвечает запросу на тихую роскошь.





Броши: возвращение винтажной элегантности

Тенденция к возрождению элегантного стиля, замеченная еще в прошлых сезонах, находит свое отражение в популярности брошей. Эти сверкающие винтажные украшения крепятся на лацканы, горловины и даже служат для фиксации драпированных шарфов и жакетов.





Солнцезащитные очки: гигантизм 80-х

В области оптики доминируют аксессуары гигантских размеров. Энтони Ваккарелло представил модели, которые занимают буквально половину лица, и дополнил их не менее внушительными серьгами. Чем больше, тем лучше – это правило касается очков в следующем сезоне.



