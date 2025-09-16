Масло vs блеск для губ: есть ли разница?

Почему же масла для губ стали такими популярными?

В отличие от плотных блесков, масла не создают ощущения липкой пленки. Они не прилипают к волосам на ветру и не оставляют разводов на чашках (если вы выбираете бесцветный оттенок). Это макияж для жизни, комфортный и невесомый.





Но правда ли они ухаживают?

Эксперты сходятся во мнении: масло – это в первую очередь декоративное средство с приятным бонусом в виде легкого ухода. В этом смысле оно практически не отличается от блеска для губ: также создает на губах временную защитную пленку, которая предотвращает потерю влаги, но не решает серьезных проблем вроде обезвоженности или шелушений. Для настоящего ухода все же нужен хороший бальзам или крем с гиалуроновой кислотой и церамидами, а масло можно нанести сверху для красивого финиша.





Легкая текстура масел так или иначе влияет на их свойства: по сравнению с блесками, они более текучие, поэтому нужно знать лайфхаки по нанесению и следовать им, а еще масла быстрее впитываются и нуждаются в частом обновлении в течение дня. Однако за комфорт, невесомость и модный полупрозрачный цвет можно простить им эти особенности.





Как наносить масло для губ?

Привычный способ – нанести масло четко по границам губ – может разочаровать вас, особенно если вы выбрали яркие оттенки. Чтобы масло не растекалось и не выходило за границы дозволенного, наносите его, не доходя до контура. Визажисты предлагают такой лайфхак: добавлять масло только на центр губ для эффекта объема. Либо использовать контурный карандаш, который удержит средство в четких границах.





Еще один лайфхак, которым пользуются визажисты: наносить тонкий слой масла перед матовой помадой и дать ему немного впитаться. В этом случае помада ляжет ровнее и не подчеркнет сухость. Однако можно действовать и по старинке, нанося в качестве праймера питательный бальзам для губ: точно не ошибетесь!

Что же выбрать – блеск или масло?

Все просто: блеск предпочтительнее для вечера, когда нужна максимальная пигментация и зеркальное сияние, а масло выигрывает для ежедневного ношения, когда хочется комфорта, легкости и намека на оттенок. Так что смело добавляйте масло для губ в свою косметичку, но не забывайте, что его использование не заменит бальзамы для губ, особенно в осенне-зимний период.



