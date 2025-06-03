Как наносить ягодные румяна? Интервью со звездным визажистом Даной Лекус

Новый импульс моде на яркий макияж щек дала Хейли Бибер – креативный директор бьюти-бренда Rhode. Этой весной она выпустила ягодные кремовые румяна – и малиновые скулы сразу стали трендом номер один.

Ягодную вишневую коллекцию румян выпустил и косметический бренд Рианны – Fenty Beauty.





Кому подходят ягодные оттенки румян, какие текстуры лучше выбирать для повседневного использования и какой техникой макияжа пользоваться, чтобы образ был в духе актуальных трендов? Об этом и не только Клео.ру поговорил со звездным визажистом, ведущим специалистом крупнейших международных показов Даной Лекус.





– Дана, расскажите, кому подходят ягодные румяна?

– На мой взгляд, абсолютно всем. Я считаю, что в макияже не может быть никаких правил. Самое главное – выбрать подходящий подтон румян. Для светлой кожи подходят более холодные оттенки – например, клюквенные, малиновые, розоватые. А для смуглой, теплой кожи, подходят оттенки с оранжевым, терракотовым подтоном, сливовые, бордово-черешневые тона.





– Какой техникой нанесения румян вы чаще всего пользуетесь?

– Для клиентов на показах мод, на конкурсах красоты, чаще всего я использую технику лифтинг-блаш – когда румяна наносятся не только на яблочки щек, а акцент идет чуть выше – к скулам или вискам. Таким образом получается лифтинг-эффект, лицо становится свежее, его форма визуально делается более правильной, овальной.

– Для домашнего нанесения это тоже подходит?

– Если мы говорим о самостоятельном нанесении дома, то лучше подходит другая техника. Немного цвета наносим на яблочки щек и остатками на кисти или на спонже проходимся по спинке носа. Такой способ имитирует естественный румянец, когда мы приходим с холодной погоды в теплое помещение.





– Куда еще, кроме щек, можно наносить румяна?

– Их можно наносить на веки вместо теней, на зону висков – для лифтинг эффекта. Кремовые румяна можно использовать на губы вместо помады: в небольшом количестве это будет выглядеть как тинт. Еще многие девушки любят использовать румяна вдоль роста волос в зоне лба, но лично я этот эффект не приветствую, потому что в жизни это довольно-таки заметно и сразу бросается в глаза. Можно пройтись румянами по бокам шеи: это идеальный вариант, когда хочется визуально ее удлинить.





– Сухие или кремовые: какую текстуру выбрать?

– Это больше зависит от типа кожи. К примеру, для сухой кожи больше подходят кремовые румяна, они не выглядят инородным продуктом. Если мы говорим о комбинированной коже с жирной Т-зоной и сухими щеками, то тоже идеально подойдут кремовые текстуры. Для жирной кожи тема кремовых румян сразу же закрывается, на ней их цвет очень быстро "съедается", и нам остаются только сухие текстуры.

В любом случае, кремовые средства обладают меньшей стойкостью, поэтому для макияжа на пляж, например, я бы рекомендовала жидкие румяна дополнительно продублировать сухими, это значительно продлит стойкость.





– Как не переборщить и не стать "матрешкой"?

– Начинать с малого, не наносить сразу много продукта. А если вы вдруг переборщили, то ничего страшного, вам всегда поможет кисть или спонж с остатками тонального крема – их можно использовать как ластик. С их помощью вы можете приглушить интенсивность румян. Кстати, яркость зависит от того, куда вы собираетесь: если это ежедневный макияж, румяна наносим совсем чуть-чуть. Если мы говорим о макияже на фото, видеосъемку, то нужно наносить поярче – в жизни это может показаться перебором, но для кадра будет – то, что нужно.





– Нужен ли тон под румяна? Или это вовсе не обязательно?

– Если у вас хорошая кожа без явных несовершенств, то можно обойтись и без тонального. Или точечно нанести консилер на единичные акне, перекрыть им венки на внутренних уголках глаз и не перегружать лицо тональным кремом. И помните: самое главное правило в макияже – никаких правил. Делайте то, что нравится именно вам!