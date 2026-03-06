Красота без мотивации: как ухаживать за собой, когда нет сил

Бывают дни, когда даже снять макияж перед сном - уже подвиг, и возникает чувство вины за пропущенный уход. Рассказываем, как заботиться о себе, когда силы на исходе.

Перед сном вы смотрите на полку с баночками и понимаете, что сил наносить все это нет. И даже не потому, что вы ленивая. Просто день был длинный, ресурс на нуле, а многоступенчатый ритуал воспринимается как еще одна галочка в бесконечном списке дел. И проблема не в отсутствии дисциплины, а в том, что уход перестал приносить удовольствие и превратился в обязанность.

Почему нам не хочется ухаживать за собой?

На самом деле причин может быть несколько, и часто они работают в связке.

✔ Уход стал рутиной в плохом смысле слова. Превратился в простые механические движения, которые мы делаем на автомате, не получая от них ни радости, ни расслабления. Просто потому что надо.

✔  Вы устали выбирать. Когда на полке стоит десять баночек с разными функциями, в итоге не хочется ни одной.

✔ Средства не доставляют удовольствия. Нанося их, вы не испытываете приятных ощущений.

Фото: freepik.com

✔ Перфекционизм. Вам кажется, что если вы не можете сделать идеальный многоэтапный уход (сыворотка, крем, массаж, патчи), то не стоит и начинать. И в итоге не делаете ничего.

✔ Вы в принципе устали, не высыпаетесь и не имеете ресурса на то, чтобы позаботиться о себе.

Как вернуть удовольствие от ухода?

1. Найдите "свою" текстуру

Понаблюдайте за собой: какие текстуры вам приятны? Может, вы любите, когда крем тает на коже и превращается в масло? Или обожаете легкие освежающие гели, которые впитываются за секунду? А может, предпочитаете плотные бальзамы, которые хочется вбивать подушечками пальцев?

Когда средство приятно тактильно, рука сама тянется к нему. Не потому что надо, а потому что хочется снова испытать это ощущение. 

Если сейчас ваш уход не приносит тактильного удовольствия, есть смысл сходить в большой магазин, где представлены разные бренды, потестировать различные текстуры, найти то, что действительно приятно.

Фото: архивы пресс-служб. Освежающий увлажняющий гель с клеточной водой EAU CELLULAIRE, Institut Esthederm; Патчи для глаз Драгоценный Иммортель, L'Occitane; Гиалуроновая сыворотка для лица с экстрактом черной икры и ниацинамидом HYALURON AMPOULE, SEA ROSE; Энергетический тоник для лица Женьшень, Erborian


2. Подружитесь с ароматами

Запах – мощнейший якорь на настроение. Если крем пахнет так, что хочется закрыть глаза и улыбнуться, вы будете наносить его даже в самые тяжелые дни. Ищите ноты, которые вас успокаивают или, наоборот, заряжают. Кому-то подходят цитрусовые ароматы благодаря их бодрящему эффекту, кто-то предпочитает лаванду и ромашку с расслабляющим действием. Кто-то, наоборот, не любит, когда косметика имеет аромат. Здесь нет правильного выбора, все индивидуально.

Фото: freepik.com

3. Сократите время ухода

Идея долгого вечернего ритуала хороша, когда есть время и силы. Когда ничего из этого нет – она убивает мотивацию. Разрешите себе пятиминутный уход – без чувства вины. Даже если вы просто умылись и нанесли один крем – вы уже позаботились о себе. Иногда этого достаточно.

А когда появятся настроение и время, можно устроить полноценный спа-вечер. Но и он не должен быть обязаловкой.

4. Уберите лишнее с полки

Попробуйте убрать все, кроме 3-4 средств, из открытого доступа. Исследования подтверждают: чем меньше выбор, тем легче действовать. Оставьте на видном месте только то, что реально используете каждый день. Или то, чем вам очень приятно пользоваться.

Фото: архивы пресс-служб. Тонизирующий мист для лица и тела с увлажняющим и успокаивающим эффектом B5, Second Shower; Тонизирующий увлажняющий бальзам для тела TONIC HYDRATING OIL-BALM, Clarins; Парфюмированный гель для душа Summer, Confume; Набор масок для лица и области шеи c алмазной пудрой Dermasys Diamond V Mask, Dr Oracle

Уход, который не требует мотивации

Бывают дни, когда никакие ухищрения не работают. Просто физически нет сил. Для таких случаев держите план Б – средства, которые можно наносить лежа и почти с закрытыми глазами.

✔ Мицеллярная вода или педы с тоником на тумбочке. Даже если нет сил идти и умываться, протереть лицо диском можно, не открывая глаз.

✔ Спрей-тоник или сыворотка-мист. Брызнула – и можно не наносить увлажняющий крем, коже уже комфортно. 

✔ Приятная тканевая маска и(ли) патчи. Поможет расслабиться, заменит крем и сыворотку.

Это не идеальный многоэтапный уход. Но в дни тотальной усталости это лучше, чем ничего. 

Фото: архивы пресс-службы L'Occitane. Патчи для глаз Драгоценный Иммортель

Без вины виноватые

Важно не забывать: уход за собой – это не экзамен. Здесь нет оценочной системы, здесь есть только вы и ваше состояние.
Если сегодня вы нанесли только крем для рук – уже хорошо. Если просто умылись и забыли про все остальное – ничего страшного. Если вообще ничего не сделали – и это нормально.

И все же мотивация – штука непостоянная. Она приходит и уходит. А привычка остается. Поэтому ищите не силу воли, а те маленькие удовольствия, которые будут тянуть вас к баночкам снова и снова. И когда-нибудь вы поймаете себя на том, что тянетесь к крему не потому что надо, а потому что хочется снова почувствовать этот запах, эту текстуру. И испытать удовольствие от того, что заботитесь о себе.

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

