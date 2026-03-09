Эксперт Ольга Кабисова рассказала, как выбрать качественное эфирное масло и не переплачивать

Создатель бренда натуральных эфирных масел Ольга Кабисова рассказала о правилах выбора качественных масел и личных ароматных ритуалах. Эксперт объяснила, что не стоит гоняться за европейским и американским сырьем. Она не случайно выбрала Индию в качестве страны производства.

"Индия – это древняя колыбель аюрведы, уникальной системы знаний о здоровье и гармонии. Именно здесь природа и традиции сливаются воедино, создавая идеальные условия для выращивания растений с исключительными целебными свойствами", – подчеркнула она.

Основательница бренда отдельно остановилась на вопросе ценообразования.

"Баночка эфирного масла объемом 10 мл не может стоить ниже 400-500 рублей в рознице для самых распространенных ароматов. Все, что дешевле, – повод насторожиться", – отметила основательница бренда JIAH Essentials в интервью Клео.ру.

Также Кабисова раскрыла и свои личные секреты использования масел. Для укрепления иммунитета она смешивает в диффузоре можжевельник, чайное дерево, эвкалипт и лимон. В спальне ее фавориты – иланг-иланг, апельсин, сандал и ваниль: "Такая смесь создает атмосферу спокойствия и радости, помогает снять стресс и усталость".

Новичкам в мире ароматерапии Ольга советует начинать с масла лаванды. "Оно универсальное, мягкое и подходит практически всем. Самый простой способ применения – при нервном напряжении нанести 1 каплю масла на ладонь, растереть и глубоко вдыхать. А можно капнуть на угол подушки – аромат будет сопровождать вас всю ночь, способствуя глубокому сну", – поделилась эксперт.