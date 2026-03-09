Основатель бренда эфирных масел Ольга Кабисова: "Хорошее масло не может стоить дешево!"

Она выросла среди минеральных источников и лечебных трав Кавказских Минеральных Вод, получила экономическое образование в Международной школе бизнеса в Москве, строила карьеру в финансах, а потом ушла в бренд-менеджмент в индустрии моды и красоты. Но настоящую точку опоры соосновательница JIAH Essentials Ольга Кабисова нашла там, где не ожидала, – в эфирных маслах, которые помогли ей справиться с аллергическим ринитом и начать дышать полной грудью. Сегодня она – сооснователь бренда JIAH Essentials, созданного вместе с партнером из Индии. В эксклюзивном интервью Клео.ру Ольга рассказывает, как личная история болезни превратилась в миссию, почему настоящее индийское масло не может стоить дешево, и какой запах она советует каждому новичку.





– Ольга, как опыт управления чужими брендами помог вам понять, чего не должно быть в вашем собственном? Что вы взяли как ценный урок, а от чего сознательно отказались?

– Опыт управления иностранными бьюти-брендами дал мне уникальное понимание того, как важно сохранять аутентичность и глубинную связь с ценностями бренда. Часто в международных компаниях я сталкивалась с излишней стандартизацией, попытками подстроиться под массовый рынок и под массовые тренды, что порой приводило к потере уникальности и искренности продукта. Для своего собственного бренда я сознательно отказалась от шаблонных маркетинговых ходов, сделав ставку на высокое качество, натуральность и глубокую связь с традициями и природой. Особенно важным для нас стало решение производить именно индийские эфирные масла – ведь культура их использования в Индии уходит корнями в многовековую историю, наполненную мудростью и уважением к природе.





– Название JIAH ("Джиа") переводится как "сердце, душа, жизнь". Что это означает для вас?

– Мы стремимся раскрыть сердце растений, то есть соединить науку и душу, природу и повседневную жизнь человека, чтобы эфирные масла были не просто приятным ароматом, а становились помощниками в поддержании гармонии тела, ума и духа.

Мы хотим, чтобы каждый флакон с нашим маслом становился инструментом для осознанной работы над собой: для расслабления, оздоровления, восстановления баланса, пробуждения чувств и вдохновения. Это глубокая забота – о качестве продукта, о честности в коммуникации и о создании пространства доверия, где клиент может по-настоящему соприкоснуться с природой через аромат.

– Ваша миссия – качество по доступной цене. Расскажите, какова минимальная цена натурального эфирного масла, дешевле которой могут продаваться только разбавленные или подделки?

– Два самых частых вопроса, которые нам задают: "Почему так дорого?" и "Почему так дешево?". Первый вопрос чаще задают люди, мало знакомые с темой эфирных масел, привыкшие видеть аптечное масло по цене 100–200 рублей. При этом у большинства активных пользователей эфирных масел существует другой стереотип: только европейские и американские производители способны создавать эфирные масла премиального качества, но у таких масел цена может превышать несколько тысяч рублей за 10 мл.





В то же время многие регионы вне Европы – например, Индия, Марокко, Египет – имеют богатую историю и традиции производства эфирных масел, а также уникальные климатические условия для выращивания растений. В Индии, например, эфирные масла используются в аюрведической медицине уже многие века. По этой причине мы решили сотрудничать именно с индийскими производителями, что позволило нам создать продукцию высокого качества по доступной цене.

Цена эфирного масла зависит от множества факторов: вида растения, качества сырья, урожайности, способа производства и логистики. Исходя из этого, принято считать, что баночка эфирного масла объемом 10 мл не может стоить ниже 400–500 рублей в рознице для самых распространенных ароматов – цитрусовых, хвойных, лаванды. Цветочные масла обычно дороже, так как для их производства требуется больше сырья.

– Ваш сооснователь – носитель индийской культуры. Как это партнерство повлияло на суть бренда?

– Во-первых, благодаря знаниям моего бизнес-партнера и связям в Индии мы смогли достаточно быстро найти проверенного производителя с международными сертификатами качества, наладить прямые отношения и логистику. Во-вторых, индийская культура – это богатая история использования эфирных масел в аюрведе, йоге и духовных практиках. Это вдохновило нас не просто создавать продукт, а передавать через него ценности гармонии, баланса и заботы о себе.





– Чему, помимо аюрведических принципов, вы учитесь у индийской культуры?

– Безусловно, индийская культура – это неиссякаемый источник мудрости, который вдохновляет нас гораздо глубже, чем просто аюрведические принципы. Одним из самых важных уроков для меня стало особое отношение ко времени и терпению. В Индии многое происходит в своем ритме, и это учит ценить процесс, а не только результат. Кроме того, индийская культура прививает глубокое чувство целостности – понимание, что все взаимосвязано: человек, природа, дух и материя.

– Если бы вам нужно было посоветовать всего одно эфирное масло человеку, который никогда ими не пользовался, что бы это было?

– Очень сложно выбрать всего одно эфирное масло, ведь каждое из них уникально по-своему. Но если человек никогда не пробовал эфирные масла, я бы порекомендовала начать знакомство с масла лаванды. Оно универсальное, мягкое и подходит практически всем – помогает расслабиться, снять стресс и улучшить качество сна.





Аромат индийской лаванды отличается от привычной нам российской или европейской – он более нежный. Самый простой способ применения – при нервном напряжении или волнении нанести 1 каплю масла на ладонь, растереть и глубоко вдыхать аромат. Также можно нанести 1 каплю лаванды на край подушки – так аромат будет сопровождать вас всю ночь, способствуя более глубокому и спокойному сну. Отличный вариант – добавить пару капель лаванды в ополаскиватель при стирке постельного белья.

– Какой наиболее эффективный способ использования эфирного масла? Диффузор, аромалампа, смешивание с базовыми маслами?

– Наиболее эффективный способ использования зависит от вашей цели и ситуации. Если говорить об общем оздоровлении и создании атмосферы в доме или офисе, то я рекомендую использовать аромадиффузор. Он мягко и равномерно распределяет аромат в воздухе, сохраняя все полезные свойства масла без нагрева, что очень важно для сохранения его терапевтического эффекта. Если вы хотите получить более локальное воздействие – например, расслабить мышцы или улучшить состояние кожи и волос – тогда лучше всего смешивать эфирное масло с базовым маслом и наносить на лицо, тело или волосы. Такой подход обеспечивает безопасное и эффективное проникновение активных компонентов через кожу.

– Эфирные масла, по вашему мнению, подходят для постоянного использования? Или это больше целебная история, применяемая под конкретный запрос?

– Натуральные эфирные масла подходят для регулярного использования, однако важно строго соблюдать дозировки. Как и с любым продуктом, действует правило – не перебарщивать. Чаще всего их применяют с конкретной целью: для улучшения сна, расслабления, повышения концентрации внимания или улучшения настроения. Некоторые используют эфирные масла как натуральные духи. Эфирные масла также можно использовать курсом: например, для укрепления иммунитета в межсезонье можно ежедневно наносить на кожу каплю эфирного масла чайного дерева перед выходом из дома.

– Каким образом вы сами применяете эфирные масла? Какие ваши любимые?

– Лично я очень люблю использовать эфирные масла в повседневной жизни, потому что мне они помогают поддерживать хорошее самочувствие. Я часто использую масла как по отдельности, так и в сочетании. Например, для укрепления иммунитета наношу 1 каплю эфирного масла чайного дерева на запястье, также локально наношу каплю на воспаление (прыщик) на лице. Всегда при влажной уборке дома прямо в воду добавляю пару капель чайного дерева и лимона. В таком сочетании чайное дерево дает антибактериальный эффект, а лимон уничтожает неприятные запахи и дает аромат свежести. Также, когда у меня упадок сил, плохое настроение, я сразу наношу пару капель лимона на запястье. Капля эвкалипта всегда помогает мне "пробивать" нос при аллергиях. А для ухода за волосами мой абсолютный фаворит – это маска для роста и укрепления волос из смеси масла авокадо и эфирного масла розмарина.





Для укрепления иммунитета моя любимая смесь для диффузора дома – можжевельник, чайное дерево, эвкалипт и лимон. В спальне в диффузор я всегда смешиваю иланг-иланг, апельсин, сандал и ваниль – такая смесь создает атмосферу спокойствия и радости, помогает снять стресс, усталость и создает уют.