Размыть границы: все про самый модный макияж губ 2026 - Halo Lips

Если вы уже устали от четкой подводки губ и ищете способ сделать их визуально объемнее, но при этом сохранить естественность, ваш звездный час настал. По прогнозам западных бьюти-инсайдеров, в 2026 году нас ждет настоящая революция: четкие губы выйдут из моды, на смену им придет мягкий макияж губ с размытыми границами. Этот тренд уже получил замысловатое название – Halo Lips (или "губы-ореол").

Почему ореол?

Halo Lips – это техника, при которой пигмент сосредотачивается в центре губ, а по их периметру создается мягкое, размытое, словно ореол (или нимб), сияние, визуально придающее губам объем. В отличие от старого приема оверлайнинга, при котором мы выводили карандаш за естественный контур, здесь губы выглядят полнее без очевидных линий, за счет игры света и тени.





Суть трендового метода заключается в переосмыслении контура. Вместо того чтобы подчеркивать естественную границу губ, где начинается цвет, продукт наносится на наиболее выпуклую часть, где губа имеет максимальный объем.

Техника Halo Lips: рисуем в три простых шага

1. Создаем "бронзовый ореол". Нанесите немного кремового бронзера без блесток на кисть и тщательно растушуйте его вокруг периметра рта. Это создаст тот самый мягкий, теплый ореол, который и задаст объем губ.





2. Прорабатываем форму. Возьмите контурный карандаш и проведите линию внутри только что созданного бронзерного контура. Это добавит глубины и четкости, но не резкости. Снова аккуратно растушуйте границу пушистой кистью или пальцем.

3. Добавляем цвет. Завершающий штрих – нанесение цвета строго в центр губ. Для этого подойдет блеск, помада или даже кремовые румяна. Аккуратно вбейте продукт пальцем, чтобы получился мягкий градиент от насыщенного центра к размытому краю.





Секрет успеха

Этот тренд идеально вписывается в эстетику clean-girl, так полюбившуюся девушкам во всем мире. Он демократичен: подходит для любых форм губ, помогая скорректировать асимметрию и визуально добавить объем. Он удобен: в отличие от четкого контура, который легко можно размазать, с "хело-липс" можно не бояться жить без оглядки на макияж – пить кофе, перекусывать, не переживая за внешний вид. Неудивительно, что технику halo lips уже освоили Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и прочие законодательницы бьюти-моды.





В общем, если надоело выверять каждую линию у зеркала, этот способ – то, что нужно. Получается быстро, смотрится свежо, да и губы правда кажутся объемнее. Ничего лишнего, просто игра со светом и текстурой. И еще одно доказательство того, чтобы самые интересные вещи получаются, когда просто размываешь границы.