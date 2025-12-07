Не хочется выходить: 5 идей для домашнего костюма

Домашняя одежда больше не ассоциируется с бесформенными трениками. В 2025 году она стала частью модной эстетики: мягкие костюмы, уютные комплекты, шелковые брюки и кашемировые кардиганы – все это выглядит современно даже за пределами квартиры.

Модная парадигма сдвинулась не случайно – все чаще гардеробы становятся гибридными. Домашние костюмы стали новой формой "тихой роскоши" – той, что строится не на декоре, а на качестве материалов, мягкости линий и продуманном минимализме. Бренды всё чаще предлагают модели, в которых можно выйти за кофе, принять гостей и подключиться к рабочему звонку – нашли пять универсальных вариантов для любого стиля и типа фигуры.

1. Костюм из трикотажа

Он еще не успел надоесть и стал основой домашней капсулы. Комбинация может быть любой – широкие брюки, зауженные джоггеры, длинные кардиганы, облегающие лонгсливы и майки. Трикотаж мягко драпируется, подстраивается под движение и создает ощущение уюта, но выглядит достаточно аккуратно, чтобы выйти в нем на прогулку или в магазин.

Главный секрет – в качестве и посадке. Современный трикотаж не растягивается коленями и держит форму, как полноценный базовый костюм. Тонкие кашемировые варианты выглядят особенно дорого и поддерживают тот самый тренд на тактильную роскошь, который будет актуален еще несколько лет.

2. Мягкий костюм





Силуэт – как у классики, но из очень мягкой ткани (вискозы, джерси или плотного трикотажа). Широкие или зауженные брюки вместо моделей со стрелками, кардиган, свитшот, лонгслив или мягкая рубашка вместо строгого жакета – уютно и комфортно, но не слишком по-домашнему.



Идеальный вариант для тех, кто работает из дома: в камере виден аккуратный верх, но вам будет очень удобно. Если срочно нужно выйти, достаточно надеть куртку, пальто и ботинки – образ получится достаточно городским, а вам не нужно будет долго собираться.

3. Пижамная эстетика





С ощущением, как будто вы весь день не вылезали из постели. Главная фишка таких костюмов – тактильность, которая создает богемное, расслабленное настроение. Всего два предмета (брюки или шорты плюс майка или рубашка) – готовый аутфит для любой ситуации. Выбирайте варианты из вискозы, сатина или шелка – эти ткани держат форму и не растягиваются. Если хочется добавить элементы сексуальности, обратите внимание на модели с кружевом.

Fashion-хак – купить два комплекта в близких оттенках (черном, белом, розовом, голубом или коричневом) и миксовать их между собой.

4. Спортивный гибрид





Как будто вы только вышли из зала или занимались дома кундалини-йогой. Такие модели находятся на стыке спорта и домашнего стиля – это еще один модный тренд wellness-wear. Мягкие джоггеры без жестких манжет, худи из бамбукового хлопка, округлые линии, воздух между телом и тканью – "форма восстановления" на каждый день. Альтернатива – облегающие леггинсы, кроп-топы, лонгсливы, которые можно сочетать с удлиненными рубашками или мягкими кардиганами. Силуэт визуально останется очень собранным – чрезмерный оверсайз остался в прошлом.

5. Новое прочтение халатов





Уходим от махровых и вафельных вариантов – в тренде длинные халаты-кардиганы, которые заменяют домашние пальто. Их носят поверх трикотажных брюк, топов, тонких свитеров или шелковых комплектов. Они создают вертикаль, добавляют образу глубину и позволяют выглядеть собранно даже в самый ленивый утренний час.

Если хотите добавить будуарной эстетики, выбирайте варианты с кружевом или перьями. Альтернатива – орнамент и узоры с налетом бохо. Бонус – летом их можно носить с короткими платьями и шортами в качестве кардиганов.