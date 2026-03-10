Белла Хадид стала первым амбассадором бьюти линии Prada

Супермодель Белла Хадид стала первым глобальным бьюти-амбассадором модного дома Prada. О новом сотрудничестве бренд объявил на фоне расширения собственной косметической линии.

В рамках партнерства модель представит новинку в бьюти-линейке марки – румяна под названием Prada Touch. Продукт станет следующей главой в развитии направления Prada Beauty, которое бренд активно развивает в последние годы.

Новое средство предназначено для щек и губ и отличается гибридной текстурой "крем-пудра". По задумке бренда, она легко растушевывается и создает мягкий матовый эффект с легкой дымкой цвета на коже. Румяна заключены в компактный футляр в форме фирменного треугольника – одного из узнаваемых символов Prada. Такой формат, как отмечают в компании, задуман так, чтобы средство было удобно брать с собой даже в небольшую сумку.



Назначение Беллы Хадид на роль амбассадора совпало с активным развитием бьюти-направления бренда. Хотя первые эксперименты с косметикой у дома были еще в начале 2000-х, полноценное возвращение на рынок произошло совсем недавно. В 2023 году Prada официально перезапустила бьюти-линейку, развивая ее в партнерстве с компанией L'Oréal.

