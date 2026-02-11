Barrel fit или джинсы-бочонки: шопинг-гид по главному деним-тренду сезона

На горизонте новый тренд – джинсы-бочонки, один из наиболее обсуждаемых и перспективных силуэтов в мире денима в 2026 году. Они расширяются в бедрах и коленях, а затем деликатно сужаются к щиколотке, создавая округлый силуэт, напоминающий... ну да, бочонок! Такие джинсы обычно имеют высокую или среднюю посадку, обеспечивая свободу движений. Иногда их дополняют интересными подрезами, рельефными швами или даже необработанным краем.

Изначально этот силуэт вызвал неоднозначную реакцию в модной среде, однако благодаря влиянию ведущих дизайнеров и модных инфлюенсеров джинсы-бочонки быстро завоевали признание. Важным этапом в их популяризации стал показ Alaïa в сезоне осень-зима 2025, представивший экстремальные варианты фасона. Впоследствии такие бренды, как Celine и Phoebe Philo, также включили вариации брюк-бочонок в свои коллекции, подтверждая актуальность тренда. В 2026 году ожидается, что barrel fit станут по-настоящему массовым явлением, предлагая свежий взгляд на повседневный деним.

Ключевое правило стилизации джинсов-бочонок – соблюдение баланса пропорций. Рекомендуется сочетать их с более облегающим или укороченным верхом, чтобы визуально сбалансировать объем. Эта модель одинаково хорошо смотрится как с каблуками и балетками, так и с кроссовками или лоферами, позволяя создавать разнообразные образы – от кэжуал до более элегантных.

Для тех, кто готов включить этот актуальный деним-тренд в свой гардероб, мы нашли лучшие варианты barrel fit, доступные в российских магазинах.





Модель из плотного хлопкового денима классического темно-синего оттенка. Отличается средней посадкой, подчеркивающей талию, и широкими штанинами с декоративными швами, формирующими характерный бочкообразный силуэт. Эффект "варенки" придает изделию современный и слегка винтажный вид.





Если вам важен состав и продуманность кроя, эта модель от True Red – то, что нужно. Дизайнеры поработали на славу, добавив специальные подрезы и рельефные вставки, чтобы добиться идеальной формы бочонка – расширения от бедра и мягкого сужения к низу. Такие джинсы будут хорошо смотреться с базовыми вещами – простыми топами, водолазками или уютными свитерами. Они сами по себе являются акцентом, поэтому верх может быть максимально лаконичным.





Представляют собой свежий взгляд на тренд благодаря своему необычному серо-голубому цвету денима. Такой цвет прекрасно сочетается с пастельными оттенками, белым, серым или даже нежными лимонными и лавандовыми тонами.