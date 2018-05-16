«Секретное» хобби Анжелики
Дорогие читатели! Герои проекта «Красота на Миллион» продолжают погружаться в мир удивительных преображений. Одной из первых о своем хобби узнала Анжелика. Сразу скажем, что увлечение экстремальное, однако нашу героиню это не остановило. Наоборот, именно этого она и хотела!
На первой встрече с куратором Алисой я много рассказывала о себе. В том числе вскользь упомянула, что хотела бы полетать в аэродинамической трубе. Даже сама позабыла об этом, но координаторы проекта привыкли подмечать даже самые мелкие нюансы. А потому меня ждал очень приятный сюрприз!
Когда Алиса позвонила и назначила встречу недалеко от Курского вокзала, то я сразу же увлеклась предположениями. Намек на то, чтобы я оделась теплее, почему-то сразу навел меня на мысль, что мне предстоит прыгнуть с парашютом. Дочь же, напротив, была более «приземленной» и не согласилась, сказав, что организаторы наверняка договорились о съемках в каком-нибудь сериале. Поэтому мне, скорее всего, предложат принять участие в массовке.
Ни одна из догадок не оказалась верной. Дорога привела меня к аэротрубе!
Прежде чем я отправилась «летать», мне предложили подписать договор и предупредили о противопоказаниях, а также провели инструктаж, рассказав о правилах поведения внутри трубы, о технике свободного парения, о жестах, при помощи которых следует подавать сигналы инструктору.
Но, видимо, от волнения и переизбытка эмоций я практически все жесты сразу же забыла. Кроме одного – большой палец вниз. Именно так нужно сообщать инструктору о том, что я хочу прекратить полет.
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Наконец, я переоделась в специальный костюм, надела шлем и начала подниматься к трубе. Войдя внутрь сооружения, посмотрела на инструктора. Он напомнил, что необходимо лечь на воздух и развести руки с ногами в стороны. Тут я почувствовала, как снизу начал нагнетаться воздушный поток, мое тело устремилось вверх. Испугавшись набора высоты и позабыв все жесты инструктору, я немного побарахталась в воздухе, а когда поняла, что ничего не получается, то отчаянно сжала кулак и опустила большой палец вниз. Так завершился мой первый свободный полет в аэродинамической трубе.
Проанализировав свои действия, я решила, что теперь не буду подниматься так высоко. А еще благодаря советам координатора Алисы я поняла, как следует держать свое тело, чтобы оно действительно летало. Оказалось, что нужно напрягать мышцы, чтобы руки и ноги помогали удерживаться на воздушном потоке.
Сказано – сделано! С каждым новым заходом в трубу я чувствовала себя более уверенно. Параллельно этому уменьшался мой страх. В итоге, практически изнеможенная, на шестом подходе я решила завершить свое знакомство с аэродинамической трубой.
Приехав домов и проспав более полутора часов, я вспомнила свои приключения. Тело болело, но на следующий день боль прошла. А еще через три дня я вновь начала грезить о свободном парении. Есть четкая убежденность, что мои полеты в аэротрубе продолжатся. По крайне мере, я этого очень хочу!
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комментарий координатора проекта:Анжелика – пример многим! Чудесно, что она развивается, пробует новое и почти ничего не боится!
На одной из наших встреч она упомянула, что всегда хотела полетать в аэротрубе. Сказала и забыла, а я запомнила! Подумала, что было бы круто устроить такой полет, да еще и внезапно. Сюрпризом.
Я рада, что он пришелся по вкусу. Пока мы шли к трубе Анжелика пыталась угадать, что с ней будет и действительно в итоге попала в точку. Когда я сказала, что да, это труба, она начала хохотать!..
Перед полетом, уже стоя в костюме, очень волновалась. А когда начался полет опустила большие пальцы вниз, что означало «хочу прервать полет и выйти» уже через минуту или две. Я была удивлена, подумала, вдруг вообще хочет уйти...
Но нет. Анжелика настойчиво пыталась понять на протяжении всего полета, что делает не так, почему не получается взлететь?
После полета говорит: «Не, больше не полечу, одного раза хватит!» И смеется! Но я знала, что отойдет, и через некоторое время скажет: «Хочу еще!!!»
Алиса Фрэмм
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Большая аэротруба Ай-Флай
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«Красота на Миллион»: встречайте новую героиню – Анжелику!
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Обсуждение 7
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Angel / 16.05.18 23:53Вам красный цвет кстати идёт! А хобби, конечно, супер. Я вот люблю экстрим, с удовольствием бы попробовала такое.
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Миледи / 16.05.18 20:58А вам здесь начали уже что-то с лицом делать ? Вы прям как то посвежели.
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lika2018 / 17.05.18 00:44Разумеется. Насколько лет я здесь выгляжу? Минус пару тройку лет?
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M.Marina / 16.05.18 18:20Глядя на вас, самой захотелось. Страшно, конечно, но попробовать можно. Особенно, когда рядом такой замечательный инструктор)
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lika2018 / 16.05.18 18:06Причем я только в конце поняла как нужно летать)))) А осенило меня, когда я уже выдохлась, ))) Это круто скажу я вам:-)
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Фея / 16.05.18 18:00Это вообще крутая идея. Организаторы - молодцы. Это даже круче, чем прыгнуть с парашютом.
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Дея / 16.05.18 17:47Анжелика, ну вы вообще герой! Это такой драйв! Я бы, наверное, не решилась. Боюсь всяких экстремальных занятий. А вы - молодец.