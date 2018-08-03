Анжелика: новый поход за мечтой
Любимые читатели, рады снова вас видеть! На этот раз мы решили немного отойти от глобального преображения наших участников и рассказать, как меняется их внутренний мир. Ведь вы знаете, что вместе с косметологией и пластикой мы дополнительно планируем для каждого участника его хобби, которое позволило бы раскрыть внутренний потенциал героев и по-другому им посмотреть на мир. Вы помните, что хобби Анжелики в первые дни проекта было, мягко сказать, не совсем удачным. Но мы исправились и теперь хотим рассказать о воплощении в жизнь еще одной мечты нашей героини – о занятиях хореографией!
Доброго дня всем-всем-всем! Сегодня у меня просто волшебное настроение. И знаете почему? Потому что координаторы проекта «Красота на Миллион» подарили мне очередное чудо – занятия хореографией под руководством настоящих профессионалов «Русской Балетной Компании»!
Несмотря на то, что это был групповой урок (а не индивидуальный, как это было в прошлый раз), от этого мое настроение ни капельки не испортилось. Даже больше, в глубине души мне было важно увидеть, как я буду выглядеть на фоне молоденьких девочек, которые посещают уроки хореографии не первый раз.
Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта
И вот, мое женское эго удовлетворено: мое тело прекрасно помнит балетные па. Пусть и были небольшие помарки, ошибки, но они не критичны. Особенно, если вспомнить, что у меня был многолетний перерыв в практике. Ничего, теперь я уверена, что смогу все наверстать. Не зря же и балетный станок в квартире устанавливаю! Пока он не готов, я продолжаю тренироваться со стулом.
В целом по занятию могу сказать, что это было круто! Наш преподаватель Лана – невероятная умница, красавица и настоящий профессионал. Если вдруг что-то не получается, она всегда объяснит, покажет. Остальной коллектив «Русской Балетной Компании» также молодцы, приятно со всеми общаться!
Пусть пока у меня получается не так, как хотелось бы, но я буду стремиться к улучшению своей хореографии. Когда у меня появится свой балетный станок, то будет намного проще! А пока я с нетерпением жду следующего урока.
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комментарий координатора проекта:
Вместе с Анжеликой я побывала на двух занятиях по хореографии. На первом и она, и я были разочарованы тем, что нашей участнице не дали возможности поработать у балетного станка. Поэтому мы сразу же начали поиски другой танцевальной студии. И вот наши старания увенчались успехом. Анжелика пришла на занятия хореографией в новую школу, и здесь она ощущала себя иначе!
Алиса Фрэмм
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Школа-студия Русская Балетная Компания
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