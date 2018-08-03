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Анжелика: новый поход за мечтой

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Любимые читатели, рады снова вас видеть! На этот раз мы решили немного отойти от глобального преображения наших участников и рассказать, как меняется их внутренний мир. Ведь вы знаете, что вместе с косметологией и пластикой мы дополнительно планируем для каждого участника его хобби, которое позволило бы раскрыть внутренний потенциал героев и по-другому им посмотреть на мир. Вы помните, что хобби Анжелики в первые дни проекта было, мягко сказать, не совсем удачным. Но мы исправились и теперь хотим рассказать о воплощении в жизнь еще одной мечты нашей героини – о занятиях хореографией!

Анжелика: новый поход за мечтой

Доброго дня всем-всем-всем! Сегодня у меня просто волшебное настроение. И знаете почему? Потому что координаторы проекта «Красота на Миллион» подарили мне очередное чудо – занятия хореографией под руководством настоящих профессионалов «Русской Балетной Компании»!

Анжелика: новый поход за мечтой

Анжелика: новый поход за мечтой

Несмотря на то, что это был групповой урок (а не индивидуальный, как это было в прошлый раз), от этого мое настроение ни капельки не испортилось. Даже больше, в глубине души мне было важно увидеть, как я буду выглядеть на фоне молоденьких девочек, которые посещают уроки хореографии не первый раз.

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

И вот, мое женское эго удовлетворено: мое тело прекрасно помнит балетные па. Пусть и были небольшие помарки, ошибки, но они не критичны. Особенно, если вспомнить, что у меня был многолетний перерыв в практике. Ничего, теперь я уверена, что смогу все наверстать. Не зря же и балетный станок в квартире устанавливаю! Пока он не готов, я продолжаю тренироваться со стулом.

Анжелика: новый поход за мечтой

Анжелика: новый поход за мечтой

В целом по занятию могу сказать, что это было круто! Наш преподаватель Лана – невероятная умница, красавица и настоящий профессионал. Если вдруг что-то не получается, она всегда объяснит, покажет. Остальной коллектив «Русской Балетной Компании» также молодцы, приятно со всеми общаться!

Пусть пока у меня получается не так, как хотелось бы, но я буду стремиться к улучшению своей хореографии. Когда у меня появится свой балетный станок, то будет намного проще! А пока я с нетерпением жду следующего урока.

Анжелика: новый поход за мечтой

комментарий координатора проекта:

Вместе с Анжеликой я побывала на двух занятиях по хореографии. На первом и она, и я были разочарованы тем, что нашей участнице не дали возможности поработать у балетного станка. Поэтому мы сразу же начали поиски другой танцевальной студии. И вот наши старания увенчались успехом. Анжелика пришла на занятия хореографией в новую школу, и здесь она ощущала себя иначе!
Да, как и в прошлый раз, ее пока не допустили к балетному станку, но само занятие вызвало у нее, совершенно точно, положительную реакцию. По Анжелике было видно, что сейчас она «в своей тарелке», и это занятие – то, что ей было нужно.
Хотя все же был один момент, который меня слегка смутил: на первом уроке в группе Анжелика не занималась в полную силу, а скорее – позировала на камеру. Это было очень заметно.
Мне кажется, что так не должно быть. Если человек хочет чему-то научиться, и ему дают такую возможность, он должен отдаваться без остатка своему увлечению. Только при этом условии, мне кажется, можно добиться результата.
Очень хочу, чтобы Анжелика прислушалась к моим словам и на следующих уроках, когда уже не будет камеры, была более собранной.

Алиса Фрэмм

  • Как, по-вашему, смотрится Анжелика на уроке хореографии?

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

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Предыдущие выпуски:

«Красота на Миллион»: встречайте новую героиню – Анжелику!

Новый опыт Анжелики – беседа с психологом

«Секретное» хобби Анжелики

Анжелика у пластического хирурга

Анжелика рассказала о первой пластике

Результат пластики лица Анжелики

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03.08.2018
Теги: Красота на миллион Анжелика 5 сезон хореография балет

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