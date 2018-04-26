Новый опыт Анжелики – беседа с психологом

Дорогие читатели! Хотим провести среди вас небольшой опрос и узнать, вы когда-нибудь обращались к профессиональному психологу для решения каких-то своих проблем? Наша редакция активными темпами развивает пятый сезон проекта «Красота на Миллион», и в очередной раз мы узнаем от участницы, что посещение психолога для нее было настоящим открытием. Да-да, именно так наша задорная Анжелика охарактеризовала свое общение с психологом Алёной Пряник. А еще нашей героине предстояло занятие с хореографом. Очень насыщенный выдался у Анжелики денек! Но пусть она сама вам обо всем расскажет.

Вновь возвращаюсь к вам со своими новым рассказом – как я побывала у психолога! Все вы знаете, что консультация у психолога – это важная часть проекта. Мне в этом отношении не удалось избежать «участи» предыдущих участниц. И я этому рада, так как давно мечтала побывать у специалиста такого профиля.

Раньше я все свои проблемы пыталась решить при помощи подружек. Наверное, как и многие из вас. Однако это дает только эмоциональное облегчение, но никак не снимает «камень с души». Общение с Алёной Пряник (именно она будет меня сопровождать на всем протяжении проекта), было иным.

После короткого знакомства я начала рассказывать ей о своей жизни, вспоминать какие-то важные моменты, как я поступала. При этом Алёна постоянно задавала наводящие вопросы, предлагая мне взглянуть на ситуацию глазами постороннего человека. Да, я попыталась возразить и говорила, что тоже пользуюсь этой методикой, что читала много литературы, но, увы, результата не было.

И тут в какой-то момент после очередного вопроса «А почему ты поступила именно так?» меня как будто озаряет: «Действительно, а почему я тогда поступила именно так, а не иначе???». Это было как гром среди ясного неба! Без преувеличения! Я начала прогонять свою жизнь и вспоминать, что возможны были и другие варианты решений в сложных ситуациях.

Открытие? Еще бы!!! Алёна Пряник нашла ключ к ребусу, который я пытаюсь разгадать всю свою жизнь. И у нее на это ушло около 10 минут. Фантастика!

Кстати, одна из методик, которую она использовала в работе со мной, – это метафорические карты. Если заинтересуетесь, то погуглите – в интернете я нашла очень много информации про такой метод. Суть его в том, что ты должна выбрать определенные карты, которые больше всего подходят для характеристики твоего будущего, настоящего и прошлого. Похоже на цыганское гадание, но здесь применяется научный подход :))

В общем, мое общение с психологом было насыщенным. Теперь предстоит все это еще раз проанализировать и научиться применять советы Алёны в обычной жизни.

Но это еще не все, что произошло со мной в этот замечательный день. Далее я отправилась на уроки танцев! Да-да, координаторы проекта специально для меня арендовали целый зал! Когда я вошла, то в помещении для занятий не было никого кроме меня, двух операторов и преподавателя. Такое в моей жизни впервые – все пространство было в моем распоряжении!

Больше интересных фото и видео материалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

A post shared by Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) on Mar 29, 2018 at 8:43am PDT

Помните, я рассказывала, что очень хочу профессионально заниматься хореографией, и даже балетный станок монтирую в квартире? Так вот, шанс позаниматься с профессиональным педагогом хореографии – это моя мечта!

На занятии преподаватель дала мне мастер-класс по растяжке, причем «потянула» мои мышцы и связки так аккуратно, что никакой боли не возникло. А еще меня похвалили за отличную гибкость!

Даже не заметила, как урок подошел к концу. Небольшой душ, и можно отправляться домой – обдумывать все, что произошло со мной за этот удивительный день!

комментарий психолога: Анжелика – лёгкая, улыбчивая, энергичная и жизнерадостная! Она находится постоянно в движении, есть ощущение кипучей энергии... Неудивительно, когда я спросила, как вы отдыхаете, как восполняете ресурс, она задумалась, действительно, как я отдыхаю? Не знаю, сказала она. Это интересная тема для дальнейшего исследования. Анжелика, как и многие наши женщины, привыкла справляться со своими проблемами и жизненными трудностями сама. Одна вырастила двоих детей и уже несколько лет находится в разводе... Поддерживает отношения с мужем, но все равно непростые. Несмотря на все трудности, она идёт к своим целям, позитивно настроена. Хочет трансформации, преображения. Не до конца еще верит в то, что ей выпал уникальный шанс поучаствовать в проекте. Есть, конечно, некоторая тревога в плане будущих изменений… Людям свойственно, ожидая чего-то нового, неизвестного, беспокоиться. На консультации мы с Анжеликой поработали с метафорическими ассоциативными картами: выбрали из колоды три карты, которые символизировали, на ее взгляд, прошлое, настоящее и будущее. Порассуждали на этот счёт. Думаю, после этого тревожность улетучилась. Анжелика рассказала, что много внимания уделяет своему здоровью и на данном этапе жизни, даже у нее самой это вызывает вопросы… Почему всё-таки сейчас это так важно… Где-то в глубине души это ее тревожит. На консультации мы дошли до некоторых глубин, и Анжелика ушла от меня в раздумьях… Надеюсь, причина страха за свое здоровье будет найдена и тревога уйдет… У меня в целом очень положительное восприятие героини, я рада, что она участвует в проекте! Алена Пряник

комментарий координатора проекта: Для наших участниц мы всегда находим самых лучших и проверенных партнеров. Хотя иногда нас самих ожидает внезапное разочарование. Так вышло с очень известной и уважаемой школой танцев. Договорились на часовое занятие хореографией у станка, так как именно об этом мечтала Анжелика. В результате занятие окончили через 30 минут, и вместо станка выделили обычный зал и провели растяжку… Было обидно за такое отношение. Но самое главное, что даже от этих 30 минут у Анжелики остались одни позитивные эмоции! Поэтому будем продолжать ее радовать! Абонемент в другую школу хореографии и домашние занятия у станка должны дать свои плоды уже к финалу, который состоится всего через несколько месяцев! Алиса Фрэмм

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram



Мобильная версия проекта «Красота на Миллион»



Наш канал в Telegram



Наш канал на YouTube



Психолог-консультант Алена Пряник

Фото предоставлены Натальей Веселовой, @veselkyna