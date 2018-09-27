Анжелика: финал преображения

Дорогие читатели! Рады наконец представить труды многомесячной работы всей команды проекта «Красота на Миллион». Встречайте первую финалистку пятого сезона – Анжелику!

После полуфинала я с нетерпением ждала финальной фотосессии. Накануне нее мы с координатором проекта Алисой отправились выбирать подходящие образы в бутик-шоурум MISSLO.COM.

Скажу сразу, что практически все предложенные образы были для меня чуждыми, в обычной жизни я так не одеваюсь. Но Алиса сказала, что эти вещи нужны нам для фотосессии, с повседневными look`ами они не должны иметь ничего общего. Перечить я не стала, поскольку знаю, что со мной работают настоящие профессионалы, им точно виднее, что и как должно быть. Кроме того, это было для меня очередным приключением, поскольку мне хотелось посмотреть, что же выйдет из этого эксперимента, возможно, какие-то фишки я действительно смогу применять и в будущем.

Больше интересных фото и видео материалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Далее мне предстояло перевоплощение, и оно происходило в Mano beauty studio. Если вы, как и я, следите за Инстаграмом проекта, то уже знакомы с этой студией и ее профессионалами.

Я приехала в Mano точно ко времени. Пока ждала, решила поинтересоваться у девочек, кто же со мной будет работать. Тут мне и представили Сергея. Никогда бы не подумала, что он мастер, мне показалось, что это чей-то муж или клиент. Всегда хотела узнать, каково это, когда прическу делает парикмахер-мужчина!

Оказалось, что Сергей просто невероятный в работе! Он создавал прически, виртуозно обращаясь всего лишь с двумя инструментами: расческой и феном. Это было настолько интересно, что я даже сняла на видео процесс.

Все варианты укладок были волшебными! А их, поверьте, было достаточно!

Вообще, я изначально хотела, чтобы в финале было три разных образа. Но Алиса уверяла, что им нужно как можно больше разных вариантов фото. Настаивать на своем я не стала, тем более что во время создания каждого образа у меня была возможность оценить, как же будут смотреться моя новая стрижка и цвет волос с разными типажами. Так вот, абсолютно все варианты были потрясающими, особенно в совокупности с моим любимым ярко-красным оттенком помады!

А теперь с удовольствием расскажу о своих образах подробнее.

Первый – в белоснежном платье. Примеряла я его неохотно, так как наряд мне не понравился, но на фото этот образ вышел очень даже ничего!

Второй – шорты и красная блузка. До сих пор не могу определиться, нравится мне этот look или нет. Вроде шорты я ношу, но в сочетании с широкими рукавами блузки лично мне не нравится. Спасительницей в этой ситуации стала помада, она сделала свое дело!

Третий – ковбойская одежда, причем для целостности образа я даже у дочери одолжила грубые ботинки. Что сказать? В обычной жизни я бы так никогда не оделась, но фотографии вышли потрясающие! Особенно было интересно работать в кадре, когда Алиса просила сделать позы и движения менее женственными, требовала мужской брутальности.

Далее идут образы, которые стали для меня очередным сюрпризом организаторов проекта. Фотографии в двух вечерних платьях, представленные для фотосессии @be_queen.dress.

Черное классическое платье в сочетании с макияжем смоки айс. Мне хотелось чего-то более сексуального в манере Мэрилин Монро, но организаторы увидели меня вот такой. Хотя сейчас я не ношу черный цвет, поскольку он не подходит к моему новому цвету волос, однако подписчики Инстаграма проекта посчитали этот образ очень удачным.

Нюдовое платье – оно оказалось фаворитом практически у всех членов съемочной группы. Они отметили, что этот наряд мне действительно очень идет.

Вообще, благодаря финальной фотосъемке я очень многое узнала. Теперь я понимаю, в чем разница между повседневной одеждой и образами для фотосетов. А также я убедилась в том, что работать моделью очень сложно. С одной стороны, нужно постоянно менять прически и макияж, с другой – вживаться в новый образ. А еще нужно не обращать внимания на окружающие обстоятельства. К примеру, в съемочный день, как раз когда мы собрались делать фото на улице, зарядил сильный дождь. Хорошо, что он был недолгий, трава быстро высохла, и мы продолжили работать. В этот день я по-честному сильно устала!

В целом я невероятно довольна тем, как прошла финальная фотосессия. Столько разных образов еще ни у кого не было из предыдущих сезонов проекта! Значит, мое преображение и правда удачное.

Еще раз хочу поблагодарить всех людей, стоящих за кулисами проекта «Красота на Миллион»! Вы делаете потрясающую работу, с вашей помощью я получила ценнейший жизненный опыт, я вас никогда не забуду!

комментарий сына Анжелики: Видеть маму с новым цветом волос и другой прической для меня сначала было непривычно! При первой встрече я погрузился в состояние шока. Передо мной была не мама, а незнакомый человек, но эта женщина очень шикарная! Повторный шок я испытал, когда посмотрел фотографии с финальной фотосессии. Даже не думал, что моя мама может быть вот такой роковой красоткой! Это потрясающе – видеть родного человека вот в таком непривычном для тебя образе. Организаторы проекта настоящие молодцы, спасибо! Сын Антон

комментарий координатора проекта: Сейчас могу признаться, что изначально я выделяла Анжелику среди других участников, она была моей фавориткой. Есть мнение, что пластическая операция меняет человека не только внешне. Глядя на Анжелику, я могу подтвердить, что это действительно так. К финалу проекта она стала более капризной, что сильно осложнило наше с ней общение.

Также я не совсем понимаю, как Анжелика планирует быть актрисой. В моем понимании это люди творчества, которые должны быть готовы менять образы, пробовать что-то новое. Во время фотосессии я увидела, что Ажелика к этому не готова. Если она сказала, что ей нравится красный цвет помады, то уговорить попробовать другой оттенок даже не стоит пытаться. То же самое касается черного цвета. Если она решила его не носить, став блондинкой, то любые образы в черном она отвергает.

Фотосессия не обходится без смены образов, причем тут нужно проявлять предельную гибкость, пробуя те варианты стилей и одежды, от которых ты можешь отказываться в обычной жизни. Подобные перевоплощения пересекаются с актерской профессией, нужно это принимать и понимать. Как мне кажется, Анжелика не до конца раскрылась на этой фотосессии, поскольку ее заботил не процесс, а то, будет ли на ней помада красного цвета или нет.

Лично мне результат фотосессии понравился, образы и фотографии вышли потрясающие. Отношение Анжелики к съемочному процессу – это другой вопрос. Чем ближе к финалу, тем менее симпатичным было ее поведение.

Мне очень хочется, чтобы у Анжелики в жизни все получилось, чтобы она добилась всего, о чем мечтала! ​Алиса Фрэмм

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Одежда предоставлена:

MISSLO.COM, Instagram: @misslo_com #LO #JN #MISSLOCOM

Be Queen, Instagram: @be_queen.dress

Прическа и макияж:

Mano beauty studio

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