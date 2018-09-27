Анжелика: финал преображения
Дорогие читатели! Рады наконец представить труды многомесячной работы всей команды проекта «Красота на Миллион». Встречайте первую финалистку пятого сезона – Анжелику!
После полуфинала я с нетерпением ждала финальной фотосессии. Накануне нее мы с координатором проекта Алисой отправились выбирать подходящие образы в бутик-шоурум MISSLO.COM.
Скажу сразу, что практически все предложенные образы были для меня чуждыми, в обычной жизни я так не одеваюсь. Но Алиса сказала, что эти вещи нужны нам для фотосессии, с повседневными look`ами они не должны иметь ничего общего. Перечить я не стала, поскольку знаю, что со мной работают настоящие профессионалы, им точно виднее, что и как должно быть. Кроме того, это было для меня очередным приключением, поскольку мне хотелось посмотреть, что же выйдет из этого эксперимента, возможно, какие-то фишки я действительно смогу применять и в будущем.
Больше интересных фото и видео материалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта
Далее мне предстояло перевоплощение, и оно происходило в Mano beauty studio. Если вы, как и я, следите за Инстаграмом проекта, то уже знакомы с этой студией и ее профессионалами.
Я приехала в Mano точно ко времени. Пока ждала, решила поинтересоваться у девочек, кто же со мной будет работать. Тут мне и представили Сергея. Никогда бы не подумала, что он мастер, мне показалось, что это чей-то муж или клиент. Всегда хотела узнать, каково это, когда прическу делает парикмахер-мужчина!
Оказалось, что Сергей просто невероятный в работе! Он создавал прически, виртуозно обращаясь всего лишь с двумя инструментами: расческой и феном. Это было настолько интересно, что я даже сняла на видео процесс.
Все варианты укладок были волшебными! А их, поверьте, было достаточно!
Вообще, я изначально хотела, чтобы в финале было три разных образа. Но Алиса уверяла, что им нужно как можно больше разных вариантов фото. Настаивать на своем я не стала, тем более что во время создания каждого образа у меня была возможность оценить, как же будут смотреться моя новая стрижка и цвет волос с разными типажами. Так вот, абсолютно все варианты были потрясающими, особенно в совокупности с моим любимым ярко-красным оттенком помады!
А теперь с удовольствием расскажу о своих образах подробнее.
Первый – в белоснежном платье. Примеряла я его неохотно, так как наряд мне не понравился, но на фото этот образ вышел очень даже ничего!
Второй – шорты и красная блузка. До сих пор не могу определиться, нравится мне этот look или нет. Вроде шорты я ношу, но в сочетании с широкими рукавами блузки лично мне не нравится. Спасительницей в этой ситуации стала помада, она сделала свое дело!
Третий – ковбойская одежда, причем для целостности образа я даже у дочери одолжила грубые ботинки. Что сказать? В обычной жизни я бы так никогда не оделась, но фотографии вышли потрясающие! Особенно было интересно работать в кадре, когда Алиса просила сделать позы и движения менее женственными, требовала мужской брутальности.
Далее идут образы, которые стали для меня очередным сюрпризом организаторов проекта. Фотографии в двух вечерних платьях, представленные для фотосессии @be_queen.dress.
Черное классическое платье в сочетании с макияжем смоки айс. Мне хотелось чего-то более сексуального в манере Мэрилин Монро, но организаторы увидели меня вот такой. Хотя сейчас я не ношу черный цвет, поскольку он не подходит к моему новому цвету волос, однако подписчики Инстаграма проекта посчитали этот образ очень удачным.
Нюдовое платье – оно оказалось фаворитом практически у всех членов съемочной группы. Они отметили, что этот наряд мне действительно очень идет.
Вообще, благодаря финальной фотосъемке я очень многое узнала. Теперь я понимаю, в чем разница между повседневной одеждой и образами для фотосетов. А также я убедилась в том, что работать моделью очень сложно. С одной стороны, нужно постоянно менять прически и макияж, с другой – вживаться в новый образ. А еще нужно не обращать внимания на окружающие обстоятельства. К примеру, в съемочный день, как раз когда мы собрались делать фото на улице, зарядил сильный дождь. Хорошо, что он был недолгий, трава быстро высохла, и мы продолжили работать. В этот день я по-честному сильно устала!
В целом я невероятно довольна тем, как прошла финальная фотосессия. Столько разных образов еще ни у кого не было из предыдущих сезонов проекта! Значит, мое преображение и правда удачное.
Еще раз хочу поблагодарить всех людей, стоящих за кулисами проекта «Красота на Миллион»! Вы делаете потрясающую работу, с вашей помощью я получила ценнейший жизненный опыт, я вас никогда не забуду!
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комментарий сына Анжелики:
Видеть маму с новым цветом волос и другой прической для меня сначала было непривычно! При первой встрече я погрузился в состояние шока. Передо мной была не мама, а незнакомый человек, но эта женщина очень шикарная! Повторный шок я испытал, когда посмотрел фотографии с финальной фотосессии. Даже не думал, что моя мама может быть вот такой роковой красоткой! Это потрясающе – видеть родного человека вот в таком непривычном для тебя образе. Организаторы проекта настоящие молодцы, спасибо!
Сын Антон
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комментарий координатора проекта:
Сейчас могу признаться, что изначально я выделяла Анжелику среди других участников, она была моей фавориткой. Есть мнение, что пластическая операция меняет человека не только внешне. Глядя на Анжелику, я могу подтвердить, что это действительно так. К финалу проекта она стала более капризной, что сильно осложнило наше с ней общение.
Алиса Фрэмм
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Одежда предоставлена:
MISSLO.COM, Instagram: @misslo_com #LO #JN #MISSLOCOM
Be Queen, Instagram: @be_queen.dress
Прическа и макияж:
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