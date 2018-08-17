Анжелика дошла до полуфинала проекта

Внимание! Внимание! Внимание! В проекте «Красота на Миллион» состоялся первый полуфинал! С большим удовольствием хотим вам представить результаты трудов огромной команды специалистов проекта, которым удалось превратить 52-летнюю Анжелику в 35-летнюю эффектную девушку. Итоги полуфинального преображения Анжелики прямо здесь и сейчас!

Да, вы не ослышались! Время пролетело так быстро, что я даже не верю, что стою в паре шагов от финала проекта «Красота на Миллион». Это значит, что пришло время наводить внешний лоск и менять свой имидж!

Меня предупредили, что в рамках полуфинала над моей внешностью поработает стилист: что-то сделает с волосами и, возможно, нанесет макияж. Какой-то конкретики, кто это будет, в каком салоне, я от координатора не услышала. Потому по привычке, без лишних вопросов просто поехала туда, куда было указано.

И вот здесь меня ждал очередной сюрприз! Я оказалась в салоне красоты, которым руководит сама Ирсэн Казимирова. Это имя я знаю, потому без сомнения и волнения «отдалась» в ее профессиональные руки.

Кстати о профессионализме. Я наслышана о работе Ирсэн, но при личной встрече убедилась, то она действительно знает, как общаться с клиентами. Первые произнесенные ею слова были комплиментом в адрес моего цвета волос, она отметила, что мне очень идет блонд. Мелочь? Но эта мелочь очень важна в бизнесе, поскольку любой предприниматель никогда не будет критиковать своего клиента за его вкусы.

Далее Ирсэн предложила мне расположиться в кресле и расслабиться. Собственно, это я и сделала, так как полностью доверяла этому мастеру. Я была готова принять любые изменения, ведь волосы все равно отрастут.

В самом начале Ирсэн приоткрыла тайну моего преображения и сказала, что сделает мне другой оттенок волос, хотя они по-прежнему останутся светлыми. Услышав мое твердое «да», она без промедления начала творить волшебство!

Я просто сидела в кресле и отдыхала, лишь изредка улавливая обрывки фраз и профессиональных терминов, вроде airtouch (модная сегодня техника окрашивания волос).

После прихода в проект мой образ жизни сильно поменялся, но вот уход за волосами остался прежним. Я знала, что в завершении мне предстоит смена имиджа, потому никаких серьезных усилий, кроме регулярного подкрашивания отросших корней, я не предпринимала.

Ирсэн и по этому поводу меня спрашивала. А именно – она поинтересовалась, кто занимается окрашиванием моих волос. Когда ответила, что делаю это сама, она сказала только одно: «Отлично»! Никакой критики в адрес предыдущего мастера, замечаний от нее не было. Это еще раз подтверждает, что человек серьезно относится к своей работе и уважает своих клиентов.

Что же касается моего нового образа, то мастер на 100% угадала мои пожелания! Цвет получился настолько легким, свежим, что мое лицо выглядит совершенно иначе! Знаете, а ведь Ирсэн необычайно тонко почувствовала оттенок и выбрала тот самый тон, который у меня был ранее, с самого рождения. Правда же, удивительно?

И сама прическа получилась невероятной! Такие воздушные локоны я всегда хотела иметь, но на перемены самостоятельно не решилась. А сейчас у меня проснулось желание даже изменить свой уход! Вместо классического мытья и сушки мне хочется делать именно такую укладку. И не важно, что на это будет уходить дополнительное время!

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Публикация от Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) 2 Авг 2018 в 7:02 PDT

Ирсэн предупредила, что через несколько сеансов мытья головы цвет немного посветлеет и станет таким, какой она изначально планировала. Так и произошло!

Теперь вместо блонда я привлекательная шатенка, и мне это определенно нравится!

После салона красоты мы с Алисой отправились на шопинг и заглянули в модный бутик, где занялись подбором вещей для финальной фотосессии. Сначала меня смутило, что Алиса выбирает одежду такого фасона и стиля, которую я никогда в жизни не носила – не мое это! Но потом она пояснила, что эти вещи нужны для создания образа на финальной фотосессии, а не для смены моего гардероба.

Одежду подобрали фантастическую! Не терпится примерить все это! Но пусть для вас это будет сюрпризом, ведь финал моего преображения уже не за горами!

комментарий стилиста: Всех приветствую! Я – Ирсэн Казимирова, моя команда с удовольствием приняла приглашение организаторов проекта в очередной раз принять участие в преображении героев. Да, мы не в первый раз сотрудничаем, потому была рада вновь поработать с этой командой и внести свою лепту в преображение очаровательной Анжелики.

Когда впервые мне показали фото этой женщины, то я увидела потрясающую, просто шикарную блондинку! На тот момент я не знала, что ей 52 года, потому была сильно удивлена этой новости. По моим ощущениям Анжелика невероятно энергичная, она молода душой, а теперь еще и лицом!

Относительно цвета волос я откликнулась на просьбу героини и ее координатора, которые просили вместо блонда сделать что-нибудь иное, то, что будет согласовываться с внутренним миром этой прекрасной женщины.

Стрижку особенно менять не пришлось, кроме того, что я сделала удлиненную челку, которая сейчас особенно модная в Голливуде, и новую укладку. Дополнительно мы изменили брови: сделали окрашивание в тон карамели и придали им естественную форму.

В работе над новым образом Анжелики моя команда учитывала буквально все нюансы: типаж ее внешности, цвет кожи, глаз. И я невероятно довольна тем результатом, который мы получили!

Моя благодарность проекту «Красота на Миллион», что вы дали возможность мне стать частью вашей удивительной команды и пережить эти прекрасные моменты преображения, через которые прошла Анжелика! ​Ирсэн Казимирова, @irsenkazimirova

комментарий координатора проекта: Поскольку я являюсь координатором проекта, то имею право высказываться по поводу некоторых моментов преображения Анжелики. Я этим правом воспользовалась, попросив Ирсэн Казимирову избавиться от блонда и передав ей свои пожелания по поводу возможного образа участницы.

Мне кажется, что предложенный мастером оттенок весьма удачный. Причем в моем представлении цвет можно было даже сделать немного насыщеннее. По поводу челки я считаю, что Анжелика вполне может обойтись и без нее. Потому я бы советовала подумать о том, чтобы ее отрастить и убрать.

В целом, работа мастеров салона Ирсэн Казимировой выше всех похвал! Ребята сделали все возможное, и образ Анжелики получился по-настоящему крутым! Особенно макияж, он меня больше всего поразил – очень тонко подобран.

Теперь я с уверенностью могу сказать, что Анжелика действительно помолодела, в реальности она и правда выглядит на 35 лет! ​Алиса Фрэмм

комментарий дочери Анжелики: Благодаря работе стилистов моя мама теперь выглядит действительно иначе, и новый образ ей очень подходит! Признаюсь, мне непривычно видеть ее шатенкой, хотя этот цвет ей по-настоящему идет. Кстати, новый тон волос сделал нас еще больше похожими друг на друга. Но больше всего мне понравилась новая форма ее бровей.

А еще я заметила, что вместе с внешними изменениями мама поменялась и внутри. Она и раньше была позитивной, но сейчас буквально светится от счастья! ​Дочь Марта

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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