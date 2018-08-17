 
 
 

Клео.ру
 
 

Анжелика дошла до полуфинала проекта

1 0

Внимание! Внимание! Внимание! В проекте «Красота на Миллион» состоялся первый полуфинал! С большим удовольствием хотим вам представить результаты трудов огромной команды специалистов проекта, которым удалось превратить 52-летнюю Анжелику в 35-летнюю эффектную девушку. Итоги полуфинального преображения Анжелики прямо здесь и сейчас!

Анжелика дошла до полуфинала проекта

Да, вы не ослышались! Время пролетело так быстро, что я даже не верю, что стою в паре шагов от финала проекта «Красота на Миллион». Это значит, что пришло время наводить внешний лоск и менять свой имидж!

Меня предупредили, что в рамках полуфинала над моей внешностью поработает стилист: что-то сделает с волосами и, возможно, нанесет макияж. Какой-то конкретики, кто это будет, в каком салоне, я от координатора не услышала. Потому по привычке, без лишних вопросов просто поехала туда, куда было указано.

Анжелика дошла до полуфинала проекта

Анжелика дошла до полуфинала проекта

И вот здесь меня ждал очередной сюрприз! Я оказалась в салоне красоты, которым руководит сама Ирсэн Казимирова. Это имя я знаю, потому без сомнения и волнения «отдалась» в ее профессиональные руки.

Кстати о профессионализме. Я наслышана о работе Ирсэн, но при личной встрече убедилась, то она действительно знает, как общаться с клиентами. Первые произнесенные ею слова были комплиментом в адрес моего цвета волос, она отметила, что мне очень идет блонд. Мелочь? Но эта мелочь очень важна в бизнесе, поскольку любой предприниматель никогда не будет критиковать своего клиента за его вкусы.

Анжелика дошла до полуфинала проекта

Далее Ирсэн предложила мне расположиться в кресле и расслабиться. Собственно, это я и сделала, так как полностью доверяла этому мастеру. Я была готова принять любые изменения, ведь волосы все равно отрастут.

В самом начале Ирсэн приоткрыла тайну моего преображения и сказала, что сделает мне другой оттенок волос, хотя они по-прежнему останутся светлыми. Услышав мое твердое «да», она без промедления начала творить волшебство!

Анжелика дошла до полуфинала проекта

Анжелика дошла до полуфинала проекта

Я просто сидела в кресле и отдыхала, лишь изредка улавливая обрывки фраз и профессиональных терминов, вроде airtouch (модная сегодня техника окрашивания волос).

После прихода в проект мой образ жизни сильно поменялся, но вот уход за волосами остался прежним. Я знала, что в завершении мне предстоит смена имиджа, потому никаких серьезных усилий, кроме регулярного подкрашивания отросших корней, я не предпринимала.

Анжелика дошла до полуфинала проекта

Ирсэн и по этому поводу меня спрашивала. А именно – она поинтересовалась, кто занимается окрашиванием моих волос. Когда ответила, что делаю это сама, она сказала только одно: «Отлично»! Никакой критики в адрес предыдущего мастера, замечаний от нее не было. Это еще раз подтверждает, что человек серьезно относится к своей работе и уважает своих клиентов.

Что же касается моего нового образа, то мастер на 100% угадала мои пожелания! Цвет получился настолько легким, свежим, что мое лицо выглядит совершенно иначе! Знаете, а ведь Ирсэн необычайно тонко почувствовала оттенок и выбрала тот самый тон, который у меня был ранее, с самого рождения. Правда же, удивительно?

Анжелика дошла до полуфинала проекта

И сама прическа получилась невероятной! Такие воздушные локоны я всегда хотела иметь, но на перемены самостоятельно не решилась. А сейчас у меня проснулось желание даже изменить свой уход! Вместо классического мытья и сушки мне хочется делать именно такую укладку. И не важно, что на это будет уходить дополнительное время!

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Ирсэн предупредила, что через несколько сеансов мытья головы цвет немного посветлеет и станет таким, какой она изначально планировала. Так и произошло!

Теперь вместо блонда я привлекательная шатенка, и мне это определенно нравится!

Анжелика дошла до полуфинала проекта

После салона красоты мы с Алисой отправились на шопинг и заглянули в модный бутик, где занялись подбором вещей для финальной фотосессии. Сначала меня смутило, что Алиса выбирает одежду такого фасона и стиля, которую я никогда в жизни не носила – не мое это! Но потом она пояснила, что эти вещи нужны для создания образа на финальной фотосессии, а не для смены моего гардероба.

Анжелика дошла до полуфинала проекта

Анжелика дошла до полуфинала проекта

Одежду подобрали фантастическую! Не терпится примерить все это! Но пусть для вас это будет сюрпризом, ведь финал моего преображения уже не за горами!

комментарий стилиста:

Всех приветствую! Я – Ирсэн Казимирова, моя команда с удовольствием приняла приглашение организаторов проекта в очередной раз принять участие в преображении героев. Да, мы не в первый раз сотрудничаем, потому была рада вновь поработать с этой командой и внести свою лепту в преображение очаровательной Анжелики.
Когда впервые мне показали фото этой женщины, то я увидела потрясающую, просто шикарную блондинку! На тот момент я не знала, что ей 52 года, потому была сильно удивлена этой новости. По моим ощущениям Анжелика невероятно энергичная, она молода душой, а теперь еще и лицом!
Относительно цвета волос я откликнулась на просьбу героини и ее координатора, которые просили вместо блонда сделать что-нибудь иное, то, что будет согласовываться с внутренним миром этой прекрасной женщины.
Стрижку особенно менять не пришлось, кроме того, что я сделала удлиненную челку, которая сейчас особенно модная в Голливуде, и новую укладку. Дополнительно мы изменили брови: сделали окрашивание в тон карамели и придали им естественную форму.
В работе над новым образом Анжелики моя команда учитывала буквально все нюансы: типаж ее внешности, цвет кожи, глаз. И я невероятно довольна тем результатом, который мы получили!
Моя благодарность проекту «Красота на Миллион», что вы дали возможность мне стать частью вашей удивительной команды и пережить эти прекрасные моменты преображения, через которые прошла Анжелика!

Ирсэн Казимирова, @irsenkazimirova

комментарий координатора проекта:

Поскольку я являюсь координатором проекта, то имею право высказываться по поводу некоторых моментов преображения Анжелики. Я этим правом воспользовалась, попросив Ирсэн Казимирову избавиться от блонда и передав ей свои пожелания по поводу возможного образа участницы.
Мне кажется, что предложенный мастером оттенок весьма удачный. Причем в моем представлении цвет можно было даже сделать немного насыщеннее. По поводу челки я считаю, что Анжелика вполне может обойтись и без нее. Потому я бы советовала подумать о том, чтобы ее отрастить и убрать.
В целом, работа мастеров салона Ирсэн Казимировой выше всех похвал! Ребята сделали все возможное, и образ Анжелики получился по-настоящему крутым! Особенно макияж, он меня больше всего поразил – очень тонко подобран.
Теперь я с уверенностью могу сказать, что Анжелика действительно помолодела, в реальности она и правда выглядит на 35 лет!

Алиса Фрэмм

комментарий дочери Анжелики:

Благодаря работе стилистов моя мама теперь выглядит действительно иначе, и новый образ ей очень подходит! Признаюсь, мне непривычно видеть ее шатенкой, хотя этот цвет ей по-настоящему идет. Кстати, новый тон волос сделал нас еще больше похожими друг на друга. Но больше всего мне понравилась новая форма ее бровей.
А еще я заметила, что вместе с внешними изменениями мама поменялась и внутри. Она и раньше была позитивной, но сейчас буквально светится от счастья!

Дочь Марта

  • Как вам новый образ Анжелики?

Оставить заявку для участия в проекте
можно по ссылке

Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

Паблик проекта в Instagram

Мобильная версия проекта «Красота на Миллион»

Наш канал в Telegram

Наш канал на YouTube

Студия имиджа Irsen Kazimirova

 

Предыдущие выпуски:

«Красота на Миллион»: встречайте новую героиню – Анжелику!

Новый опыт Анжелики – беседа с психологом

«Секретное» хобби Анжелики

Анжелика у пластического хирурга

Анжелика рассказала о первой пластике

Результат пластики лица Анжелики

Анжелика: новый поход за мечтой

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
17.08.2018
Теги: Красота на миллион Анжелика 5 сезон смена имиджа окрашивание волос макияж

Читайте также

 

Ваше мнение 1  

Оставить комментарий
  • Карабасиха / 17.08.18 17:26
    -
    0
    +
    Руки и шеи выдают возраст далеко за 50. Наверное , не стоит пытаться выглядеть на 20-25 лет моложе, уж лучше на свой возраст, но ухоженно и задорно . А то получается молодящаяся бабулька вместо моложавой дамы.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору