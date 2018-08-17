Анжелика дошла до полуфинала проекта
Внимание! Внимание! Внимание! В проекте «Красота на Миллион» состоялся первый полуфинал! С большим удовольствием хотим вам представить результаты трудов огромной команды специалистов проекта, которым удалось превратить 52-летнюю Анжелику в 35-летнюю эффектную девушку. Итоги полуфинального преображения Анжелики прямо здесь и сейчас!
Да, вы не ослышались! Время пролетело так быстро, что я даже не верю, что стою в паре шагов от финала проекта «Красота на Миллион». Это значит, что пришло время наводить внешний лоск и менять свой имидж!
Меня предупредили, что в рамках полуфинала над моей внешностью поработает стилист: что-то сделает с волосами и, возможно, нанесет макияж. Какой-то конкретики, кто это будет, в каком салоне, я от координатора не услышала. Потому по привычке, без лишних вопросов просто поехала туда, куда было указано.
И вот здесь меня ждал очередной сюрприз! Я оказалась в салоне красоты, которым руководит сама Ирсэн Казимирова. Это имя я знаю, потому без сомнения и волнения «отдалась» в ее профессиональные руки.
Кстати о профессионализме. Я наслышана о работе Ирсэн, но при личной встрече убедилась, то она действительно знает, как общаться с клиентами. Первые произнесенные ею слова были комплиментом в адрес моего цвета волос, она отметила, что мне очень идет блонд. Мелочь? Но эта мелочь очень важна в бизнесе, поскольку любой предприниматель никогда не будет критиковать своего клиента за его вкусы.
Далее Ирсэн предложила мне расположиться в кресле и расслабиться. Собственно, это я и сделала, так как полностью доверяла этому мастеру. Я была готова принять любые изменения, ведь волосы все равно отрастут.
В самом начале Ирсэн приоткрыла тайну моего преображения и сказала, что сделает мне другой оттенок волос, хотя они по-прежнему останутся светлыми. Услышав мое твердое «да», она без промедления начала творить волшебство!
Я просто сидела в кресле и отдыхала, лишь изредка улавливая обрывки фраз и профессиональных терминов, вроде airtouch (модная сегодня техника окрашивания волос).
После прихода в проект мой образ жизни сильно поменялся, но вот уход за волосами остался прежним. Я знала, что в завершении мне предстоит смена имиджа, потому никаких серьезных усилий, кроме регулярного подкрашивания отросших корней, я не предпринимала.
Ирсэн и по этому поводу меня спрашивала. А именно – она поинтересовалась, кто занимается окрашиванием моих волос. Когда ответила, что делаю это сама, она сказала только одно: «Отлично»! Никакой критики в адрес предыдущего мастера, замечаний от нее не было. Это еще раз подтверждает, что человек серьезно относится к своей работе и уважает своих клиентов.
Что же касается моего нового образа, то мастер на 100% угадала мои пожелания! Цвет получился настолько легким, свежим, что мое лицо выглядит совершенно иначе! Знаете, а ведь Ирсэн необычайно тонко почувствовала оттенок и выбрала тот самый тон, который у меня был ранее, с самого рождения. Правда же, удивительно?
И сама прическа получилась невероятной! Такие воздушные локоны я всегда хотела иметь, но на перемены самостоятельно не решилась. А сейчас у меня проснулось желание даже изменить свой уход! Вместо классического мытья и сушки мне хочется делать именно такую укладку. И не важно, что на это будет уходить дополнительное время!
Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта
Ирсэн предупредила, что через несколько сеансов мытья головы цвет немного посветлеет и станет таким, какой она изначально планировала. Так и произошло!
Теперь вместо блонда я привлекательная шатенка, и мне это определенно нравится!
После салона красоты мы с Алисой отправились на шопинг и заглянули в модный бутик, где занялись подбором вещей для финальной фотосессии. Сначала меня смутило, что Алиса выбирает одежду такого фасона и стиля, которую я никогда в жизни не носила – не мое это! Но потом она пояснила, что эти вещи нужны для создания образа на финальной фотосессии, а не для смены моего гардероба.
Одежду подобрали фантастическую! Не терпится примерить все это! Но пусть для вас это будет сюрпризом, ведь финал моего преображения уже не за горами!
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комментарий стилиста:
Всех приветствую! Я – Ирсэн Казимирова, моя команда с удовольствием приняла приглашение организаторов проекта в очередной раз принять участие в преображении героев. Да, мы не в первый раз сотрудничаем, потому была рада вновь поработать с этой командой и внести свою лепту в преображение очаровательной Анжелики.
Ирсэн Казимирова, @irsenkazimirova
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комментарий координатора проекта:
Поскольку я являюсь координатором проекта, то имею право высказываться по поводу некоторых моментов преображения Анжелики. Я этим правом воспользовалась, попросив Ирсэн Казимирову избавиться от блонда и передав ей свои пожелания по поводу возможного образа участницы.
Алиса Фрэмм
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комментарий дочери Анжелики:
Благодаря работе стилистов моя мама теперь выглядит действительно иначе, и новый образ ей очень подходит! Признаюсь, мне непривычно видеть ее шатенкой, хотя этот цвет ей по-настоящему идет. Кстати, новый тон волос сделал нас еще больше похожими друг на друга. Но больше всего мне понравилась новая форма ее бровей.
Дочь Марта
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Студия имиджа Irsen Kazimirova
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