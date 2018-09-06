Анжелика прошла курс ботулинотерапии

После легкой летней передышки мы продолжаем в интенсивном режиме рассказывать, как протекает преображение участников пятого сезона проекта «Красота на Миллион». Анжелика, например, уже переступила полуфинальную черту и готовится «финишировать». Но не будем забегать вперед и расскажем еще об одной процедуре, которую она посетила. Точнее, расскажет сама Анжелика – не будем отступать от традиций!

Больше интересных фото и видео материалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Публикация от Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) 27 Авг 2018 в 12:45 PDT

Я в проекте уже несколько месяцев, но все равно не перестаю радоваться многочисленным сюрпризам. Когда я только пришла, меня сразу предупредили, что меня ждет пластика лица и «уколы красоты» в клинке Beauty Doctor. Как раз по этому случаю вспомнила, что когда-то загадывала и ставила в своих планах сделать ботокс, и вот как получилось – мои мечты продолжают воплощаться.

Но позже выяснилось, что ботокс отменяется. Меня это нисколько не огорчило, потому что я уже видела, насколько похорошело мое лицо после пластической операции.

И вот он – очередной сюрприз: звонит координатор и приглашает на процедуру ботокса в клинику Beauty Doctor. А еще я была рада, что снова над моей красотой будет «колдовать» замечательный доктор – Бытдаев Заур Махарович. Он-то лучше всех знает мое лицо, видел его и снаружи, и изнутри!

Итак, уколов я не боялась, потому что знала, что их будет делать настоящий профессионал! Перед началом процедуры Заур Махарович предупредил, чтобы я не переживала по поводу возможных синячков – они могут появиться из-за повреждения сосудов, чего нельзя исключить во время сеансов. Плюс он сказал, что после уколов может наблюдаться онемение обработанной зоны, лоб может слегка «подвиснуть». Это абсолютно нормально, через две недели все восстановится и будет одна красота!

Когда Заур Махарович начал работать, он аккуратно и методично прошелся по всем проблемным зонам. Но в одном месте замешкался: не мог принять решение – делать инъекции в межбровную складку или не стоит. Потом все-таки продолжил, а медсестра предупредила, что в этом месте в первое время может появиться ощущение «титановой повязки».

После сеанса Заур Махарович рассказал обо всех «можно и нельзя». Например, он категорически запретил посещение сауны, алкоголь, а также просил не принимать антибиотики, не проконсультировавшись с ним. Всем его советам я следовала безоговорочно.

Возможно, именно поэтому мое восстановление прошло без каких-либо осложнений. Абсолютно никаких негативных последствий в виде синяков, подвисаний у меня не было. И это, правда, очень замечательно!

Единственная неприятность, с которой я столкнулась, – это головная боль, ее я стала ощущать примерно на вторые сутки. Сначала даже не связала это с инъекциями ботокса, потому была слегка удивлена – такого у меня ранее не было. А потом вспомнила слова медсестры о «титановой повязке».

Если говорить о результате, то я его увидела уже на третьи сутки. Хотя Заур Махарович говорил, что он проявится только через неделю. Сколько результат продержится, я не знаю. У кого-то эффект сохраняется на 3-6 месяцев, у других дольше.

Визуально лицо и вправду выглядит иначе. Удивительно, но моя подруга подметила, что я помолодела, не после пластики, а как раз после ботокса. Услышав ее восторженные комплименты, я теперь подумываю о смене паспорта. Срочно нужно исправить дату моего рождения на 1985 год!

комментарий хирурга: На нашей первой встрече с Анжеликой я не сумел угадать ее возраст. Решил, что ей больше, чем есть на самом деле. Потому помощь пластического хирурга явно не была для нее лишней.

Лично я очень доволен полученным результатом. Вижу, что Анжелика тоже в восторге от своего нового лица, ей приятно слышать комплименты в свой адрес. Она действительно ощущает себя на 35 лет. Если заботиться о себе, то так будет с каждым! ​Бытдаев Заур Махарович,

пластический хирург клиники «Бьюти Доктор»

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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