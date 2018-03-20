«Красота на Миллион»: встречайте новую героиню – Анжелику!

Любимые читатели! Мы уже раскрыли один из секретов пятого сезона проекта «Красота на Миллион» – новым участником будет мужчина, причем достаточно известный. Но это только начало! Мы очень долго искали, советовались с вами и, наконец, нашли достойную пару Александру Пряникову, которая вместе с шоуменом будет представлять юбилейный сезон проекта. Надеемся, вы ее поддержите, ведь эта женщина своей энергетикой и необузданной жаждой жизни может стать примером для всех. Встречайте, Анжелика!

Ура! Я в проекте! Поверьте, мои эмоции более чем искренние, ведь я даже и подумать не могла, что именно меня выберут в качестве участницы пятого сезона.

Анкету участницы заполняла с мыслями «А вдруг?». Когда предложили выслать дополнительные фото, то отправляла их с чувствами «Хуже точно не будет». А вот когда пригласили первый раз в офис, то тут, простите, начался легкий мандраж. Казалось, что вот-вот я стану очередной жертвой мошенников, которые обманом заставят меня купить дорогую косметику и еще кредит оформят под это дело. А я ведь только-только одолжила у банка, чтобы сделать в своей квартире ремонт и установить балетный станок...

Но останавливаться перед трудностями не в наших правилах, правда же? Живем один раз, значит, и попробовать тоже стоило. Вот так с мизерной уверенностью в чуде я и пришла в проект!

От себя добавлю, что в проект я не пришла, а скорее ворвалась, как сказали обо мне девочки-кураторы. Действительно, идти пешим шагом – категорически не мое. Я вечно куда-то бегу, что-то делаю, в общем, не сижу на месте. Если кто-то предпочитает проводить отпуск на даче, то, будьте уверены, я за месяц успею слетать за границу на курорт, отучиться на каких-нибудь курсах, да еще и с партнерами заключить пару сделок, как предприниматель.

Что же вам о себе еще рассказать? Наверное, по фото вы догадались, что я – «дама бальзаковского возраста». Но это только внешне. Увы, с годами наше тело перестает поддаваться контролю разума, и как ты себя не настраивай, а организм упрямо продолжает «прогибаться» под давлением природы. На самом деле по литературному возрасту я, скорее, «пушкинская Татьяна», а порой – и юная «тургеневская Ася». Особенно, когда мы с подругами ни с того ни с сего в пятничный вечер собираемся и летим в какой-нибудь молодежный клуб на тусовку.

А вы как думали?! Да, несмотря на возраст я продолжаю вести активный образ жизни и ни на каплю не соглашусь с тем, что 50-летние должны сидеть дома, воспитывать внуков и баловать семью воскресными пирогами. Бррр... даже от одной мысли об этом мне уже становится плохо :)

У меня есть двое детей. Они уже взрослые, находятся на том этапе, когда им предстоит выбирать собственный путь в жизни. И здесь, я считаю, что обязана отойти в сторону: настал как раз тот момент, когда я могу посвятить больше времени себе и, наконец, заняться реализацией тех планов, которые когда-то не смогла воплотить в жизнь. А они у меня, уж поверьте, есть, и весьма амбициозные!

Кстати, если для кого-то участие в проекте «Красота на Миллион» – это шанс кардинально изменить жизнь, начать ее с чистого листа, то в моей ситуации все иначе. Моя цель – не исправить «минусы на плюсы», а превратить «плюсы в очень жирные и большие плюсы», то есть стать лучше. Я даже не столько о проекте думаю, как о том, чем я займусь после него. Чтобы мои задумки осуществились, мне нужно «отшлифовать» свою внешность и «выровнять» ее с тем возрастом, на который я себя ощущаю. А это не больше 35 лет!







Даже не догадаетесь, с какой мотивацией я пришла на проект :) Это ни много ни мало – стать известной! Когда в юности я пробовала поступить в театральный вуз, однако не срослось. Но от своей мечты я никогда не отступала. Когда узнала, что меня взяли в проект, то начала готовиться к своему будущему, и даже затеяла глобальный ремонт в квартире, чтобы установить балетный станок. Теперь буду заниматься самостоятельно и приглашать к себе единомышленников. Ведь в обычном танцевальном классе или фитнес-студии на меня смотрят, как на ненормальную. А записываться в клубы, кому за 50, что-то не хочется.

Уверена, что специалисты проекта «Красота на Миллион» и в моем случае сработают «на отлично». Ведь вы не забудьте, что мне еще становиться актрисой и посещать телешоу! :) Уже представляю, как делаю фото для портфолио и составляю резюме, чтобы рассылать их на все кастинги. Я трезво оцениваю свои шансы, поэтому, даже если мне дадут какую-то эпизодическую роль, это будет означать, что моя мечта сбылась.

Но что-то я слишком сильно забежала вперед, ведь сначала мне нужно преобразиться. Kleo, действуйте, я уже в предвкушении улучшений!

комментарий дочери Марты: Мы с мамой лучшие подруги и частенько бываем вместе в клубах. Именно я уговорила ее отправить заявку в проект, сказала, что хоть вероятность маленькая, шанс есть! В конце концов, попытка не пытка! Все этапы отбора участниц мы переживали вместе. Когда мама сказала мне, что она стала героиней 5 сезона проекта, голос ее был на удивление спокоен! Но я знала, что на самом деле твориться внутри нее! Конечно, она была очень счастлива! Мы обе до конца никак не поверим, что все это правда!

Я полностью поддерживаю маму в ее стремлении быть молодой и красивой! Это ее жизнь и ее взрослые взвешенные решения. А мы с Антоном будем просто рядом, в сложные периоды реабилитаций и не только!

комментарий сына Антона: О том, что мама участвует в проекте, я узнал одним из последних (смеётся). Она поставила меня перед фактом, а до этого молчала как партизан. «Сын, я попала в проект по омоложению, тебе нужно приехать на съёмки!», – услышал я буквально недавно и был несколько ошарашен! Такое, знаете, каждый день не случается...

Я, как мужчина, далек от тем пластики и косметологии, но понимаю, что будут вполне серьёзные вмешательства в организм… Это меня беспокоит.

Я волнуюсь за маму, как она перенесет операции, наркозы...

Но все-таки я ее поддерживаю! Если мама считает, что это ей нужно, я - за.