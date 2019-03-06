Валентина – открытие пятого сезона!

Реалити-проект о преображении полностью перевернул жизнь 60-летней женщины! Валентина участвовала в проекте «Красота на Миллион», одержав победу в одном из конкурсов. Но, как отметили в своих комментариях многие подписчики, именно преображение Валентины они считают самым грандиозным и впечатляющим.

Итак, бюджет преображения Валентины составил 400 тысяч рублей. В эту сумму обошлась кропотливая, по-настоящему ювелирная работа целой команды стоматологов клиники «ЭспаДент».

Изначально, чтобы понять, какие манипуляции потребуются женщине, ее пригласили на предварительную консультацию в клинику. На приеме доктор Кислица Николай Семенович осмотрел Валентину, изучил предоставленные ею снимки, а также сделал 3D-томографию.

О победе в конкурсе женщина узнала, когда ее вновь пригласили в клинику и передали список анализов, которые нужно сдать перед имплантацией. Валентина внимательно исполнила все рекомендации.

В день операции ее снова консультировали врачи, на этот раз к хирургу-имплантологу присоединился его коллега из «ЭспаДент» – врач хирург-ортопед Малиновский Дмитрий Сергеевич. Когда консультация завершилась, Валентину провели в процедурный кабинет.

Всего в рамках лечения Валентине установили четыре имплантата на верхней челюсти, используя для этого уникальную методику ALL-ON-4. Она удивительна тем, что на период приживления имплантатов пациент живет полноценной жизнью, практически ни в чем себя не ограничивая.

На следующий день после имплантации Валентину пригласили в клинику «Эспа-Дент» для установки временного протеза. С ним женщине предстоит проходить до полугода, после чего врачи проведут финальный этап имплантации и установят постоянные зубные конструкции.

Валентина после имплантации зубов выглядит просто шикарно! Чтобы подчеркнуть это, координаторы проекта пригласили героиню в салон красоты Ирсэн Казимировой, где мастера сделали ей новую стрижку и макияж.

Наряды, предоставленные для финальной фотосессии российским модным брендом Svesta, сделали образ героини еще более женственным и роскошным. После такой работы профессионалов даже не скажешь, что женщине на фото больше 60 лет!

Над преображением Валентины работали:

Стоматологическая клиника «ЭспаДент», и персонально врач хирург-имплантолог Кислица Николай Семенович и врач хирург-ортопед Малиновский Дмитрий Сергеевич:

предварительная консультация;

3D-томография зубов и челюстно-лицевого аппарата;

удаление остатков зубов на верхней челюсти хирургическим путем;

установка четырех имплантатов на верхнюю челюсть по методике ALL-ON-4;

снятие слепков и дальнейшее изготовление временного зубного протеза;

установка временного протеза и профилактические осмотры у врача в течение полугода.

Студия красоты Ирсэн Казимировой – стрижка, окрашивание волос и укладка, уход за волосами, коррекция формы бровей, макияж.

Модный бренд женской одежды Svesta – предоставление нарядов для финальной фотосессии героини.

Оставить заявку для участия в проекте

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Валентине установили зубные импланты

Преображение Валентины завершилось