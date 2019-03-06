Валентина – открытие пятого сезона!
Реалити-проект о преображении полностью перевернул жизнь 60-летней женщины! Валентина участвовала в проекте «Красота на Миллион», одержав победу в одном из конкурсов. Но, как отметили в своих комментариях многие подписчики, именно преображение Валентины они считают самым грандиозным и впечатляющим.
Итак, бюджет преображения Валентины составил 400 тысяч рублей. В эту сумму обошлась кропотливая, по-настоящему ювелирная работа целой команды стоматологов клиники «ЭспаДент».
Изначально, чтобы понять, какие манипуляции потребуются женщине, ее пригласили на предварительную консультацию в клинику. На приеме доктор Кислица Николай Семенович осмотрел Валентину, изучил предоставленные ею снимки, а также сделал 3D-томографию.
О победе в конкурсе женщина узнала, когда ее вновь пригласили в клинику и передали список анализов, которые нужно сдать перед имплантацией. Валентина внимательно исполнила все рекомендации.
В день операции ее снова консультировали врачи, на этот раз к хирургу-имплантологу присоединился его коллега из «ЭспаДент» – врач хирург-ортопед Малиновский Дмитрий Сергеевич. Когда консультация завершилась, Валентину провели в процедурный кабинет.
Всего в рамках лечения Валентине установили четыре имплантата на верхней челюсти, используя для этого уникальную методику ALL-ON-4. Она удивительна тем, что на период приживления имплантатов пациент живет полноценной жизнью, практически ни в чем себя не ограничивая.
На следующий день после имплантации Валентину пригласили в клинику «Эспа-Дент» для установки временного протеза. С ним женщине предстоит проходить до полугода, после чего врачи проведут финальный этап имплантации и установят постоянные зубные конструкции.
Валентина после имплантации зубов выглядит просто шикарно! Чтобы подчеркнуть это, координаторы проекта пригласили героиню в салон красоты Ирсэн Казимировой, где мастера сделали ей новую стрижку и макияж.
Наряды, предоставленные для финальной фотосессии российским модным брендом Svesta, сделали образ героини еще более женственным и роскошным. После такой работы профессионалов даже не скажешь, что женщине на фото больше 60 лет!
Над преображением Валентины работали:
Стоматологическая клиника «ЭспаДент», и персонально врач хирург-имплантолог Кислица Николай Семенович и врач хирург-ортопед Малиновский Дмитрий Сергеевич:
- предварительная консультация;
- 3D-томография зубов и челюстно-лицевого аппарата;
- удаление остатков зубов на верхней челюсти хирургическим путем;
- установка четырех имплантатов на верхнюю челюсть по методике ALL-ON-4;
- снятие слепков и дальнейшее изготовление временного зубного протеза;
- установка временного протеза и профилактические осмотры у врача в течение полугода.
Студия красоты Ирсэн Казимировой – стрижка, окрашивание волос и укладка, уход за волосами, коррекция формы бровей, макияж.
Модный бренд женской одежды Svesta – предоставление нарядов для финальной фотосессии героини.
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Валентине установили зубные импланты
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Ваше мнение 6
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Lovely / 07.03.19 15:15Вот в данной ситуации цена себя оправдывает. Валентине такую красоту сделали. Это же просто нереальный труд плюс материалы дорогие.
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Есения / 06.03.19 22:46Это говорит о том, что зубы нужно беречь. Иначе в будущем это будет дорого стоить. Да и Валентина сама сколько промучилась, прежде чем оказалась в этом проекте.
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Миледи / 07.03.19 14:02Конечно, нужно зубы беречь. Но, учитывая, ситуацию Валентины, 400 тысяч еще не так много. Я думала, имплантация такого типа стоит еще дороже.
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TILDA / 06.03.19 21:45Да преображение Валентины самое яркое! Но я удивлена, что такая большая сумма потрачена. Работали, казалось бы, только стоматологи, а денег потрачено почти столько же, сколько на Анжелику.
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Анна / 06.03.19 21:32Спасибо