Первые лучи - первые пигментные пятна: как избежать пигментации с приходом весны

Март – месяц обманчивый. Солнце светит уже почти по-летнему, в воздухе пахнет весной, и так хочется подставить лицо первым теплым лучам! Кажется, что ничего опасного в этом нет: оно же не жаркое, не палящее, просто ласковое весеннее солнышко. Но именно в этот момент кожа наиболее уязвима, а риск заработать пигментные пятна очень высок.





Рисковое дело

За зиму наша кожа отвыкает от солнца. Снижается выработка природного пигмента меланина, липидный слой истончается и уже не может полноценно выполнять барьерную функцию. Ослабленная кожа просто не справляется с защитой от ультрафиолета, и клетки, вырабатывающие пигмент, на любое повреждение реагируют появлением пятен.





К тому же весной интенсивность УФ-излучения растет: солнце поднимается выше над горизонтом, и если в феврале лучи были скользящими, то в марте-апреле они падают уже совсем под другим углом.

Особенно рискуют обладательницы светлой кожи, но и смуглые девушки тоже в зоне риска: хотя на их коже пятна менее заметны, они залегают глубже и выводятся сложнее.

Когда нужна защита?

Многие думают: раз солнце не печет, значит и защита не нужна. Это главное заблуждение. У ультрафиолета два типа лучей, и ведут они себя по-разному.

UVB-лучи вызывают ожоги и обеспечивают загар. В наших краях они действительно активны в основном летом, в пиковые часы. UVA-лучи – совсем другая история: работают круглый год, проникают через облака. Именно они разрушают коллаген, вызывают фотостарение и, главное, провоцируют пигментацию.

Весной, когда снег еще не везде сошел, добавляется еще один фактор: снег отражает до 80% ультрафиолета, усиливая его воздействие. Получается двойной удар: лучи падают и сверху, и отражаются снизу.

Лучший ориентир – УФ-индекс в приложении погоды. Если он равен трем и выше, солнцезащитный крем обязателен, даже если на улице пасмурно. Облака пропускают до 90% UVA-лучей, так что пасмурная погода – не повод расслабляться. Но дерматологи рекомендуют ввести в привычку нанесение санскрина каждый день, вне зависимости от сезона и прогнозов метеорологов.





Что еще поможет избежать пигментации?

Одного санскрина может быть недостаточно. Весной коже нужен комплексный подход.

✔ Осветляющие компоненты. В уход стоит добавить средства с витамином С, ретинолом, ниацинамидом, АНА-кислотами. Они не только осветляют уже имеющиеся пятна, но и препятствуют появлению новых. Только помните: кислоты и ретинол лучше использовать вечером, а утром после умывания наносить SPF.





✔ Антиоксиданты. Они нейтрализуют свободные радикалы, которые образуются под действием ультрафиолета. Ищите в сыворотках витамины С и Е, ресвератрол.

✔ Увлажнение. Весной часто ослабляется микробиом кожи, она становится обезвоженной и беззащитной перед вредными факторами. Легкие увлажняющие кремы и эмульсии с пробиотиками, подобранные по типу кожи, – это то, что нужно.

✔ Витамины. Весна – время авитаминоза, и это тоже сказывается на коже. Особенно важны витамины А, Е, группы В и витамин С: его дефицит напрямую связан с риском гиперпигментации. Добавьте в рацион продукты, содержащие эти витамины, или принимайте их в виде витаминных комплексов, но только после сдачи анализа на дефициты.





Легче предупредить возникновение пигментации, чем вывести уже появившиеся пятна. И весной профилактика работает лучше всего. Поэтому пользуется средствами с антиоксидантами и прочими активами, не забываем о качественном увлажнении кожи и каждый день наносим SPF.