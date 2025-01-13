Осветление пигментации народными методами: за и против

Маски и скрабы, приготовленные самостоятельно из натуральных ингредиентов, – неплохое вспомогательное средство для ухода за кожей. Не стоит возлагать на них больших надежд – особенно, если проблемы эпидермиса видны невооруженным глазом.





Есть рецепты, проверенные временем, которые неплохо справляются с осветлением и увлажнением кожи. Но есть и "вредные советы", которые, даже несмотря на хвалебные отзывы редких счастливчиков, не стоит даже пробовать.

Вот такая петрушка

Один из рецептов, который не нанесет коже никакого вреда, зато неплохо тонизирует и разглаживает кожу, улучшает цвет лица и уменьшает гиперпигментацию, – маска из петрушки и кефира.

Как делать: измельчите несколько крупных веточек петрушки, смешайте их с двумя столовыми ложками кефира, если у вас жирная или нормальная кожа, или одной столовой ложкой сметаны, если ваша кожа склонна к сухости. Нанесите на полчаса, затем смойте водой и нанесите привычный крем.





Как огурчик

Про огуречную маску знают все, но мало кто осведомлен о ее отбеливающем эффекте. Сок огурца уникален по своей природе: он выравнивает тон лица, повышает тонус кожи, способствует поддержанию гидролипидного барьера.





Как делать: простой и при этом эффективный способ – ежедневно протирать чистую кожу ломтиком охлажденного огурца. Не спешите сразу наносить сыворотку и крем, дайте огуречному соку подействовать хотя бы минут десять.

Немножко картошки

Картофельные ферменты в сочетании с витаминами и крахмалом осветляют кожу и уменьшают пигментные пятна, делают кожу сияющей и подтянутой.





Как делать: смешайте столовую ложку сырого картофеля, натертого на мелкой терке, чайную ложку рисовой муки и ложку натурального йогурта. Нанесите на полчаса, смойте теплой водой, затем хорошо увлажните кожу питательным кремом.

Вариант для ленивых – просто протирать лицо ломтиком сырого картофеля, уделяя особое внимание участкам с пигментацией.

Лепим из глины

Каолин (белая глина) известен своими осветляющими свойствами. Благодаря подсушивающему и поросуживающему эффекту он благотворно воздействует на проблемную и жирную кожу, а для сухой и чувствительной лучше его не использовать.





Как делать: смешайте столовую ложку сухой белой глины с водой до получения кремовой консистенции и нанесите на кожу лица. Как только маска высохнет, смочите ее тоником-спреем или термальной водой. В высохшем виде маску держать на лице не стоит, чтобы не пересушить кожу.

Кстати, если кожа склонна к сухости, можно локально нанести глину только на пигментированные участки на 5-10 минут.

Вера в алоэ

Сок алоэ вера известен своими заживляющими и противовоспалительными свойствами, он успокаивает кожу и выравнивает ее тон, а главное – одинаково подходит для всех типов эпидермиса.





Как делать: отрежьте лист алоэ ближе к основанию растения. Протирайте свежим соком очищенную кожу лица три раза в неделю, оставьте сок для воздействия на полчаса, затем умойтесь водой. Оставшуюся часть листа алоэ можно хранить в холодильнике не дольше семи дней.

Не повторять, опасно!

Рецепты этих масок-пилингов можно встретить на форумах и в интернете, однако косметологи категорически не рекомендуют их пробовать: