Почему пленки лучше гель-лака для педикюра: 5 весомых причин

С приходом весны уже не терпится убрать в шкаф сапоги, достать балетки, кеды, лоферы и поскорее обновить педикюр по этому случаю. Первая мысль – сделать гель-лак, надежный и проверенный. Но даже сами нейл-мастера все больше склоняются к тому, что для ногтей на ногах это не самый удачный выбор.

Пленки для педикюра – альтернатива, которая становится все популярнее с каждым днем. Они держатся не хуже геля, выглядят аккуратно и при этом не требуют ни лампы, ни спиливания, ни долгих часов в салоне. Вот пять причин, почему в этом сезоне стоит сделать выбор в их пользу.





Причина 1: без вреда для ногтей

За удобство и красоту гель-лака, к сожалению, приходится платить – и цена получается немалая. При каждом педикюре мастер спиливает верхний слой пластины, наносит кислотный праймер, базу, цвет, топ – и все это сушится в УФ-лампе. Ноготь под таким покрытием находится в состоянии постоянного стресса: он не получает питания и истончается с каждым новым педикюром. Кроме того, слои гель-лака лишают ногти естественной гибкости, из-за чего они травмируются при ношении закрытой обуви, а это может привести к их отслоению от ногтевого ложа – онихолизису.

Пленки работают иначе. Это тонкий декоративный слой на клейкой основе, который просто наклеивается на ноготь. Ногти при этом остаются целыми, здоровыми и не истончаются от процедуры к процедуре. При снятии не нужно ничего спиливать – достаточно поддеть край апельсиновой палочкой, смоченной в жидкости для снятия лака, и аккуратно отклеить.





Причина 2: меньше парникового эффекта

Ноги в закрытой обуви и так страдают от недостатка воздуха, а если добавить к этому плотный слой гель-лака, ситуация усугубляется. Под гелем создается парниковый эффект: ноготь не дышит, под покрытием через некоторое время после педикюра может скапливаться влага, что создает идеальные условия для размножения бактерий и грибков.

Пленки настолько тонкие (всего около 0,05 мм), что не создают ощущения инородного слоя. Они лучше пропускают воздух и не провоцируют парниковый эффект. Для ног, которые большую часть времени проводят в закрытой обуви, это большая разница.





Причина 3: стойкость не хуже гель-лака

Главный аргумент сторонниц геля – стойкость. Но пленки в этом плане давно догнали и перегнали конкурента. При правильном нанесении (на обезжиренный ноготь, с тщательным приглаживанием) пленки спокойно держатся 3-4 недели. Они не трескаются, не отслаиваются по краям, не реагируют на перепады температур и контакт с водой.

Причина 4: легкость нанесения и снятия без салона

Для педикюра с гель-лаком нужно либо идти к мастеру, либо иметь дома целый арсенал: лампу, базу, топ, праймер, жидкости для снятия, пилки. И даже при наличии всего этого качественное нанесение требует навыка. Малейшая ошибка – и покрытие пойдет пузырями или отслоится через пару дней.

Пленки наносятся за 20 минут без всяких приспособлений. Достаточно сделать гигиенический педикюр, подобрать размер пленки под свой ноготь (в наборах обычно есть варианты на все пальцы), наклеить на обезжиренную пластину, пригладить апельсиновой палочкой и спилить излишки пилкой. Снимаются они так же просто: поддел – и готово. Быстро и без вреда.





Причина 5: выбор дизайнов на любой вкус

Сегодняшний рынок предлагает варианты на любой вкус и стиль. Производители выпускают сотни коллекций, которые обновляются каждый сезон. Там есть все: от идеальных нюдовых оттенков, которые не отличить от натурального ногтя, до сложных художественных решений с втирками, градиентами, рисунками и имитацией текстур.





Можно найти пленки под любое настроение: однотонные, минималистичные с тонкими линиями и геометрией, романтичные с цветами и нежными разводами, дерзкие с леопардом и кислотными цветами, праздничные с блестками и голографией, фактурные под замшу или кожу. И главное – никаких ограничений. Надоел дизайн через неделю? Можно снять старую пленку и наклеить новую. Без лампы, без спиливания и без вреда для ногтей.