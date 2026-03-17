Косметичка звезды: любимые средства актрисы и блогера Александры Лукьяновой

Актриса и популярный блогер Александра Лукьянова – лицо, знакомое миллионам: зрители видели ее в проектах "С добрым утром, малыши" (0+), "Моя жена рулит" (16+) , "Саранхэ" (16+) на СТС Love, а в прошлом году она засветилась в сериале "Постучись в мою дверь в Москве" (16+) на ТНТ. Теперь готовится новый проект с ее участием – "Глазами младенца" (12+). И при всем при этом она еще и поет: в 2024-м выпустила дебютный трек "Френдзона". Но сегодня мы обсудим не ее творческие планы, а бьюти-рутину: инфлюенсер рассказала, чем из косметики пользуется каждый день, и выделила своих фаворитов.





Если честно, косметики у меня действительно очень много. Как человек, который без ума от макияжа и постоянно пропадает на съемках, я накопила огромное количество разнообразных средств. Иногда, глядя на свои полки, мне кажется, что уже можно открывать собственный магазин! Причем у меня есть все: от легендарных продуктов до новинок, которые я покупаю просто ради любопытства или по совету подруг. Но даже в этом изобилии есть продукты, к которым мои руки тянутся снова и снова. Это мои любимые средства, которыми я пользуюсь каждый день.

Александра рассказала, что любит эффект здоровой, сияющей изнутри кожи, когда тон выравнивает цвет лица, но при этом не создает эффекта маски. Ее фаворит, позволяющий достичь желаемого эффекта, – тональный флюид Catrice. "Этот флюид просто находка: он отлично освежает, придает лицу ухоженный вид и совершенно не ощущается на коже. Для съемок его, конечно, маловато, так как нужно более плотное покрытие, но для жизни, походов по делам или свиданий – это идеальный вариант".





Чтобы замаскировать следы усталости, Александра Лукьянова использует консилер Giorgio Armani. Он деликатно перекрывает темные круги под глазами и мелкие покраснения. Его главное преимущество, по мнению блогера, – невесомое покрытие, которое выглядит естественно даже при ярком освещении или на крупном плане камеры. "Текстура у него не забивается в складочки даже к вечеру, и я прощаю ему высокую цену именно за это волшебное свойство "второй кожи", – рассказывает девушка.





Для легкого скульптурирования лица у меня всегда под рукой контуринг Anastasia Beverly Hills. Он позволяет мягко подчеркнуть скулы, сделать линию челюсти более четкой и добавить лицу выразительности. На съемках это необходимо, так как свет и камера имеют свойство "съедать" объем, делая лицо плоским. Я наношу его пушистой кистью под скулы, по линии роста волос и немного под подбородок.

Актриса рассказывает, что закрепляет макияж легкой пудрой Vivienne Sabo. Она невесомая, отлично матирует кожу и убирает ненужный блеск в Т-зоне, при этом не подчеркивает шелушения и не утяжеляет макияж. "Я предпочитаю наносить ее кистью кабуки – так слой получается совсем невесомым, как дымка, и фиксирует макияж на весь день".





Бровям Саша тоже уделяет внимание. В ее косметичке всегда лежит карандаш Nikk Mole. "Он идеальной мягкости, хорошо заполняет форму бровей и позволяет прорисовать ее, не делая при этом брови тяжелыми или слишком графичными. Получается красиво и естественно, поэтому это беспроигрышный вариант", – объясняет актриса.

Отдельная моя любовь – маркер-подводка Clinique. Честно, это самый удобный маркер для создания стрелок, который я когда-либо пробовала! Я очень долго искала идеальную подводку: такую, чтобы можно было быстро и аккуратно нарисовать стрелочку. Кончик у этого маркера тонкий и точный, поэтому стрелки получаются идеальными, даже если вы краситесь в машине по дороге на мероприятие. И даже если рука дрогнет, маркер позволяет скорректировать линию, пока она не засохла. Чернила насыщенно-черные и держатся весь день без осыпаний.

Особое место в сердце Александры занимают румяна Rhode. "Это настоящее спасение для тех, кто вечно в движении. Я использую их и на щеках, и растушевываю на веках вместо теней, и даже наношу на губы для легкого оттенка. Обожаю такую многофункциональность: с одним продуктом можно создать гармоничный макияж за пять минут. У этих румян кремовая текстура, которая буквально тает от тепла пальцев, и они дают очень сочный, влажный финиш", – делится актриса.

Что касается губ, неизменный спутник Саши – карандаш MAC в оттенке Oak. Он идеален для легкого контурирования губ и визуально делает их чуточку пухлее. "Чаще всего я просто растушевываю его по контуру и добавляю прозрачный бальзам – получается очень естественный, "свой" оттенок губ, но с более четкой и выразительной формой. А если нужно выйти в свет, поверх него наношу любой нюдовый блеск или помаду – карандаш создает идеальную базу, и помада держится гораздо дольше и не растекается".

Ну и куда без туши? Александре нравится тушь Panorama от L'Oreal Paris.

Я обожаю эффект длинных, пушистых и объемных ресниц. Они сразу распахивают взгляд, делают его более ярким, и даже самый минимальный макияж смотрится законченным. У туши Panorama удобная силиконовая щеточка, которая разделяет каждую ресничку и прокрашивает их от самых корней. При этом она не осыпается в течение дня и легко снимается обычной гидрофильной водой. За такую цену это просто космический продукт!