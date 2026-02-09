Дефициты витаминов и минералов: что нужно проверить перед наступлением весны

К концу зимы многие чувствуют одно и то же: энергии меньше, сложнее восстанавливаться не только после тренировок, но и базовых нагрузок, быстрее “цепляются” простуды, проснуться утром практически невозможно, появляется апатия и равнодушие к происходящему вокруг. Часто это связывают с накопленной усталостью или “упавшим иммунитетом” и даже сезонной депрессией, но на практике причиной могут быть дефициты витаминов и минералов.

Почему конец зимы – самый уязвимый период

Зимой на нас влияют не только холод и световой день – в течение всего периода организм работает в режиме повышенной нагрузки. Мы меньше бываем на солнце, реже едим свежие овощи и зелень, чаще болеем, хуже спим и сильнее устаем. Другими словами, восстановление идет медленно, новые ресурсы появляются сложнее, поэтому организм расходует "запасы". К весне возникают состояния, которые сложно назвать болезнью, но и нормой они уже не ощущаются: постоянная усталость, сонливость, ощущение "нет ресурса", сниженная концентрация. Часто за этим стоят не гормоны и не возраст, а именно дефициты микронутриентов.





Какие анализы сдать

Помните, что избыток веществ также опасен, как их недостаток. Поэтому не назначайте себе добавки без анализов и выбирайте дозировки после консультации с врачом.

Витамин D

Это самый "сезонный" витамин, потому что он синтезируется под действием солнечного света, которого зимой очень мало. Сам витамин не поднимает иммунитет, а помогает ему работать стабильнее. Но для организма он имеет стратегическое значение: участвует в работе иммунной системы, улучшает состояние мышц, костей и общее самочувствие. Его дефицит может проявляться не конкретным симптомом, а общим снижением тонуса: вы быстрее устаете, дольше восстанавливаетесь после нагрузок и болезней, становится сложнее поддерживать привычный уровень активности.

Витамин B12

Этот витамин нужен для нормальной работы нервной системы и образования клеток крови. При его дефиците могут появляться слабость, снижение концентрации, ощущение "тумана в голове", покалывания в конечностях, иногда изменения настроения.

B12 поступает в организм в основном из продуктов животного происхождения. Риск дефицита выше при ограничениях в рационе (веганство, вегетарианство, несбалансированный рацион), проблемах с желудком и кишечником, а также при длительном приеме некоторых лекарств.

Фолат (витамин B9)

Он участвует в обновлении клеток и кроветворении. Его недостаток может усиливать ощущение усталости и влиять на общее самочувствие. Особенно фолат важен для женщин репродуктивного возраста, поскольку он играет ключевую роль в ранних этапах беременности.

Основные источники фолата – свежие овощи, а зимой их потребление снижается из-за качества или потребности организма в других продуктах (в холод чаще "тянет" на соленое, горячее, жирное). Поэтому к весне уровень витамина может снижаться.





Железо

Низкий уровень ферритина – одна из самых частых причин плохого самочувствия, которое ошибочно называют авитаминозом. При его дефиците ткани получают меньше кислорода, из-за чего появляется слабость, снижается выносливость, быстрее возникает усталость даже при привычной нагрузке. Может ухудшаться состояние кожи и волос.

К концу зимы дефицит железа может накапливаться из-за перенесенных заболеваний, ограничительного питания или хронической кровопотери. При этом симптомы развиваются постепенно, их можно легко не заметить.

Магний

Этот элемент регулирует работу нервной системы, мышц и отвечает за здоровый сон. Недостаток приводит к напряжению в теле, повышенной утомляемости, бессоннице и раздражительности без повода. Зимой потребность в магнии может возрастать на фоне стресса и недосыпа.

Йод

Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ и уровень энергии. Если в рационе мало йодированной соли, рыбы и молочных продуктов, может появляться дефицит, который провоцирует зябкость, снижение энергии, которые легко перепутать с накопленной усталостью.





Цинк

Важен для иммунной защиты и восстановления тканей. Из-за недостатка вещества вы можете часто простужаться, кожные раны будут заживать медленнее, а выносливость даже к привычным нагрузкам будет ниже. Об этом элементе вспоминают реже, чем о витаминах, но его "запасы" за зиму часто расходуются, потому что зимой иммунитет чаще борется с инфекциями, чтобы не допустить болезней.