Бета-глюкан в косметике: зачем нужен и кому подходит?

В косметике, как в моде, все циклично. Ингредиенты, годами остававшиеся в тени, вдруг оказываются в центре внимания и становятся главными героями сывороток и кремов. По мнению многих косметических химиков, в 2026 году такая судьба ждет бета-глюкан. Это полисахарид, который давно и успешно используется в медицине. Просто сейчас до него добрались бьюти-бренды, и выяснилось, что он умеет успокаивать, увлажнять и омолаживать не хуже многих разрекламированных активов.

Мы поговорили с практикующим косметологом, сертифицированным тренером компании "Гельтек" и специалистом по безоперационному омоложению Татьяной Шапрановой, чтобы разобраться, что это за компонент и кому он действительно нужен.

Что такое бета-глюкан?

Для начала небольшой экскурс в историю: бета-глюкан – ингредиент далеко не новый, хорошо изученный учеными-химиками. "Первое упоминание о глюканах было в 1941 году, когда открыли фармацевтический продукт Zymosan, состоящий наполовину из глюкана. А в 2005-м Международная федерация обществ косметических химиков опубликовала исследования о проникновении в кожу и омолаживающих эффектах бета-глюкана", – рассказывает Татьяна Шапранова. Глюканы – это длинные цепочки молекул глюкозы, которые получают из грибов, дрожжей, овса и других растений. Альфа-глюканы (крахмал, гликоген) чаще работают как загустители и увлажнители, обладают пребиотическими свойствами. А вот бета-глюканы – обладают более широкими возможностями.

"Бета-глюканы – это тип клетчатки, построенной из β-глюкозных звеньев. Они содержатся в дрожжах, грибах, овсе, ячмене и водорослях. Их главная суперспособность – модулировать иммунный ответ: стимулировать выработку иммунных клеток, снижать воспаление, помогать бороться с инфекциями и восстанавливать барьерные функции кожи", – объясняет эксперт.

Самый популярный источник бета-глюкана в косметике – овес. Именно его чаще всего можно встретить в составах успокаивающих и восстанавливающих средств.





Хитрый механизм действия

Самое интересное – механизм действия бета-глюкана.

"Его структура напоминает строение оболочек бактериальных клеток. Иммунные клетки эпидермиса распознают его как потенциально опасный сигнал. В ответ они активируются и начинают синтезировать целый ряд регуляторных молекул, – поясняет Татьяна Шапранова. – Это, прежде всего, цитокины (интерлейкины, интерферон), которые привлекают другие иммунные клетки и координируют защитные реакции. Это фактор роста эпидермальных клеток, стимулирующий выработку коллагена и эластина, способствующих обновлению кожи. А также фактор ангиогенеза, который участвует в формировании и укреплении кровеносных капилляров, улучшая микроциркуляцию".

Кому и зачем нужен бета-глюкан?

Универсальность этого ингредиента впечатляет. Благодаря своим уникальным свойствам – иммуномодулирующим, увлажняющим, успокаивающим и регенерирующим – этот ингредиент широко применяется как в лечебных средствах, так и в повседневной и профессиональной косметике. Он актуален для любого типа кожи, но есть категории, для которых он станет настоящим спасением.





1. Для чувствительной, реактивной и проблемной кожи

Бета-глюкан мягко снимает раздражение, укрепляет защитный барьер и снижает чувствительность к внешним агрессорам. Он подходит для кожи, склонной к покраснениям, шелушениям и дерматитам. Благодаря пребиотическим свойствам ингредиент полезен при акне и розацеа – он успокаивает воспаление, не нарушая микробиом.

2. Для сухой и обезвоженной кожи

Структура бета-глюкана позволяет ему удерживать влагу, не создавая окклюзионной пленки. Кожа напитывается, смягчается, но при этом дышит.

3. Для возрастной и увядающей кожи

Стимулируя выработку коллагена и эластина через активацию клеток Лангерганса и фактора роста, бета-глюкан способствует повышению упругости и тургора кожи. Он помогает бороться с морщинами и дряблостью.

4. Для восстановления после процедур

Это, пожалуй, одно из главных применений бета-глюкана, которое оценят те, кто регулярно посещает косметолога.

Он незаменим в средствах для реабилитации после инвазивных процедур: пилингов, лазерной шлифовки, микродермабразии, инъекций. А также при повреждениях кожи – ссадинах, ожогах, порезах – в составе лечебных мазей и кремов.

5. Для кожи жителей мегаполисов

Бета-глюкан повышает устойчивость к ультрафиолету, загрязнениям и перепадам температур. То есть работает как дополнительная защита для тех, кто живет в режиме "дом – метро – офис".

Где искать бета-глюкан?

Этот компонент можно встретить в самых разных форматах косметических и лечебных средств: в кремах для лица и тела (дневных, ночных, защитных), сыворотках и эссенциях, масках (тканевых, кремовых, альгинатных), гелях и мазях для заживления ран и ожогов, средствах после загара и в уходе для чувствительной кожи, а также в профессиональной косметике, предназначенной для восстановительных процедур.





Судя по тому, как активно бета-глюкан изучают и внедряют в разные форматы, в ближайшие пару лет мы увидим его повсюду: от тоников до плотных ночных кремов. И это хорошая новость для тех, кто ищет работающий уход с успокаивающим и восстанавливающим действием.