Три лучшие сыворотки для сияния кожи лица выбрали читатели Клео.ру

Голосование на Клео.ру и в официальном Telegram-канале издания завершено. Подведены итоги народного рейтинга сывороток для сияния кожи лица.
Современные сыворотки остаются одним из ключевых этапов ухода: они обеспечивают интенсивное увлажнение, питание, помогают выровнять тон кожи и справиться с признаками тусклости. В рамках рейтинга были собраны продукты, ориентированные на улучшение цвета лица и общее качество кожи.
В подборку вошли сыворотки, сопоставимые по ценовому сегменту и характеристикам, уже представленные на рынке и получившие доверие потребителей. Такой подход позволил провести корректное сравнение и сформировать объективный итоговый список.
Голосование проходило среди читателей Клео.ру. В опросе приняли участие более двух тысяч человек, которые оценивали средства на основе личного опыта использования. Итоговые результаты были сформированы с учетом голосов на сайте и в Telegram-канале.
По результатам опроса лидерами рейтинга стали:
1 место – MA:NYO Galac Whitening Vita Serum
2 место – VICHY Liftactiv Supreme Vitamin C Serum
3 место – d'Alba White Truffle First Oil Capsule Serum
Сформированный рейтинг отражает реальные предпочтения пользователей и помогает ориентироваться в широком ассортименте уходовой косметики.
Итоговый список сывороток может служить практическим ориентиром при выборе средств для ухода за кожей, основанным на опыте тысяч пользователей.