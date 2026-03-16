Три лучшие сыворотки для сияния кожи лица выбрали читатели Клео.ру

Современные сыворотки остаются одним из ключевых этапов ухода: они обеспечивают интенсивное увлажнение, питание, помогают выровнять тон кожи и справиться с признаками тусклости. В рамках рейтинга были собраны продукты, ориентированные на улучшение цвета лица и общее качество кожи.

В подборку вошли сыворотки, сопоставимые по ценовому сегменту и характеристикам, уже представленные на рынке и получившие доверие потребителей. Такой подход позволил провести корректное сравнение и сформировать объективный итоговый список.

Голосование проходило среди читателей Клео.ру. В опросе приняли участие более двух тысяч человек, которые оценивали средства на основе личного опыта использования. Итоговые результаты были сформированы с учетом голосов на сайте и в Telegram-канале.

По результатам опроса лидерами рейтинга стали:

1 место – MA:NYO Galac Whitening Vita Serum

2 место – VICHY Liftactiv Supreme Vitamin C Serum

3 место – d'Alba White Truffle First Oil Capsule Serum

Сформированный рейтинг отражает реальные предпочтения пользователей и помогает ориентироваться в широком ассортименте уходовой косметики.

Итоговый список сывороток может служить практическим ориентиром при выборе средств для ухода за кожей, основанным на опыте тысяч пользователей.