Антиоксиданты в косметике: нужны всем?

Простыми словами

Антиоксиданты – это молекулы, которые защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Те, в свою очередь, образуются под воздействием различных внутренних и внешних факторов, от которых не застрахован никто из нас, – загрязнения воздуха, ультрафиолетового излучения и неправильного питания. Свободные радикалы повреждают клетки, вызывая окислительный стресс: это приводит к преждевременному старению, тусклому цвету лица, нарушению пигментации. Антиоксиданты в косметике нейтрализуют свободные радикалы, тем самым предотвращая повреждение клеток. По сути, это универсальные компоненты-супергерои, которые нужны практически всем, – в особенности, жителям больших городов с плохой экологией.





Ценный вид

Наиболее известный антиоксидант, применяемый в косметике и играющий важную роль в защите и оздоровлении кожи, – это витамин С. Он помогает уберечь кожу от фотостарения и повреждений, вызванных солнцем, препятствует преждевременному старению, улучшает синтез коллагена, обеспечивающего упругость и эластичность эпидермиса. Защищая кожу от окислительного стресса, витамин C улучшает цвет лица и выравнивает его тон.

Будучи ценным антиоксидантом, польза которого неоспорима, витамин С входит в состав множества уходовых средств для лица – сывороток, кремов, масок, тонеров. Для тусклой кожи, потерявшей эластичность, косметологи рекомендуют пару раз в год проходить курс ампульных концентратов с витамином С, – они запускают восстановление клеток и в короткие сроки обеспечивают видимый результат. Кожа становится свежей и сияющей.





Героев нужно знать

Не менее известный антиоксидант – жирорастворимый витамин A (ретинол и его производные). Это сильный актив, который ускоряет обновление клеток, уменьшает морщины, улучшает тон кожи, устраняет акне и следы от прошлых воспалений. Учитывая интенсивность его воздействия, выбирать уход с ретинолом стоит с осторожностью, желательно – после консультации с косметологом.





Еще один антиоксидант, который нужно искать в составе косметики, – токоферол или витамин E. Он практически не имеет противопоказаний, отлично сочетается с витамином С, защищает клетки от повреждений, увлажняет кожу, уменьшает воспалительные реакции. Усилить действие витаминов Е и С в косметике способна феруловая кислота – мощный антиоксидант, получаемый из клеточных стенок растений. В косметике она ценится за свои способности защищать кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами, а еще – за противовоспалительные и успокаивающие свойства.





Антиоксидант коэнзим Q10 – любимый компонент в антивозрастной косметике: он улучшает эластичность кожи, способствует естественному омоложению клеток. Не менее популярны и растительные антиоксиданты: получаемый из ягод и винограда ресвератрол обладает противовоспалительными свойствами, полифенолы из зеленого чая помогают эпидермису восстанавливаться после воздействия неблагоприятных факторов, экстракт центеллы обладает мощным регенерирующим действием и восстанавливает поврежденную кожу, юзу усиливает барьерные функции и сокращает выраженность пигментации.

План В

Модный компонент ниацинамид (он же – витамин В3) – также является антиоксидантом и обладает внушительным списком полезных свойств. Он улучшает защитные функции кожи, уменьшает воспаление, осветляет пигментные пятна, омолаживает эпидермис, бережно отшелушивает ороговевшие клетки. И при этом не повышает чувствительность, поэтому может использоваться для всех типов кожи, включая реактивную. Средства с этим антиоксидантом можно использовать круглый год – главное, не забывать наносить санскрин перед выходом на улицу.



