День ухода за губами: 10 лучших средств для весеннего увлажнения и питания

Губы – наиболее уязвимая часть лица: в них нет сальных желез, они не умеют удерживать влагу и сохнут быстрее, чем мы успеваем это заметить. Им нужен не просто бальзам от случая к случаю, им необходима регулярная забота.

Специально к международному Дню ухода за губами мы сделали подборку средств, которые эту заботу обеспечат.





Натуральный бальзам для губ от Kristall Minerals Cosmetics

Это приятный бальзам с плотной, маслянистой текстурой, которая тает при нанесении и оставляет только ощущение мягкости – без липкости и пленки. С ним губы не сохнут, даже если день выдался долгий и про бальзам вспомнили только к вечеру.

В основе – масла жожоба, миндаля и алоэ. Витамин Е с пантенолом смягчают, заживляют микротрещинки и защищают от ветра и холода. Покрытие прозрачное – можно носить соло или использовать как базу под помаду.

Бальзам для губ Natural lip balm, Kristall Minerals Cosmetics

790 ₽

Восстанавливающий бальзам для губ от La Roche-Posay

Тяжелая артиллерия, которая спасает даже тогда, когда кажется, что губам уже ничего не поможет. Этот бальзам способен реанимировать губы за счет продуманной формулы с концентрированным пантенолом, заживляющим микротрещины, успокаивающим и снимающим воспаление. Также в числе активов тут МП-липиды, которые стимулируют выработку собственных увлажняющих компонентов кожи, и питательное масло ши.

Бальзам не пахнет, не блестит и практически незаметен на губах: идеально для тех, кто не любит ощущать косметику. Кроме того, средство подходит не только для губ, но и для раздраженных участков вокруг рта и носа.





Бальзам-барьер для губ восстанавливающий Cicaplast Levres, La Roche-Posay

991 ₽

Интенсивно увлажняющий бальзам для губ от Grown Alchemist

Этот бальзам из тех, что просто обязан быть в косметичке у каждой, кто хотя бы раз сталкивался с обветренными, шелушащимися губами. У него гелевая текстура, которая не лежит на губах плотным слоем, а тает, оставляя легкое сияние и ощущение свежести. Аромат сладкий, но ненавязчивый: ваниль с цитрусовой ноткой, которая поднимает настроение с первого нанесения.

Интенсивно увлажняющий бальзам для губ Hydra-Restore Lip Balm, Grown Alchemist

2025 ₽



Масло шиповника и масло ши в формуле бальзама работают в паре: одно насыщает антиоксидантами, другое питает и смягчает. Пчелиный воск укрепляет естественный барьер, касторовое масло создает легкую защитную пленку, не давая влаге испаряться. А микс из масел арбуза, миндаля, жожоба и сои делает губы мягкими без лишнего блеска и липкости.

Питательный бальзам для губ от d'Alba

Насыщенный бальзам с экстрактом белого трюфеля, который подходит и для базового ухода, и для ситуаций, когда губы нуждаются в экстренной реанимации. В его формуле – масла макадамии, миндаля, арганы, авокадо, облепихи, экстракты трав и церамиды, которые успокаивают, заживляют, защищают от неблагоприятных факторов.



