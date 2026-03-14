День ухода за губами: 10 лучших средств для весеннего увлажнения и питания

16 марта - День ухода за губами. В честь праздника собрали лучшие средства для весеннего сезона: от любимой классики до новинок, которые стоит попробовать.
Губы – наиболее уязвимая часть лица: в них нет сальных желез, они не умеют удерживать влагу и сохнут быстрее, чем мы успеваем это заметить. Им нужен не просто бальзам от случая к случаю, им необходима регулярная забота.
Натуральный бальзам для губ от Kristall Minerals Cosmetics
Это приятный бальзам с плотной, маслянистой текстурой, которая тает при нанесении и оставляет только ощущение мягкости – без липкости и пленки. С ним губы не сохнут, даже если день выдался долгий и про бальзам вспомнили только к вечеру.
В основе – масла жожоба, миндаля и алоэ. Витамин Е с пантенолом смягчают, заживляют микротрещинки и защищают от ветра и холода. Покрытие прозрачное – можно носить соло или использовать как базу под помаду.
Восстанавливающий бальзам для губ от La Roche-Posay
Тяжелая артиллерия, которая спасает даже тогда, когда кажется, что губам уже ничего не поможет. Этот бальзам способен реанимировать губы за счет продуманной формулы с концентрированным пантенолом, заживляющим микротрещины, успокаивающим и снимающим воспаление. Также в числе активов тут МП-липиды, которые стимулируют выработку собственных увлажняющих компонентов кожи, и питательное масло ши.
Бальзам не пахнет, не блестит и практически незаметен на губах: идеально для тех, кто не любит ощущать косметику. Кроме того, средство подходит не только для губ, но и для раздраженных участков вокруг рта и носа.
Интенсивно увлажняющий бальзам для губ от Grown Alchemist
Этот бальзам из тех, что просто обязан быть в косметичке у каждой, кто хотя бы раз сталкивался с обветренными, шелушащимися губами. У него гелевая текстура, которая не лежит на губах плотным слоем, а тает, оставляя легкое сияние и ощущение свежести. Аромат сладкий, но ненавязчивый: ваниль с цитрусовой ноткой, которая поднимает настроение с первого нанесения.
Масло шиповника и масло ши в формуле бальзама работают в паре: одно насыщает антиоксидантами, другое питает и смягчает. Пчелиный воск укрепляет естественный барьер, касторовое масло создает легкую защитную пленку, не давая влаге испаряться. А микс из масел арбуза, миндаля, жожоба и сои делает губы мягкими без лишнего блеска и липкости.
Питательный бальзам для губ от d'Alba
Насыщенный бальзам с экстрактом белого трюфеля, который подходит и для базового ухода, и для ситуаций, когда губы нуждаются в экстренной реанимации. В его формуле – масла макадамии, миндаля, арганы, авокадо, облепихи, экстракты трав и церамиды, которые успокаивают, заживляют, защищают от неблагоприятных факторов.
Средство имеет легкий цитрусовый аромат, без приторной сладости. Хочется наносить почаще, но в этом нет особой необходимости: бальзам питает надолго и не требует постоянного обновления.
Восстанавливающий бальзам для губ от Clarins
Очень комфортный бальзам с густой, но невесомой текстурой, которая при нанесении тает на губах. В основе его формулы – комплекс Hyaluronic Lip Technology с растительными микрожемчужинами гиалуроновой кислоты и наполняющим пептидом, который увлажняет, делая губы визуально более гладкими и ухоженными. Дополняет действие органический экстракт какао, смягчающий и увлажняющий кожу.
Увлажняющий бальзам для губ Warm Bread от Geltek
Это средство подходит для интенсивного ухода, когда губам нужно восстановление. Масла в составе работают в паре с церамидом NP, ланолином и витаминами Е и F: такая комбинация смягчает, заживляет микроповреждения и защищает даже в сложных условиях: на ветру или при приеме системных ретиноидов, когда сухость становится особенно выраженной.
У бальзама продуманный формат – широкий стик, которым можно провести по губам одним движением, не глядя в зеркало. Текстура ложится комфортно, не дает жирного блеска, так что после нанесения губы выглядят естественно, но перестают быть сухими.
В этой серии есть много бальзамов с отдушками на любой вкус: например, недавно вышла новинка с теплым ароматом свежего хлеба. Напоминает утро во французской пекарне и превращает обычное нанесение бальзама в маленький ритуал удовольствия.
Набор для губ от VOIS
В этом наборе для ухода за губами все продумано до мелочей. Внутри – скраб, который мягко обновляет кожу, и три бальзама с разными ароматами, чтобы питать и защищать губы в течение дня. В основе формул – масло ши, пчелиный воск и витамин Е. Текстура комфортная, тающая, не липнет и не скатывается.
В комплекте есть специальная насадка на колпачок, с которой бальзам превращается в брелок. Мелочь, а приятно!
Скраб и маска для губ от essence
Уход за губами может быть не только полезным, но и красивым. В линейке два средства с эффектной трехцветной текстурой, и оба решают свои задачи.
Сахарный скраб с маслом ши и сладким ароматом мягко отшелушивает, убирает шелушения и готовит губы к дальнейшему уходу. Маска для губ – средство с более насыщенной формулой, вдохновленное люксовыми аналогами. Здесь насыщенный состав: касторовое масло, масла авокадо, ши и манго, витамин E и гиалуроновая кислота. Маска интенсивно питает, восстанавливает и придает губам ухоженный вид.
Маска для губ от To my skin
Такую маску вы точно не забудете на дальней полке: ее стильная упаковка дополнена брелоком, который позволяет прицепить ее к телефону, сумке или ключам. Средство можно использовать не только на ночь для глубокого питания, но и днем вместо увлажняющего блеска.
Формула маски построена на насыщенной базе: масло жожоба смягчает и питает, масло пенника славится своей способностью удерживать влагу и создавать на губах защитный, но не липкий барьер. Сквалан разглаживает, интенсивно увлажняет кожу, витамин Е защищает и ускоряет восстановление, а бисаболол успокаивает и снимает раздражение.
Бальзам для губ Fusion Balm от EISENBERG
Премиальный бальзам с невесомой, почти воздушной текстурой, и эффективной восстанавливающей формулой. Экстракт вишни, масло сафлора и витамин Е смягчают, разглаживают и заживляют даже сильно потрескавшиеся губы.
Футляр тут – отдельное эстетическое и тактильное удовольствие. Его разработал сам Жозе Айзенберг, продумав каждую деталь: эргономичная форма с вогнутыми линиями удобно ложится в руку, бальзам не скользит и легко достается. Красивая вещь, которую приятно держать на столе и носить с собой.