Уход для кожи лица против тусклости: 5 лучших ампульных сывороток

Ампульные сыворотки – это интенсивная терапия для кожи, которая может помочь, когда эффект от привычного базового ухода кажется недостаточным. Они не предназначены для постоянного использования: как правило, их проводят курсом на 7-28 дней, чтобы перезапустить процессы обновления усталой, обезвоженной и безжизненной кожи.





Мы отобрали пятерку лучших ампул и ампульных сывороток, которые целенаправленно борются с тусклостью благодаря насыщенному составу без лишних компонентов и имеют быстрый выраженный эффект.

Ампулы для лица с азелаиновой кислотой Perfect Glow от BIOBALANCE

Это мощный концентрат с 10% азелаиновой кислоты, который работает сразу в нескольких направлениях: мягко отшелушивает, выравнивая микрорельеф и возвращая коже гладкость, активно борется с тусклостью и усталым видом, даря ей заметное сияние.

Ампулы для лица с азелаиновой кислотой 10%, BIOBALANCE

3800 ₽



Формула целенаправленно воздействует на пигментацию, подавляя активность фермента, ответственного за избыточную выработку меланина. В результате применения средства тон становится ровным и здоровым, а кожа выглядит светящейся. Средство подходит для всех типов кожи, включая чувствительную и склонную к розацеа.

Ампула для лица Vegan Niacin Rice Ampoule от Dr. Ceuracle

Ампула для сияния и ровного тона имеет приятную текстуру, которая мгновенно смягчает кожу и бесследно впитывается, не оставляя липкости. В основе ее веганской формулы – синергия ключевых активов: ниацинамид борется с тусклостью и гиперпигментацией, выравнивая тон, современное производное ретинола мягко стимулирует обновление клеток, а комплекс пантенола, гиалуроната натрия и аллантоина интенсивно увлажняет, успокаивает и укрепляет кожный барьер.





Ампула для лица Vegan Niacin Rice Ampoule, Dr. Ceuracle

2290 ₽

Средство не только корректирует существующие недостатки, но и помогает предотвратить появление новых пигментных пятен, в том числе после акне, а также способствует улучшению текстуры кожи и заживлению рубцов. Поскольку в составе присутствует производное ретинола, этот концентрат рекомендуется вводить в рутину с осторожностью, начиная с применения 1–2 раза в неделю.

Сыворотка для лица B3 Drop от Second Shower

Эта сыворотка для ровного тона кожи – концентрированная формула сияния, созданная на основе мощного дуэта активов. В ее составе 10% ниацинамида и 1% стабильного производного витамина C, позволяющие комплексно решать проблему тусклости и неровного тона.





Сыворотка для лица B3 Drop, Second Shower

3660 ₽

Ниацинамид выравнивает рельеф, уменьшает проявления гиперпигментации и укрепляет защитный барьер кожи, в то время как витамин C усиливает антиоксидантный эффект, даря коже здоровое сияние. Легкая, быстро впитывающаяся текстура делает сыворотку идеальной для ежедневного ухода – она не оставляет липкости, мгновенно увлажняет и оставляет ощущение свежести уже после первого применения.

Ампулы для кожи с признаками усталости The Originals Flash от Martiderm

Эти ампулы созданы для тех ситуаций, когда нужно выглядеть безупречно: утром для быстрого пробуждения кожи, перед важным выходом или вечерним мероприятием. Формула обеспечивает мгновенный эффект – кожа становится светящейся, увлажненной и визуально более подтянутой. Средство создает идеальную основу для нанесения тона или эффект здорового сияния без него.





2490 ₽