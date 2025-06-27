Солнцезащитный стик: 5 советов по использованию компактных санскринов

Если раньше солнцезащитные стики были в основном в ассортименте некоторых азиатских брендов, теперь их выбор стал значительно больше – и в премиум сегменте, и в масс-маркете. В этом нет ничего удивительного: такой формат завоевал всеобщую популярность во всем мире. Но не все знают, как правильно пользоваться стиками, чтобы защитить лицо от солнца и не навредить коже.





1. Выбирать стик по потребностям кожи.



Изначально солнцезащитные стики создавались как универсальные компактные средства, но теперь наука не стоит на месте – и косметологи разработали новые формулы. В ассортименте есть специальные стики с себорегулирующими компонентами для жирной кожи, стики с витаминами для тех, кто столкнулся с тусклым цветом лица, стики для чувствительной кожи, склонной к розацеа и дерматитам. Если никаких особых предпочтений у вас нет, то выбирайте универсальный солнцезащитный стик для всех типов кожи.





2. Не заменять стик солнцезащитным кремом.

Большинство стиков имеют степень защиты 50+, однако дерматологи рекомендуют использовать их как вспомогательное средство к базовому санскрину. Идеальная схема, которая сбережет вашу кожу от вредных лучей и от фотостарения, такая: утром на очищенную кожу поверх уходового крема наносим солнцезащитное средство (крем, флюид, лосьон, эссенцию – текстура выбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений), стик носим в сумочке и с его помощью дополнительно обновляем защиту в течение дня.





3. Стик можно наносить поверх макияжа.

Созданный специально для нанесения в течение дня, стик отлично ложится поверх макияжа. Наносите его прямо из упаковки, скользя по коже, и растушуйте пальцами в труднодоступных местах – уголках глаз, крыльях носа, над верхней губой. Не забывайте про уши и шею: часто эти зоны остаются забытыми при нанесении санскрина, а зря: солнце не щадит никакие открытые участки тела.





4. Стиком можно защищать не только лицо, но и тело.

Стик идеально подходит для дополнительной защиты уязвимых участков, склонных к пигментации. Дерматологи рекомендуют наносить его на родинки, на пигментные пятна, причем не только на лице: стиком можно пользоваться для любых зон. Например, для декольте, плеч или для тыльной стороны ладоней. Любопытный лайфхак для любителей долговременного маникюра с использованием УФ-лампы – за 15-20 минут до похода к мастеру наносить стик на кожу рук, избегая попадания на ногти. Это послужит профилактикой фотостарения.





5. Правильно смываем санскрины в конце дня.

Как и любые солнцезащитные средства, стики делают устойчивыми к воздействию внешних факторов, включая воду, пот и касания к лицу. Поэтому обычного умывания с пенкой может быть недостаточно. Чтобы очистить кожу и подготовить ее к вечернему уходу, умойтесь гидрофильным маслом или бальзамом, а затем гелем или пенкой. Вместо масла можно использовать мицеллярную воду.



