Не навреди: с чем можно и нельзя сочетать витамин С? Объясняет дерматолог

Вокруг этого мощного антиоксиданта сложилось немало мифов, особенно касающихся его совместимости с другими популярными компонентами. Многие до сих пор уверены, что его союз с ниацинамидом – табу, а соседство с ретинолом гарантирует раздражение. Так ли это на самом деле? Чтобы отделить правду от вымысла, мы поговорили с экспертом – дерматологом компании Estilab Галиной Амосовой.





– Почему именно сочетание витамина С с другими ингредиентами может усиливать (или наоборот, ослаблять) его действие?

– Это правило относится абсолютно к любым косметическим компонентам. Все вещества, входящие в состав средства, могут ослаблять или усиливать действие друг друга, поэтому при выборе важно оценивать не какой-то один активный компонент в составе, а формулу полностью. Именно синергия активов и базовых компонентов дает тот или иной результат.





- С какими активами витамин С работает особенно эффективно?

– Витамин С – достаточно "дружелюбный" актив и хорошо сочетается со многими косметическими компонентами. Больше всего он любит рядом с собой антиоксиданты, потому что сам им является. И увлажнители – например, гиалуроновую кислоту. Она притягивает воду и помогает компенсировать сухость, которая иногда возникает при применении продуктов с высокими концентрациями витамина С.

Самое "звездное" сочетание с клинически доказанной эффективностью – это витамин С, витамин Е и феруловая кислота. Оно отлично работает на осветление пигментации. Еще феруловая кислота усиливает антиоксидантные свойства обоих витаминов.

Витамин С также отлично сочетается с ниацинамидом. И это при том, что как раз часто встречается заблуждение, что их не стоит совмещать в уходе. Дело в том, что в данном случае речь идет о кислой форме витамина С. Аскорбиновая кислота, как и любые кислоты, если вы сочетаете их в одно применение с ниацинамидом, может понижать его эффективность и провоцировать раздражение кожи. Но если речь идет о стабильных формах витамина С, то это одно из лучших сочетаний! В комплексе эти два актива еще эффективнее выравнивают тон кожи, усиливают антиоксидантные свойства друг друга и даже могут стимулировать выработку коллагена.





Хорошо совместим витамин С с центеллой азиатской: она может усиливать его омолаживающий эффект. УФ-фильтры – тоже одно из лучших сочетаний. Потому что витамин С помогает уменьшить количество свободных радикалов в коже, а солнцезащитные средства препятствуют их образованию. Вместе они еще эффективнее предотвращают окислительный стресс и преждевременное старение.

- Есть ли менее очевидные, но тоже удачные сочетания – например, с пептидами и церамидами?

– Да, эти компоненты тоже отлично сочетаются с витамином С. Но если с церамидами особых вопросов не возникает – чаще всего такие средства можно использовать в комплексе, даже если активы находятся в разных продуктах, то вот с пептидами нужно быть внимательнее. Существует огромное количество разных видов пептидов и разных форм витамина С, поэтому лучше искать средства, в формулу которого уже введены и витамин С, и пептиды. При спорном сочетании раздражения не будет, но активы могут сработать менее эффективно.





– Какую роль играет pH формулы при сочетании активов – действительно ли это может "обнулить" эффект витамина С?

– Здесь правильнее будет говорить не о рН формулы продукта, а о форме самого витамина С в его составе. Если вы видите в средстве 10-20% витамина С, то, скорее всего, это Ascorbic Acid – кислая форма витамина С. Продукты с ней могут быстрее окисляться и быстрее терять полезные свойства, иметь более низкий рН и раздражать чувствительную кожу.

Стабильные формы витамина С, такие как 3-O-Ethyl Ascorbic Acid или Ascorbyl Tetraisopalmitate, не менее эффективны даже в меньших процентах. Но при этом более стабильны в составах и способны сохранять эффективность на протяжении всего срока годности. Еще их можно применять в любое время суток и даже в летний сезон.

Если мы говорим о сочетаемости разных средств с разными формами витамина С с другими продуктами, то не стоит наносить продукты с витамином С после кислот. Это не обнулит действие самого актива, но с высокой долей вероятности спровоцирует раздражение на коже.

– С какими компонентами категорически не стоит смешивать витамин С?

– Если компоненты уже находятся в составе одного продукта, и вы доверяете производителю, то здесь переживать не стоит – они подобраны профессионалами, чтобы максимально эффективно работать вместе. А вот при нанесении друг на друга разных продуктов нужно быть внимательнее при сочетании витамина С с активами, которые имеют раздражающий потенциал.





– Можно ли использовать витамин С вместе с ретинолом или кислотами? Как правильно выстроить уход, чтобы не вызвать раздражение?

– Витамин С прекрасно сочетается в уходе и с кислотами, и с ретинолом. Просто лучше использовать такие средства в разное время дня. Если ретинол или кислоты вы наносите вечером, применяйте витамин С утром. И лучше выбрать для этого, конечно, стабильные формы.

Внимательнее нужно быть лишь при повышенной чувствительности кожи и обращать внимание, как именно ваша кожа реагирует на каждый из активов. А еще можно подобрать формы, проценты и сочетания, которые подходят именно вам.

– Что происходит, если наносить несколько средств с витамином С – усиливается эффект или это просто дублирование?

– Зависит от самих средств, их полного состава, форм и процентов витамина С. У нас в ICON SKIN есть целая система средств со стабильными формами витамина С – RE:VITA С. Все средства в ней можно использовать в комплексе, наносить друг на друга и получать отличный результат ровного тона и сияющей кожи. Или, в зависимости от задач ухода, можно выбрать только одно или несколько средств системы и сочетать их с другими продуктами из других систем.





– В каких случаях достаточно только сыворотки, а когда действительно оправдана вся линия?

– Правильный подбор ухода, который действительно будет давать эффект, всегда зависит от двух основных факторов: особенностей вашей кожи и задач, которые вы хотите решить с помощью косметических средств. Чаще всего хочется сразу и жирность проконтролировать, и с морщинами поработать, и воспаления уменьшить, и от отеков избавиться. Поэтому обычно это сочетание разных продуктов с разными активами, которые будут работать на решение всех этих задач.

– Как именно витамин С влияет на процессы пигментации? Можно ли использовать его для профилактики пигментных пятен – например, после акне или летом?

– Он отлично работает и с пигментацией, и с постакне. Но действовать всегда лучше в комплексе: если мы говорим о постакне, то здесь должны присутствовать еще противовоспалительные активы. Если о пигментных пятнах – то не лишним будет добавить, например, отшелушивание кожи. И обязательно использовать защиту от солнца. Потому что как бы мы ни осветляли пигментацию витамином С, если каждый раз после этого мы выходим на улицу без солнцезащитного крема, то наши усилия будут напрасны.