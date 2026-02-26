Бьюти-новости февраля 2026: интересное в этом месяце

Начало года неизменно радует новыми баночками. В январе мы знакомились с новым кровавым пилингом, гидрофильным бальзамом-точилкой, плампером и не только. В этом месяце все не менее интересно. В свежей подборке Клео.ру – тональный крем, заменяющий сыворотку, набор от отеков, тонизирующий мист с морскими водорослями и многое другое.

Жидкие гелевые тени для век от Kristall Minerals cosmetics

Жидкие гелевые тени для век Liquid Jelly Eyeshadow, Kristall Minerals cosmetics

690 ₽

Набор для лимфодренажного ухода от ICON SKIN

Набор для лимфодренажного ухода Smart Drainage, ICON SKIN

3329 ₽

Тональный крем для ухода за кожей от Clarins

Раньше тональный крем скрывал несовершенства, а уходом занимались баночки с сыворотками. Косметические химики Clarins решили объединить два процесса в одном флаконе и создали Double Serum Foundation – первый двухфазный антивозрастной тональный крем, который работает как полноценный уход.





Антивозрастной тональный крем для сияния и ухода за кожей Double Serum Foundation, Clarins

5525 ₽

В основе – легендарная сыворотка Double Serum, к которой добавили пигменты. Двойной флакон позволил подружить то, что раньше не смешивалось: пептид Matrixyl 300 и стабилизированный папаин. Плюс 14 активных ингредиентов, в числе которых растительные экстракты и молекулы, ранее не встречавшиеся в тональных средствах.





Тонизирующий мист Про-Коллаген от ELEMIS

Тонизирующий мист для лица Pro-Collagen, ELEMIS

5840 ₽

У средства невесомая текстура: оно буквально тает на коже, оставляя легкую влажную вуаль. В формуле три ключевых игрока. Морской биотехнологический фермент помогает коже не жирниться и делает поры менее заметными. Глюконолактон (это PHA-кислота) мягко обновляет, не раздражая даже чувствительную кожу. А водоросль Падина павоника, богатая антиоксидантами, отвечает за увлажнение и поддержание упругости.

Ремоделирующий лифтинг-крем для лица от VICHY

Лаборатория VICHY представила новый антивозрастной крем, в основу которого легла технология Longevisia, разработанная за 20 лет исследований и подтвержденная более чем сотней научных работ.

Ремоделирующий лифтинг-крем для лица Neovadiol Longevity, VICHY

При регулярном применении утром и вечером кожа становится более подтянутой и плотной (по результатам исследований толщина эпидермиса увеличивается почти на треть!), сокращается глубина и выраженность морщин.

Три бустера для лица от Booster Bar

Бренд натуральной трансформационной косметики Booster Bar празднует день рождения – недавно ему исполнилось 7 лет. К этой дате вышли сразу три новых бустера для лица, каждый из которых создан одной из соосновательниц бренда: Милой Зенькевич, Катериной Савицкой и Светланой Беляковой. В разработке помогали AI-технологии, а коробочки украшений автографами их создательниц.

Сыворотка-бустер для лица Antiox Radiance Booster by Katerina Savitckaya, Booster Bar

Бустер Antiox Radiance от Катерины Савицкой обещает мягкое обновление и сияние без агрессии. Лактобионовая кислота деликатно отшелушивает, стабильный витамин С и феруловая кислота защищают от стресса, экстракт спаржи поддерживает упругость, а гиалуронка разных фракций увлажняет на всех уровнях. Формула на гидролатах розмарина и петрушки возвращает коже природную фактуру и свет.

Сыворотка-бустер для лица Even Tone Booster by Mila Zenkevich, Booster Bar

5 860 ₽

Сыворотка-бустер для лица DMAE PEPTIDE by Svetlana Beliakova, Booster Bar

Бустер DMAE PEPTIDE от Светланы Беляковой – омолаживающий уход с альфа-липоевой кислотой и пептидом Acetyl Hexapeptide-3. Направлен на поддержку упругости и борьбу с возрастными изменениями.

Восстанавливающий уход от Kans

Восстанавливающий крем для лица, Восстанавливающий крем для области вокруг глаз, Восстанавливающая сыворотка для лица, KANS

2219 ₽, 1519 ₽, 3418 ₽

Насыщенный крем для зоны вокруг глаз имеет плотную текстуру, которая быстро впитывается и не мешает макияжу. Эффект заметен сразу: никакой стянутости, только комфорт и гладкость. В составе – ниацинамид, термальный фермент, ацетилглюкозамин и пептид, который работает на укрепление и восстановление.

Восстанавливающий крем для лица повышает упругость, подтягивает овал и надолго удерживает влагу, а еще – обеспечивает антиоксидантную защиту. В числе главных активов – ниацинамид, эктоин, транэксамовая кислота, ферментированные экстракты, пептиды, коллаген и даже экстракт кофейных зерен. Работает на нескольких уровнях – увлажнение, антиоксидантная защита, стимуляция обновления.

Сыворотка на основе ферментированных растительных экстрактов разглаживает рельеф, делает мелкие морщины менее заметными, стимулирует выработку коллагена.

Косметологи бренда рекомендуют использовать все три средства комплексно и не забывать про SPF 30+, даже если солнца не видно.

Маска для гладкости волос от BB|One

Это глубокий уход для волос с непослушным характером – пушащихся, путающихся, натуральных и нарощенных. Обещают, что маска быстро возвращает прядям шелковистость и гладкость. В составе – силиконовый комплекс, протеины пшеницы и шелка, экстракты манго и кокоса.

Маска для гладкости нарощенных и непослушных волос, BB|One

1252 ₽

Маска глубоко питает по всей длине, убирает пушистость и сухость, облегчает расчесывание и последующую укладку горячими приборами. После нее пряди слушаются, не спутываются и выглядят так, будто только что из салона.