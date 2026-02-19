Сияние, румянец, блеск: разбираем дневной образ Хейли Бибер и повторяем за ней

Хейли Бибер вообще могла бы не краситься: выйди она к завтраку с непричесанными волосами – и это тут же стало бы трендом. Но ее фишка в другом: она убирает то, что мы привыкли считать обязательным. Например, в ее дневном образе нет туши (кстати, и в вечернем зачастую тоже!). Зато есть отдохнувшая и сияющая кожа, словно она хорошо высыпается, румянец, будто проводит много времени на свежем воздухе, и губы, которые выглядят ухоженно. Рассказываем, как сделать этот макияж за десять минут.





1. Подготовка: увлажнение превыше всего

Макияж Хейли никогда не начинается с тона. Сначала идет интенсивное увлажнение. Она неоднократно признавалась, что ее кожа не выглядит сияющей без правильной базы. На чистую кожу нанесите увлажняющую сыворотку и достаточно питательный крем. В своих туториалах Хейли часто использует питательную эссенцию с керамидами Rhode Glazing Milk, чтобы создать эффект влажности изнутри (но увлажнение зависит от типа кожи – для кого-то хорош крем с керамидами, а для кого-то легкий увлажняющий праймер). Дайте средствам впитаться 5-7 минут – и можно приступать к макияжу.





2. Тон: не скрывать, а подсвечивать

Вместо тяжелого тонального крема Хейли использует легкий оттеночный уход или точечно наносит консилер. Иногда она пользуется обратным приемом: сначала наносит кремовый скульптор на скулы, линию челюсти и виски, а уже поверх – легкий тонирующий крем. Это позволяет не закрасить лицо тоном, а мягко высветлить центральную часть. Сияющий консилер Хейли наносит не только под глаза, но и на спинку носа, центр лба и над губой. Лучше втирать его подушечками пальцев: тепло рук делает покрытие невидимым.





3. Румяна в главной роли

В дневном макияже Хейли может легко обойтись без туши для ресниц и даже без помады, но румяна использует всегда. Именно они задают тон и свежесть всему лицу. Модель предпочитает кремовые текстуры. Она наносит румяна не только на яблочки щек, но и легонько растушевывает их на веках и даже на губах. Цвет зависит от настроения – от приглушенной розово-бежевой гаммы до более насыщенных ягодных тонов.





4. Внимание к глазам

Брови, по мнению Хейли, не должны быть акцентными в макияже. Достаточно чуть подчеркнуть их оттеночной тушью или прозрачным гелем, уложив волоски. Тени для век звезда тоже зачастую игнорирует. Ее максимум – тот же оттенок румян, что и на щеках, или легкое бежевое сияние хайлайтера. Хейли может добавить каплю хайлайтера во внутренний уголок глаза, чтобы взгляд казался более открытым и отдохнувшим.

В одном из недавних видео Хейли показала еще один секрет: она слегка подводит внешний уголок глаза коричневым карандашом, делая крошечный штрих, который визуально удлиняет разрез глаз, но выглядит гораздо мягче черной подводки.





5. Губы с глазированным эффектом

Сначала губы нужно подготовить: мягко отшелушить и нанести бальзам. Затем мягким карандашом нюдового или коричневатого оттенка обводится контур, слегка выходя за естественную границу для объема. Поверх карандаша плотным слоем наносится прозрачный или полупрозрачный пептидный бальзам для губ. В результате получается эффект глазированных губ – объемных, влажных и при этом естественных. Готово!



