Выбор антивозрастного ухода: почему возраст – не главный критерий?

Производители любят маркировку "40+", "50+", "60+". Это удобно для маркетологов, но не всегда информативно для потребителя. Ваш биологический возраст может запросто не совпадать с состоянием кожи! Кто-то в 45 может не иметь выраженных морщин, но страдать от сухости, а кто-то в 55 иметь упругую, но уставшую кожу с неровным тоном.

"Каждый человек уникален, – говорит эксперт бренда Pogonia, космецевт, косметический химик, молекулярный биолог Горшенина Виктория Олеговна. – Состояние кожи зависит не от цифр в паспорте, а от множества факторов: образа жизни, привычек, генетики, условий окружающей среды, перенесенных заболеваний. Поэтому нужно следить за тем, что мы относим к возрастным изменениям: пигментацией, провисанием коллагеновых и эластиновых волокон, складчатостью поверхности кожи. Как только вы заметите у себя отклонения по этим признакам – значит, настало время изменить уход".





Выбираем по проблеме

Проще всего выбрать уход, ориентируясь на проблему, которая вызывает максимальное беспокойство. При появлении пигментации, как и при тусклом цвете лица, обращайте внимание на линейки с витамином С, ниацинамидом, кислотами, ретинолом. При снижении эластичности кожи ищите в составе средств гидролизованный или морской коллаген, пептиды, керамиды, гиалуроновую кислоту разных молекулярных весов, антиоксиданты. При появлении выраженных заломов и мимических морщин помогают ретинол и его производные, работающие в глубоких слоях кожи. Концентрацию и схему применения лучше определить на консультации с косметологом.





Каждому возрасту

Если вам сложно определить основную проблему вашей кожи или если вы выбираете уход в подарок для кого-то из близких, то можно ориентироваться по основным параметрам, которые схожи для определенных возрастных групп.

Для кожи 40+: предотвратить и увлажнить!

В этом возрасте процессы обновления клеток начинают постепенно затормаживаться. Ваша цель – ускорить их и создать мощный коллагеновый каркас. Выбирайте текстуры, которые доставляют удовольствие: уход должен быть в радость, а не в тягость.

Что ищем на этикетке:

✔ Ретинол (или его производные): мягко ускоряет обновление, разглаживает первые морщинки и выравнивает тон. Начинайте с низких концентраций!

✔ Пептиды: стимулируют естественный синтез коллагена.

✔ Гиалуроновая кислота (особенно низкомолекулярная): увлажнит кожу.

✔ Антиоксиданты (Витамин С, феруловая кислота): защитят от воздействия окружающей среды, которое ускоряет старение.

Для кожи 50+: увлажнить, поддержать и вернуть сияние!

Меняется гормональный фон, кожа может стать суше, теряется четкость овала лица. Здесь нужна тяжелая артиллерия с упором на питание и лифтинг. Текстуры становятся богаче – питательные кремы, бальзамы. Ваша кожа теперь хочет не просто "попить", но и "поесть". Относитесь к этому с пониманием! Однако случается и так, что кожа 50+ остается жирной. Как тогда выбрать средство в этом случае, чтобы справиться с возрастными изменениями и при этом не забить поры?

"Обладатели возрастной кожи, склонной к жирности, могут оставить себе основной уход для кожи с себорегулирующими компонентами, а антивозрастные дефициты добирать, например, лифтинг-сыворотками", – объясняет космецевт Горшенина Виктория Олеговна.

Что ищем на этикетке:

✔ Керамиды и сквалан: восстанавливают защитный барьер, который становится уязвимым. Это ваш главный союзник в борьбе с сухостью.

✔ Высококонцентрированная гиалуроновая кислота: обязательный пункт программы. Ищите составы, где она сочетается с другими увлажнителями.

✔ Ниацинамид (B3): успокаивает, укрепляет капилляры, выравнивает тон и текстуру кожи.

✔ Более активные формы пептидов (например, антиоксидантный трипептид глутатион, ацетил-гексапептид-8 с ботокс-эффектом): расслабляют мимические мышцы, за счет чего разглаживают поверхностные морщины, стимулируют синтез коллагена.





Для кожи 60+: питать, защищать и беречь!

Кожа становится более хрупкой, требует максимально бережного ухода, направленного на комфорт, восстановление и глубокое питание. Главный принцип – не навредить. Откажитесь от агрессивного пилинга и спиртов в составе. Это время баловать себя, а не бороться с возрастом.

Что ищем на этикетке:

✔ Масла (арганы, ши, жожоба): восстанавливают липидный слой, дарят мгновенное ощущение комфорта.

✔ Церамиды: укрепляют кожный барьер.

✔ Щадящие эксфолианты (PHA, энзимы): очень мягко и бережно удаляют ороговевшие клетки, возвращая коже сияние.

✔ Увлажняющие комплексы: гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина.

В возрасте постменопаузы стоит обратить внимание на средства с более высоким содержанием жирной фазы (натуральных масел и жирных кислот). Так же стоит обратить внимание на активные компоненты в составе – фитоэстрогены, к ним относится, например, экстракт ямса.





Антивозрастные маски: важны или нет?

Часто антивозрастные маски воспринимаются как приятный бонус к основному уходу – этакий SPA-ритуал для поднятия настроения. Но на самом деле, их роль в борьбе с возрастными изменениями не стоит недооценивать. Тканевые маски, пропитанные гиалуроновой кислотой и церамидами, действуют как влажный компресс, моментально насыщая влагой каждый слой кожи, препятствуя обезвоженности. Плотные кремовые или альгинатные маски с коллагеном и пептидами работают как лифтинг, подтягивая контур и стимулируя фибробласты на производство собственного коллагена. Маски с мягкими кислотами (АНА), ретинолом или витамином С обеспечивают моментальное отшелушивание, осветление пигментации и возвращение здорового сияния.

Однако, как считает космецевт Горшенина Виктория Олеговна, маски не являются панацеей – и делать ставки на них не стоит. Намного важнее систематический базовый уход.

Я не считаю маски обязательным компонентом ухода за любой кожей вне зависимости от возраста. Дело в том, что основная задача ухода за кожей – восстановление и поддержание ее здорового состояния, именно в этом случае она надолго остается молодой и красивой, это нужно хорошо запомнить. И если основной уход подобран правильно, то в дополнительных средствах ухода вроде масок просто нет необходимости. То есть в первую очередь, если появились проблемы, нужно пересмотреть весь свой текущий уход. И вот уже для ускорения восстановления здоровья кожи можно использовать маски.

Главный совет на все возраста: не забывайте про SPF 30-50 каждый день, даже зимой и в городе! По современным исследованиям, это важный шаг для замедления старения клеток кожи. И помните, нет ничего привлекательнее женщины, которая чувствует себя комфортно и уверенно в своем возрасте.