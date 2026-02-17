Руководитель Центра флебологии "СМ-Клиника" Олими Ширинбек: "Открытые операции на венах мы уже не делаем"

Центр флебологии "СМ-Клиника" входит в число ведущих центров компетенций в России – ежегодно здесь проводится более 1000 вмешательств по лечению варикозной болезни вен и ее осложнений. Клео.ру побеседовал с руководителем центра, врачом-хирургом, флебологом, доктором медицинских наук Олими Ширинбеком.

– Расскажите, почему возникает варикоз?

– Варикоз – это расширение и извитость подкожных вен ног из-за их клапанной несостоятельности. Причина этого заболевания – наследственная слабость (дисплазия) соединительной ткани, состоящей из таких основных белков, как коллаген и эластин. Нарушение баланса и соотношения этих белков приводит к слабости и растяжимости соединительной ткани. Это состояние и называется "дисплазией". Помимо варикозной болезни, она может быть причиной ряда других заболеваний, таких как грыжи, геморрой, плоскостопие, остеохондроз, опущение органов и т. д.

Из-за влияния факторов риска и дисплазии, происходит заброс крови из глубоких вен в поверхностные, что приводит к скоплению и застою крови в их просвете. В свою очередь, избыток крови в подкожных венах ног ведет к повышению в них давления, они расширяются, становятся видимыми и извитыми. Всевозможные осложнения варикоза связаны, в первую очередь, именно с этим застоем крови в подкожных венах ног.

– Какие могут быть "факторы риска"?

– Несмотря на то что наследственная предрасположенность имеет большое значение, есть еще и приобретенные факторы риска варикоза. Я бы сказал так: наследственная предрасположенность проявляется именно через приобретенные факторы: курение, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, длительные статические и тепловые нагрузки, а также гормональные изменения в организме. Поэтому, занимаясь лечением и профилактикой варикоза у себя в Центре, мы придаем большое значение устранению сопутствующих факторов.

При этом само по себе расширение вен уже означает, что в ноге есть неработающий участок с застоем крови, и это чревато риском развития таких осложнений варикоза, как тромбоз, трофические язвы ног, кровотечения из расширенных варикозных узлов. Так что лучшей мерой профилактики тромбоза является своевременное лечение варикозной болезни -– устранение участка вены, где имеется скопление и застой крови. То есть лечение варикоза – это не только "для красоты", но и для здоровья.

– Как проводится диагностика варикозной болезни вен?

– Чтобы поставить диагноз, в подавляющем большинстве случаев достаточно простого осмотра пациента. Вместе с тем точную картину болезни можно установить с помощью ультразвукового исследования вен. Благодаря УЗИ вен нижних конечностей, мы оцениваем состоятельность венозных клапанов, заброс крови из глубоких в поверхностные вены, диаметр и проходимость вен, наличие или отсутствие тромбов в просвете вены. УЗИ вен ног на данный момент можно назвать лучшим методом диагностики варикоза и тромбоза.

– Какие варианты лечения варикоза применяются у вас в Центре?

– Выбор способа лечения варикоза зависит от стадии заболевания, которую определяет на приеме врач-флеболог, а также от результатов УЗИ. Консервативное лечение варикоза включает в себя регулярное ношение компрессионного трикотажа (специальных чулок или гольфов), выполнение лечебной физкультуры ("венозной гимнастики"), а также применение медикаментозной терапии – препаратов, воздействующих на венозный тонус.

Но венотонизирующие препараты мы назначаем только при наличии так называемых "венозных" жалоб – боли в икрах, тяжести в ногах, утомляемости и отеков ног, которые усиливаются в вечернее время и теплое время года. Консервативное лечение мы проводим большинству пациентов.

Если же во время УЗИ выявляется клапанная несостоятельность подкожных вен и заброс крови, эту причину следует и устранять "механическим" способом.

– Вы имеете в виду операцию по удалению вен?

– Да, долгое время единственным способом избавления от варикозных вен, было их удаление с помощью операции. Классическая операция по удалению вен – флебэктомия – многократно совершенствовалась и дошла до наших дней. Во время вмешательства неработающий участок подкожной вены пересекается, перевязывается и удаляется. Но у такого способа решения проблемы есть свои недостатки: необходимость госпитализации пациента, общая или спинальная анестезия, выполнение разрезов на коже, наложения швов, в целом, травматичность хирургического вмешательства и длительность послеоперационной реабилитации, не говоря уже об эстетическом результате, который никак не укладывается в ожидания пациентов и современные требования эстетической флебологии. Поэтому мы полностью исключили из своей практики открытые вмешательства при лечении варикоза.

– А что представляют собой современные способы устранения варикоза?

– За последние двадцать лет в мировой флебологии появились поистине революционные методики, которые в корне изменили подходы к лечению варикоза. Принципиальное отличие от открытой хирургии в том, что расширенная вена не удаляется, а закрывается изнутри под УЗИ-контролем таким образом, что заброс и скопление в ней крови устраняются.





Мы практикуем два термических способа – радиочастотную и лазерную облитерацию вен. В основе механизма действия этих процедур лежит воздействие высокой температуры на стенки вены изнутри, благодаря чему происходит закрытие просвета вены и устранение варикоза.

В отличие от открытых вмешательств, термические методики малотравматичны, не требуют госпитализации, проводятся под местной анестезией и ультразвуковым контролем от начала и до конца процедуры, не нужно выполнять разрезы и накладывать швы. Термические методы стали рассматриваться как оптимальные варианты лечения варикоза, заменив собой открытые операции.

Однако и они не могут восприниматься как вершина современной флебологии. Поиск еще более безболезненных, щадящих и эстетичных способов лечения варикозной болезни вен привел к появлению нетермических методик. В первую очередь речь о клеевой технологии закрытия вен, которую мы внедрили у себя в Центре в 2019 году. За семь лет мы стали лидерами в России по количеству проведенных клеевых облитераций – их уже более 3300.

Достоинства этого способа очевидны: процедура выполняется под точечной анестезией через единственный прокол, а безболезненность и универсальность методики абсолютно несравнимы с другими методами лечения. Еще одной особенностью клеевого лечения является то, что после процедуры нет необходимости в компрессионном белье, не требуется никакая послеоперационная реабилитация. Пациент выходит из операционной и возвращается к своей обычной физической активности без ограничений. Мы называем это вариант лечения варикоза "операция обеденного перерыва".

– Как обезопасить себя от варикозной болезни вен, не допустить ее развития? Есть какая-то профилактика?

– Основное внимание необходимо уделить образу жизни: больше двигаться, особенно при "сидячей" (и, кстати, при "стоячей" работе тоже), следить за весом. Лучшей профилактикой варикоза будет активная ходьба, занятие подвижными видами спорта, плавание, езда на велосипеде. Изречение "движение – жизнь" более чем актуально в профилактике варикозного расширения вен и его осложнений.

Имеются противопоказания. Посоветуйтесь со специалистом.

