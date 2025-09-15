Витаминные тоники для лица: как выбрать подходящий?

Как правильно использовать

Тоник с витамином А нужно использовать только в вечернее время. Ретинол разрушается под воздействием солнечного света, сводя на нет всю свою эффективность. Кроме того, ночью кожа лучше всего восстанавливается, и он будет работать в унисон с этим процессом. Если витамина А в тонике нет, а есть только витамин Е, то можно использовать его в любое время суток.