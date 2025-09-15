Витаминные тоники для лица: как выбрать подходящий?

Витамин С, ниацинамид, токоферол - что лучше для вашей кожи? Рассказываем, как выбрать тоник с витаминным активом, чтобы результат приятно порадовал.
Тоник с витамином С: активатор внутреннего сияния
|Чем хорош?
|Тоник с витамином С – это мощный антиоксидант для вашей кожи, который нейтрализует негативные эффекты от ультрафиолета, плохой экологии и синего света от гаджетов. Он борется с тусклостью и первыми морщинками, а еще – осветляет пигментные пятна.
|Кому подойдет, а кому нет?
|Витамин С считается достаточно универсальным активом: именно поэтому он становится главным героем большинства витаминных тоников. Он подходит тем, кто видит в зеркале следы усталости, а также тем, кто мечтает о ровном, сияющем тоне. Но если у вас чувствительная кожа, которая краснеет от ветра, шелушится от нежного прикосновения и объявляет бойкот на большинство активных компонентов, витамин С может не подойти.
|Как правильно использовать
Идеальный вариант – использовать тоник с витамином С на очищенную кожу утром перед перед кремом с SPF.
Тоник с ниацинамидом: укротитель пигментации и воспалений
|Чем хорош?
|Ниацинамид – это скромный гений, который не кричит о себе, а просто делает свою работу – и делает ее блестяще для любого типа кожи. Он благотворно воздействует на расширенные поры, регулируя выработку себума, выравнивает тон, уменьшает нежелательную пигментацию, профилактирует преждевременное старение и при этом не раздражает кожу, а наоборот – успокаивает ее.
|Кому подойдет, а кому нет?
|Ниацинамид (витамин В3) – это тот самый ингредиент, который стоит взять на вооружение абсолютно всем. Для жирной и проблемной кожи ищите тоники с концентрацией 5-10%, в легких, водянистых текстурах, часто в составе с цинком или другими матирующими компонентами. Для сухой, чувствительной, зрелой кожи ищите концентрации 2-5%, в более кремовых или гелевых формулах, в сочетании с успокаивающими компонентами: пантенолом, аллантоином.
|Как правильно использовать
Лучший способ для тоника с ниацинамидом – наносить его не на ватный диск, а наливать немного на ладонь и распределять по лицу нежными прихлопывающими движениями. Либо распылять как спрей-мист. Так ингредиенты максимально усвоятся.
Тоник с витаминами А и Е: ночные реставраторы
|Чем хорош?
|Если днем мы защищаем кожу, то ночью – активно восстанавливаем ее. Тоники с ретинолом (форма витамина А) и токоферолом (витамин Е) созданы именно для этого. Чаще эти витамины используются вместе, так как они дополняют и усиливают действие друг друга. Но могут встречаться в составах и по отдельности. Ретинол ускоряет обновление клеток, борется с морщинами и фотостарением. Витамин Е – мощный антиоксидант, который работает в паре с ним, смягчая возможное раздражение.
|Кому подойдет, а кому нет?
|Обладательницам кожи с признаками старения: с морщинками, потерей упругости, неровным тоном и текстурой. Тем, кто борется с гиперпигментацией и следами постакне: ретинол работает как "ластик", постепенно осветляя пигментированные участки и выравнивая рельеф. Также тоники с токоферолом и ретинолом полезны для жирной кожи с расширенными порами: нормализуют работу сальных желез и сужают поры.
Тоники с витамином Е практически не имеют противопоказаний, а вот с ретинолом в составе должны использоваться с осторожностью. Уход с витамином А нельзя наносить беременным женщинам, обладательницам очень чувствительной, реактивной кожи, так как он может значительно усилить покраснения, шелушения и чувствительность, повредив и без того хрупкий кожный барьер. Кроме того, такой тоник не подойдет для фанаток активного солнца, не готовых к постоянному использованию SPF.
|Как правильно использовать
Тоник с витамином А нужно использовать только в вечернее время. Ретинол разрушается под воздействием солнечного света, сводя на нет всю свою эффективность. Кроме того, ночью кожа лучше всего восстанавливается, и он будет работать в унисон с этим процессом. Если витамина А в тонике нет, а есть только витамин Е, то можно использовать его в любое время суток.
Мультивитаминный тоник: полезный коктейль
|Чем хорош?
|Такой тоник может стать универсальной баночкой и легко вписаться в вашу бьюти-рутину: он комплексно решает разные проблемы, но часто работает по верхам, не углубляясь в детали.
|Кому подойдет, а кому нет?
|Если вашей коже, в принципе, ничего не надо (ну, кроме вечной молодости – это ко всем), она не склонна к высыпаниям, сухости или жирному блеску, мультивитаминный тоник станет отличной комплексной поддержкой. Он поможет сохранять тонус, сияние и здоровый вид. Кроме того, такое средство – отличный вариант для тех, у кого нет времени или желания наносить много слоев разных продуктов: мультивитаминный тоник может заменить тоник, легкую сыворотку и антиоксидантную защиту в одном флаконе. Идеально для быстрой и эффективной рутины!
|Как правильно использовать
Мультивитаминный тоник можно использовать дважды в день после этапа очищения – утром и вечером. Лучше всего наносить его сразу на кожу, а не протирать лицо ватным диском, но допустимы оба варианта: выбирайте удобный способ и не прогадаете!