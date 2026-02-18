Гаджет для головы, аромат Дукати и барбершоп на дому: идеи впечатляющих подарков на 23 февраля

Главная мужская фраза перед любым праздником – "Мне ничего не надо". И вроде бы веришь, но рука тянется к гелю для душа с ироничным названием и носкам. В этом году предлагаем зайти с другой стороны. Ему действительно ничего не надо? Или все-таки хочется, чтобы кожа не шелушилась после бритья, под глазами не синели мешки от недосыпа, а приятный парфюм создавал настроение на весь день?

Мы собрали подборку бьюти-подарков, которые он примет, оценит и будет пользоваться (даже если сначала закатит глаза).

Подарочный набор "Классический" от Boys Toys

Этот набор – для тех мужчин, которые ценят классику и не готовы менять привычки. Все по делу, ничего лишнего. Внутри три вещи, которые реально пригодятся: Инвизибл Глина – средство для укладки, которое фиксирует, но выглядит так, будто волосы просто хорошо лежат сами по себе. Одеколон с ароматом Midnight bourbon – классика после бритья для нормальной, не чувствительной кожи. Профессиональный шампунь на каждый день, который моет мягко, но качественно.





Подарочный набор "Классический", Boys Toys

4012 ₽

Набор привлекает не только наполнением, но и оригинальной упаковкой. Вживую она выглядит как настоящий стеклянный барбершопный столбик, хотя сделана из плотного ламинированного картона. Такой тубус приятно держать в руках!

Мужской набор OPTIMALE Rituel de soins homme от PAYOT

Этот набор – воплощение французского подхода к мужскому уходу: Payot предлагает минималистичную систему из двух средств, которые закрывают основные потребности, плюс стильную косметичку в комплекте.





Мужской набор для ухода за кожей лица и тела OPTIMALE Rituel de soins homme, PAYOT

5814 ₽

Очищающий гель с минералами и древесным углем разработан специально для мужской кожи. Его универсальная формула подходит для ухода за лицом, телом и даже волосами. Средство эффективно удаляет загрязнения, дарит ощущение свежести и при этом действует деликатно, не нарушая защитный барьер.

Дневной увлажняющий крем решает три задачи, важные для комфорта мужской кожи: интенсивно увлажняет, визуально сокращает признаки усталости и создает невидимый барьер против агрессивных факторов городской среды. Обогащенный магнием, он наполняет кожу энергией, устраняет сухость и дарит длительное ощущение комфорта. Текстура крема легкая, мгновенно впитывается, не оставляя следов.

Массажер для головы FAQ 302 от FOREO

Подарок для тех, кто у кого, казалось бы, все есть, и кто любым уходовым баночкам предпочитает инновационные гаджеты . Этот массажер – действительно умный прибор: он объединяет низкоинтенсивную лазерную терапию, светодиодное излучение (LED) и фирменные звуковые пульсации T-Sonic™.





FOREO

37 799 ₽

37 799 ₽





Лазерное воздействие направлено непосредственно на волосяные фолликулы: оно активизирует микроциркуляцию и пробуждает спящие луковицы, стимулируя появление новых здоровых волос. LED-свет работает на уровне кожи головы – улучшает ее общее состояние, насыщает клетки энергией и помогает замедлить выпадение. Завершающий этап – ритмичные пульсации T-Sonic™: они бережно массируют кожу, усиливают кровоток и обеспечивают доступ кислорода к корням, что создает оптимальную среду для оздоровления и роста. Вместе технологии образуют системный уход, который возвращает коже головы тонус, а волосам – силу и густоту.

Туалетная вода 1926 от DUCATI

Известный своим дизайном и инженерным совершенством, итальянский производитель мотоциклов Ducati вышел за рамки двухколесной техники, чтобы создать парфюмерную линию, которая призвана передать ту же энергию, страсть и внимание к деталям, но в иной форме.

Флагманский аромат коллекции – 1926 – это древесно-ориентальная композиция, построенная вокруг контрастов. Свежесть бергамота и мандарина в верхних нотах лишь на мгновение предшествует глубокому, бархатистому звучанию сердца из лаванды, герани и какао. База из ванили, амбры, кедра и бобов тонка оставляет теплый, чувственный шлейф.

Туалетная вода 1926, DUCATI

3736 ₽

Это зрелый, уверенный аромат, в котором чувствуется статус и внутренняя сила, созвучная характеру мотоциклов бренда. Идеальный выбор для мотоциклистов и для тех, кто не боится жить на максимальных скоростях.

Туалетная вода H015 от EQUIVALENT

Этот нишевый аромат порадует мужчину, который привык быть в центре внимания и знает себе цену. Зеленый лайм и сочная маракуйя задают энергичное настроение. Имбирь и пряный перец добавляют характера, а неожиданный коктейльный аккорд с нотами джина, водки и мяты звучит оригинально и современно. В шлейфе – теплая амбра, которая оставляет послевкусие легкой недосказанности.

Туалетная вода H015, EQUIVALENT

2670 ₽



Оригинальная композиция порадует тех, кому не по вкусу классические мужские парфюмы и кому хочется чего-то современного и необычного.