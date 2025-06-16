Одним пшиком: лучшие спреи для увлажнения кожи в течение дня

Спреи для лица становятся особенно популярными летом, когда хочется легкого, невесомого ухода и свежести в течение дня. Впрочем, они не менее актуальны и в холодное время года: мгновенное увлажнение кожи не помешает и в жару, и в помещении с кондиционером, и в отопительный сезон.

Производители уходовой косметики выпускают различные типы средств в формате спреев: сыворотки, мисты, тонеры, термальную воду. Чем они отличаются и как выбрать подходящий уход, исходя из потребностей кожи?



Сыворотки-спреи

Это средства многофункционального ухода, которые работают в нескольких направлениях, могут быть и одним из этапов ежедневной бьюти-рутины, заменяя привычную сыворотку, и экспресс-уходом для использования в течение дня, даже поверх макияжа. Один из бестселлеров в этом сегменте – мультифункциональная спрей-сыворотка для лица d'Alba: средство содержит экстракт белого трюфеля, ниацинамид, растительные масла (авокадо, подсолнечника, чиа), благодаря которым улучшает цвет лица, придает коже отдохнувший вид.

Есть и другие средства с похожим действием. Спрей-сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой, миксом церамидов, витамином E и аминокислот от бренда To My Skin восстанавливает липидный барьер эпидермиса, улучшает цвет лица и увлажняет кожу.

Универсальная спрей-сыворотка Mixit с кокосовой водой помогает удерживать влагу в течение дня и поддерживать здоровый иммунитет кожи благодаря бифидобактериям и церамидам в составе. Как и спрей To My Skin, спрей-сыворотка Mixit может использоваться даже поверх макияжа и санскринов.

Созданная на основе растительных масел и комплекса трав, сыворотка-мист для лица Nacific помогает коже выглядеть более сияющей и увлажняет ее. Ниацинамид и аденозин в ее формуле улучшают тон лица и борются с пигментацией, а экстракт орхидеи, алое вера и Д-пантенол успокаивают и снимают раздражение.

Сыворотка-спрей для лица от бренда Dermafirm содержит комплекс из 17 аминокислот, липосомы азулена, экстракты эвкалипта и периллы, благодаря чему глубоко увлажняет кожу, повышает ее тонус и не забивает поры, поэтому подходит для неоднократного использования в течение дня.

Тонеры-спреи

В отличие от многофункциональных спреев-сывороток, которые подходят для любого типа кожи и могут использоваться на чистую кожу и поверх макияжа, тонеры и тоники работают по-другому. Их основная функция – восстановление pH эпидермиса, поэтому их нужно распылять на чистое лицо после умывания. Но бывают и исключения из правил.

Например, тонер-мист с мятой и голубыми водорослями от бренда Booster Bar может использоваться не только для тонизирования кожи после процедуры очищения, но также для закрепления макияжа и для увлажнения в течение дня. Он содержит органические гидролаты мяты и василька, а также голубые микроводоросли ланаблю – растительный аналог ретинола. Тонер способствует разглаживанию морщин, выравнивает микрорельеф, снимает раздражение и подходит для ухода за обезвоженной кожей, склонной к пигментации.

Мягкий тоник-мист с гидролатом цветков апельсина и экстрактом настурции от Payot увлажняет, освежает и успокаивает кожу после снятия макияжа и очищения лица. При необходимости можно использовать его и днем, но лучше – на кожу без макияжа.

Спрей-тоник Omorovicza подходит для ухода за кожей в любое время суток: он работает и как увлажняющая дымка, и как тонизирующий лосьон после процедуры очищения.

Балансирующий тонер для сияния кожи лица Bodyography содержит гликолевую кислоту, удаляющую омертвевшие клетки, мультифруктовый комплекс и витамины A, C и E, которые увлажняют кожу и защищают ее от воздействия негативных факторов окружающей среды.

Мисты для лица

В отличие от сывороток-спреев, мисты для лица имеют более легкую, "водную" текстуру, поэтому могут использоваться в течение дня так часто, как хочется. Они распыляются мелкой дымкой и увлажняют кожу, а еще – помогают в комплексном уходе за ней.

Например, тонер-мист для лица Heleo4 улучшает цвет лица, эффективно снимает покраснения и раздражения, помогает устранить сухость и стянутость.

Спрей-мист Sesderma с витамином С и экстрактом сладкого апельсина защищает кожу от фотостарения, увлажняет, является сильным антиоксидантом.

Омолаживающий мист для лица Botavikos с молочной кислотой поддерживает баланс кожи, устраняет жирный блеск, а еще – фиксирует макияж и продлевает его стойкость.

Спрей для лица, волос и тела Роза от L'Occitane содержит цветочную воду розы Сентифолии из Прованса, освежает кожу и обеспечивает длительное увлажнение, оставляя тонкий и женственный аромат.

Еще одно средство с насыщенным составом – мист для лица SNP. Благодаря формуле из 8 видов гиалуроновой кислоты, частиц золота и ниацинамида он выравнивает тон и борется с несовершенствами, а главное – питает кожу в течение дня.

Термальная вода

С появлением мистов и сывороток-спреев многие незаслуженно забыли про термальную воду, а между тем, это прекрасное натуральное средство для увлажнения, которое не имеет противопоказаний.

Термальную воду выпускают многие компании, но лучшую можно встретить у аптечных брендов. Принцип действия у такой воды примерно одинаковый: она отлично успокаивает кожу и снимает покраснения, освежает и увлажняет ее, подходит аллергикам и даже грудным детям. Может использоваться на лицо и на тело, прекрасно успокаивает после загара, эпиляции и кислотных масок, поэтому должна быть в каждой аптечке.



