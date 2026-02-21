Дмитрий Бикбаев считает актрису Марию Волкову идеальной Анной Карениной

Артист анонсировал постановку в Театре на Покровке.

Художественный руководитель "Покровка.Театр" Дмитрий Бикбаев поделился планами на будущую постановку "Анна Каренина" и назвал актрису, которая, по его мнению, органично воплотит образ героини Льва Толстого на сцене. Речь идет о Марии Волковой – именно она, по словам режиссера, вдохновила его вернуться к классическому роману.

Бикбаев признался, что идея поставить "Анну Каренину" родилась после повторного прочтения произведения. По его словам, классика требует глубокого переосмысления и эмоциональной включенности. Руководитель театра отметил, что стремится создавать спектакли, к которым зритель хотел бы возвращаться, – не ради простоты восприятия, а ради внутренней глубины.

"У меня были разные "планы на классику", но когда я увидел Марию в спектакле "Москва.Сумерки" в роли Софьи, то четко увидел в ней Анну Каренину. Потрясающе просто. У нас, думаю, будет неплохая история", – высказался Дмитрий в интервью.

Постановка "Анна Каренина" войдет в число ближайших премьер Театра на Покровке и станет частью курса на современное прочтение классики, который Бикбаев называет важной задачей нового этапа развития площадки.

