Многозадачный элемент: кому подходит ниацинамид в косметике?

Ниацинамид давно широко применяется в косметологии и в производстве косметики, но сейчас он на пике популярности. Что это за компонент и как влияет на свойства кремов, лосьонов и сывороток?

Что такое?

Ниацинамид – это форма витамина В3, обладающая множеством полезных свойств. Вещество помогает удерживать влагу в коже, восстанавливает липидный барьер, осветляет пигментацию всех типов, регулирует воспалительные процессы в эпидермисе, уменьшает выработку себума, оказывает антиоксидантное и антивозрастное действие.

Фото: freepik.com

Изначально ученые придумали использовать ниацинамид в уходовой косметике для лица, но позже пришли к выводу, что эта форма витамина В3 оказывает положительное влияние и на кожу тела, и на кожу головы.

Польза налицо

Несмотря на то, что ниацинамид – компонент активный, он не раздражает кожу и подходит даже для чувствительного эпидермиса. Он регулирует уровень влаги в клетках, успокаивает раздражения, однако не в этом его главная заслуга.

Основное свойство витамина В3, которым пользуются создатели средств для лица, – его способность выравнивать тон, стимулировать производство коллагена и бороться с пигментацией.  Ниацинамид – ключевой элемент в антивозрастной косметике, в продуктах для сияния кожи: кремах, тонерах, сыворотках, пилингах и масках. Чем выше процент вещества, тем активнее работает средство.

Фото: архивы пресс-служб. Очищающий микро-пилинг гель с ниацинамидом для коррекции пигментации Mela B3, La Roche-Posay; Восстанавливающий тонер-эссенция Snail Mucus & Niacinamide, CONSLY; Маска-пэды для сияния кожи с ниацинамидом, Neogen; Сыворотка для улучшения тона лица Super drops, Belif Super drops

Право волоса

В средствах для волос ниацинамид выполняет не менее важные задачи. Он способствует синтезу кератина, укрепляя локоны, защищает от негативных воздействий внешней среды, уменьшает зуд кожи головы и помогает справляться с ее повышенной чувствительностью, а также регулирует выработку себума. Витамин В3 встречается в средствах от перхоти, в шампунях для жирной и чувствительной кожи.

Фото: freepik.com

И все же главное свойство этого компонента – укрепление луковиц и профилактика выпадения волос. Есть исследования, которые доказывают, что ниацинамид уменьшает влияние свободных радикалов и воздействует на фазы роста волосяных фолликулов. Кроме того, ниацинамид усиливает кровообращение в тканях, что также положительно сказывается на здоровье луковиц волос.


Фото: архивы пресс-служб. Лосьон для кожи головы с ниацинамидом и кофеином, Art&Fact; Лосьон для волос ночной несмываемый, Eva professional; Лосьон-активатор для волос Hair Growth ICE Professional by Natura Siberica; Кондиционер для волос Professional Repairing Hair Serum Treatment, d'Alba

Дела телесные

Для чувствительной кожи, которая быстро становится обезвоженной, а также для склонной к появлению пигментных пятен и веснушек ниацинамид может стать хорошим помощником. Несмотря на это, в лосьонах и кремах для тела витамин В3 не такой распространенный компонент, как в средствах для лица и волос. 

В основном ниацинамид добавляют в пилинги для осветления кожи тела и в увлажняющие лосьоны для реактивной кожи: там его действие заметнее всего. 

Фото: архивы пресс-служб. Лосьон для тела Niacinamide 10, Derma Factory; Питательный скраб для тела с ниацинамидом, Acure; Вита-крем для рук и ногтей защитный с пребиотиками и ниацинамидом, Aravia Professional

Мария Орешкина

Редактор

 

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