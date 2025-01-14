Многозадачный элемент: кому подходит ниацинамид в косметике?

Что такое?

Ниацинамид – это форма витамина В3, обладающая множеством полезных свойств. Вещество помогает удерживать влагу в коже, восстанавливает липидный барьер, осветляет пигментацию всех типов, регулирует воспалительные процессы в эпидермисе, уменьшает выработку себума, оказывает антиоксидантное и антивозрастное действие.





Изначально ученые придумали использовать ниацинамид в уходовой косметике для лица, но позже пришли к выводу, что эта форма витамина В3 оказывает положительное влияние и на кожу тела, и на кожу головы.

Польза налицо

Несмотря на то, что ниацинамид – компонент активный, он не раздражает кожу и подходит даже для чувствительного эпидермиса. Он регулирует уровень влаги в клетках, успокаивает раздражения, однако не в этом его главная заслуга.

Основное свойство витамина В3, которым пользуются создатели средств для лица, – его способность выравнивать тон, стимулировать производство коллагена и бороться с пигментацией. Ниацинамид – ключевой элемент в антивозрастной косметике, в продуктах для сияния кожи: кремах, тонерах, сыворотках, пилингах и масках. Чем выше процент вещества, тем активнее работает средство.

Право волоса

В средствах для волос ниацинамид выполняет не менее важные задачи. Он способствует синтезу кератина, укрепляя локоны, защищает от негативных воздействий внешней среды, уменьшает зуд кожи головы и помогает справляться с ее повышенной чувствительностью, а также регулирует выработку себума. Витамин В3 встречается в средствах от перхоти, в шампунях для жирной и чувствительной кожи.





И все же главное свойство этого компонента – укрепление луковиц и профилактика выпадения волос. Есть исследования, которые доказывают, что ниацинамид уменьшает влияние свободных радикалов и воздействует на фазы роста волосяных фолликулов. Кроме того, ниацинамид усиливает кровообращение в тканях, что также положительно сказывается на здоровье луковиц волос.









Дела телесные

Для чувствительной кожи, которая быстро становится обезвоженной, а также для склонной к появлению пигментных пятен и веснушек ниацинамид может стать хорошим помощником. Несмотря на это, в лосьонах и кремах для тела витамин В3 не такой распространенный компонент, как в средствах для лица и волос.

В основном ниацинамид добавляют в пилинги для осветления кожи тела и в увлажняющие лосьоны для реактивной кожи: там его действие заметнее всего.