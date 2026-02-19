Филипп Киркоров и бренд You Wanna представили совместную коллекцию

Филипп Киркоров представил совместный проект с российским брендом You Wanna, приуроченный к масштабному туру 2026 года. Лимитированный дроп You Wanna x Philipp Kirkorov стал стилизованной работой с архивом артиста – от сценических силуэтов и культовых обложек до редких детских снимков.





В промокампании 58-летний исполнитель кардинально изменил визуальный код. Он вернул длинные темные кудри, отказался от щетины и примерил образы рок-иконы прошлого века. На кадрах Киркоров позирует в расклешенных джинсах, кожаных брюках с дерзкими разрезами, моделях со стразами и питоновым принтом. Комплекты дополнены массивными браслетами, перстнями, ремнями с крупными пряжками и ковбойскими сапогами. Также имеются футболки с провокационными и ностальгическими надписями: от ироничного "You wanna scandal now" до лиричного "Я эту жизнь тебе отдам".





В коллекцию вошли модели с автографом артиста, принты с обложками его альбомов, арт-изображения с символикой поцелуев, а также кепка с лаконичным словом legend. Дизайнеры сделали ставку на узнаваемость и эмоциональный эффект.





Визуальная концепция съемки You Wanna строится на контрасте холодных синих и глубоких красных фонов. Филипп Киркоров предстает то в черной коже, то в белоснежных тотал-луках, то в джинсовых ансамблях с блестящей вышивкой. Так артист вернул образ яркого шоумена в расцвете карьеры – с узнаваемой харизмой и театральной экспрессией.