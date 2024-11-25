Только без воды: как раскрыть потенциал своей кожи

Всем хочется иметь красивую кожу, не требующую маскировки тональными средствами. В идеале, конечно, использовать собственные ресурсы, заложенные природой, лишь грамотно помогая своей коже при помощи правильно подобранного ухода.

Мы поговорили с Катериной Савицкой, сооснователем бренда мультифункциональной косметики Booster Bar, о том, что значат бустеры в уходе за кожей, зачем нужны микроигольчатые патчи и о самом важном в бьюти-рутине.





Когда вы решили выпускать собственную уходовую косметику? Помните этот момент?

Конечно. Идея была не моя, а сооснователя и идейного вдохновителя бренда Милы Зенькевич. Для меня, как для специалиста по развитию бизнеса, это был скорее вызов, поскольку ранее я никогда не работала в косметической сфере. Это сейчас, по прошествии 6 лет я могу сказать, что знаю о косметике очень многое. Но тогда для меня это был совершенно новый опыт. Задача была интересной и амбициозной: у Милы были технологические наработки по части составов и ассортимента, у меня – видение миссии и философии. Нам хотелось создать экологичный во всех смыслах бренд, который будет влюблять в себя с первого прикосновения, задавать тренды и вносить вклад в будущее косметической индустрии.

Почему выбор пал именно на уход? Как возникла идея с бустерами?

Мила, химик по образованию, много лет проработала в сфере косметического сырья. За все время своей работы она узнала и изучила множество крутых компонентов с впечатляющими клиническими исследованиями. Поэтому, конечно же, мечта создать из них эликсир для продления молодости абсолютно естественна. Бьюти-бустер – это продукт, с которого началась история нашего бренда. В 2018 году это был эксклюзив: инновационная упаковка с удобной системой точного дозирования, минималистичные авторские формулы без воды, комфортные текстуры и только разрешенные в натуральной косметике компоненты.





Как это – без воды? Что же соединяет компоненты?

Мы решили создать такой состав, в котором абсолютно каждый компонент будет нести пользу коже. Если мы говорим «каждый», это касается и воды, структурного компонента, на основе которого и создается формула средства. Так и пришла идея заменить ее на гидролат. Сам по себе он уже считается косметическим средством. И в отличие от воды, отвечает нашим требованиям максимальной пользы каждого отдельно взятого компонента в составе косметики.

Чем бустеры отличаются от сывороток и концентратов?

Бустеры служат усилителями косметических средств за счет синергии активов и систем доставки их в более глубокие слои кожи. Самый оптимальный вариант – когда бустер и сыворотка соединены в одном флаконе.

Где закупаются ингредиенты для производства косметики? Cложно ли это в нынешней ситуации с учетом санкций?

Преимущественно закупаем в Европе. Да, это дорого и сложно. Но, поскольку для нас важно выбирать активные компоненты с доказанной клинической эффективностью, в большинстве случаев мы обращаемся к развитой европейской сырьевой базе. Также есть ингредиенты и из Кореи, Китая. Отдельно отмечу, что в последнее время в составах Booster bar увеличилась доля российского сырья, что особенно приятно!





Ваши микроигольчатые патчи – это не то же, что и модные спикулы?

Спикулы – это совсем микроскопические иголочки, минеральные элементы скелета морских или пресноводных губок. А микроиглы патчей Booster – это застывшая гиалуроновая кислота с пептидами и антиоксидантами. Такие иглы проникают довольно бережно, но глубоко в кожу и там полностью растворяются. По сути, это аналог микронидлинга и мезотерапии, домашняя лайт-версия, более комфортный и простой способ провести процедуру интенсивного омоложения зоны вокруг глаз без похода к косметологу.

Что вы сами с позиции своего опыта считаете самым главным в уходе за кожей? Если у вас есть только пять минут на уход, что вы сделаете за это время?

Конечно же, главное – это очищение. Это 80% успеха домашнего ухода. Правильно подобранное, физиологичное, бережное к липидному барьеру кожи и подобранное с учетом состояния кожи. Я начинаю с умывания пенкой, затем распыляю тонер-мист. Сразу на влажную кожу наношу бустер-сыворотку с лимфодренажным эффектом и мультипептидный крем. Кроме того, при выходе на улицу я обязательно добавляю СПФ. В этих простых шагах все, что необходимо моей коже каждый день.



