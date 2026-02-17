Солевой VS сахарный скраб для тела: какая разница?

На первый взгляд соль и сахар в скрабах для тела нужны лишь для того, чтобы отшелушить омертвевшие клетки. Но на деле средства лишь кажутся похожими. Соляные скрабы работают жестко, вытягивают лишнее и реально помогают против целлюлита. Сахарные – мягко полируют, удерживают влагу и не травмируют даже чувствительную кожу. Рассказываем, чем они отличаются на самом деле и почему косметологи советуют держать в ванной оба варианта.

Форма кристаллов

Если посмотреть на соль и сахар под микроскопом, разница видна сразу. Соль – это минерал с острыми, угловатыми гранями. Именно поэтому солевые скрабы дают такой выраженный эффект: кожа после них реально гладкая, потому что соль механически отшелушивает все лишнее.





Сахар – кристаллы с более округлыми, сглаженными формами. Они мягко перекатываются по коже, полируя ее и деликатно удаляя омертвевшие клетки.

Соль – тяжелая артиллерия

Солевые скрабы отлично подходят обладательницам плотной, нормальной или жирной кожи, которая не раздражается от косметических экспериментов и механических процедур. Морская соль богата минералами: йодом, магнием, калием, кальцием. Она не просто отшелушивает, но и подтягивает кожу, улучшает микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость. Для лучшего проникновения полезных веществ эксперты советуют держать соль не менее 30-40 секунд, прежде чем приступать к отшелушивающему массажу.





Это лучший выбор для тех, кто борется с целлюлитом – соль разгоняет кровь и лимфу, разбивает застойные явления. Также соляной скраб поможет смягчить огрубевшие участки – локти, колени, пятки. Косметологи также советуют применять его перед обертываниями и антицеллюлитным массажем – для максимального проникновения активных компонентов.





Минусы солевых скрабов:

✘ Могут травмировать чувствительную кожу, вызвать покраснение и раздражение.

✘ Сушат. Соль вытягивает влагу, поэтому после таких скрабов обязательно нужен жирный крем или масло для тела.

✘ Щиплет, если есть микротрещинки или порезы.

Сахарные скрабы – нежная полировка

Сахар не травмирует кожу, а аккуратно полирует ее. В составе сахара есть гликолевая кислота (в очень малых количествах), которая дополнительно увлажняет и способствует обновлению. Сахарные скрабы (как и энзимные пудры!) подходят обладательницам тонкой, сухой и чувствительной кожи: сахар не нарушит и без того хрупкий барьер. В отличие от солевых, сахарные скрабы можно использовать 2–3 раза в неделю без риска повредить кожу. Они не сушат и не требуют обязательного увлажнения после применения.





Минусы сахарных скрабов:

✘ Менее эффективны против целлюлита. Для серьезной борьбы с "апельсиновой коркой" могут быть слабоватыми.

✘ Быстрее расходуются, особенно если в ванной тепло и влажно, – сахар может таять прямо в банке.

Лучшее комбо

Самый оптимальный вариант для нормальной, не слишком чувствительной кожи, – держать в ванной и солевой, и сахарный скрабы. Первый – доставать раз в неделю, когда нужно устроить телу встряску: разогнать лимфу, побороться с целлюлитом, подготовиться к обертыванию или просто почувствовать себя обновленной.





Сахарный – использовать для регулярного ухода, после эпиляции для профилактики врастания волос, в периоды, когда кожа капризничает и требует нежности. Им можно скрабироваться хоть через день, если есть время и желание.

Кстати, если кожа на ногах переносит соль нормально, а на животе и груди краснеет, используйте разные скрабы для разных зон.