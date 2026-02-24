Выпускать иголки: кому и зачем нужны спикулы и патчи с микроиглами?

Спикулы (от лат. spiculum – "острие, жало") – это крохотные иголочки, которые можно разглядеть только под микроскопом. В косметике используют два вида: природные (скелеты морских губок из диоксида кремния) и синтетические (биодеградируемые из гиалуроновой кислоты или коллагена). Врач-косметолог, дерматовенеролог и эксперт d’Alba Екатерина Анчикова рассказывает, как микроскопические иглы заставляют нашу кожу обновляться по-настоящему.

Хит из Азии, который уже не первый год вызывает горячие дискуссии у специалистов, – средства со спикулами и микронидлинг-патчи. Они обещают мгновенный лифтинг, сияние и эффект, сравнимый с салонными процедурами. Мы разобрались, как работают эти иголочки, чем природные отличаются от синтетических и могут ли они заменить обычный крем.

Идея использовать микроиглы пришла из процедуры микродермабразии, когда кожу шлифуют мельчайшими частицами, – объясняет Екатерина Анчикова. – Ученые пошли дальше: зачем шлифовать, если можно аккуратно проколоть роговой слой и доставить активные вещества прямо "по адресу"?

Так в Корее появилась концепция домашнего микронидлинга. Природные спикулы работают как проводники: они создают микроканалы, через которые пептиды, гиалуроновая кислота и витамины проникают глубоко в кожу.

Есть и другая разновидность спикул: менее "колючие" биоразлагаемые иглы. Это вариант для более чувствительных: они мягче, не царапают эпидермис и, растворяясь за 6-12 часов, постепенно питают кожу изнутри.





Микронидлинг – это механическая процедура, проводимая в клинике, при которой кожа физически прокалывается для создания контролируемых микроповреждений, что запускает процесс заживления ран и выработку коллагена. Спикулы работают по аналогичному принципу, но с другой интенсивностью. Они располагаются в поверхностных слоях, стимулируя обновление и улучшая доставку активных ингредиентов без причинения реального вреда. Нет кровотечения и нет периода восстановления. Спикулы – это ориентированный на уход за кожей, а не процедурный метод.

Хотя микроиглы могут проникать глубже, чем большинство других ингредиентов, они не остаются в коже навсегда. Биоразлагаемые иглы, как правило, растворяются в течение нескольких часов после нанесения, в то время как иглы морского происхождения остаются немного дольше, естественным образом распадаясь или отшелушиваясь в течение нескольких дней.





Патчи с микроиглами: первая помощь для уставшей кожи

Это патчи (для век, лица, шеи или декольте) с двойным механизмом действия, усеянные сотнями игл. Во-первых, они работают благодаря физическому преодолению барьера кожи: активные компоненты доставляются сразу в глубокие слои. Во-вторых, обеспечивают контролируемый стресс: микроповреждения заставляют фибробласты просыпаться и активно производить новый коллаген, эластин и собственную гиалуроновую кислоту.





Какие выбрать?

Для зоны шеи и декольте предусмотрены патчи с плотным расположением игл, которые дают мгновенный лифтинг за счет микронатяжения и мощного увлажнения. Если цель – сияние и коррекция пигментации, выбирайте патчи с ниацинамидом, витамином С или феруловой кислотой: они проводят осветлители глубже и быстрее любых сывороток. Для глобального увлажнения, когда обычные кремы бессильны, иглы "проталкивают" молекулы гиалуроновой кислоты в самые глубокие слои. А локально воздействовать на "гусиные лапки", межбровье или носогубку помогают точечные мини-патчи.

Патчи клеят только на чистую сухую кожу. После снятия обязательно используют крем с SPF 30+, так как кожа временно становится уязвимой к ультрафиолету.





Косметика со спикулами против обычной: есть ли шанс у классики?

Косметологи уверены: уход с микроиглами – хорошее подспорье в борьбе с тусклостью и возрастными изменениями, но он не заменяет базовый уход, а служит дополнением к нему.

У обычного крема много активов остается на поверхности, – комментирует эксперт. – Спикулы же работают как курьер: доставляют ингредиенты прямо в клетки. Бонусом идет запуск синтеза коллагена, что дает не временный, а накопительный лифтинг-эффект. Классические кремы таким похвастаться не могут: они работают медленно и требуют постоянства.

Есть и обратная сторона иголок. Из-за травматизации кожи у средств со спикулами много противопоказаний: их нельзя использовать при акне в активной фазе, розацеа и куперозе, при любых воспалениях. Особую осторожность следует проявлять обладателям чувствительной кожи. В любом случае, это не тот продукт, который нужно использовать каждый день или в высоких концентрациях. Начните с 2-3 раз в неделю и потом обязательно наносите увлажняющий крем поверх средства со спикулами.





"Спикулы – это мощный домашний уход, который дает результат, сравнимый с салонными процедурами, – резюмирует Екатерина Анчикова. – Но ждать от них эффекта филлеров или ботокса при глубоких морщинах не стоит. Это история про качество и здоровье кожи, а не про чудеса пластической хирургии.