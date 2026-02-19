Брат короля Британии Карла III принц Эндрю арестован по делу Эпштейна

В Великобритании задержан брат короля Карла III – Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, ранее лишенный королевских титулов. Об этом сообщает BBC.

По данным источника, полиция прибыла к нему домой для проведения процессуальных действий в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в период, когда он занимал официальные должности. Утром в четверг 19 февраля у резиденции в поместье Сандрингем были замечены автомобили правоохранительных органов.

Интересно, что задержание произошло в день его 66-летия.

Поводом для активизации следствия стали материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обнародованные в США. В опубликованных документах упоминались отчеты о зарубежных поездках Маунтбеттена-Виндзора – в Сингапур, Гонконг и Вьетнам, – а также сведения о потенциальных инвестиционных возможностях, которые, как утверждается, передавались Эпштейну.

На этой неделе британская полиция подтвердила, что рассматривает жалобу, связанную с возможной передачей конфиденциальной информации. С обращением о проверке в правоохранительные органы выступила антимонархическая организация Republic, направив запрос в полицию долины Темзы.

Ранее, в октябре, король лишил брата титула принца и остальных сохранявшихся почетных званий. До этого Маунтбеттен-Виндзор формально отказался от титула герцога Йоркского.

Сам он неоднократно отвергал все обвинения и заявлял, что не совершал противоправных действий. Расследование продолжается.