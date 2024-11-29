Уйти в тень: как и зачем использовать жидкие тени

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Жидкие тени есть у большинства бьюти-брендов. Но многие избегают их, считая сложными в нанесении. Мы поговорили с визажистом и выяснили, почему кремовые тени - мастхев в любой косметичке

Они отличаются текстурой, флаконом и способом нанесения... И почему-то большинство девушек по привычке выбирают сухие тени и палетки, считая, что для нанесения жидких нужна какая-то сноровка. Кроме того, есть предубеждение, что кремовые тени быстрее скатываются в складку века, чем сухие, и сложно растушевываются по коже. Давайте развеем эти мифы?

Фото: архивы пресс-службы Shik. Жидкие тени Shik 06 Пыльная роза

Ирина Закалюжная, визажист-стилист:

"Я использую кремовые тени практически в каждом макияже и в работе, и дома, считаю этот продукт незаменимым в косметичке. Жидкие тени удобны тем, что их можно наносить пальцем, при этом они хорошо ложатся и растушевываются.

Фото: архивы визажиста Ирины Закалюжной

Кремовые тени служат хорошей базой для сухих теней, дают стойкость в течение всего дня. Когда мы наслаиваем сухой продукт на влажный, получается идеальное сцепление пигментов с поверхностью века. Поэтому для макияжа, требующего особенной стойкости (например, новогоднего или свадебного), я всегда рекомендую комбинировать текстуры, наносить сухие тени на подложку из кремовых.

Фото: Pinterest, сухие и кремовые текстуры теней

Кремовые тени можно наносить как аппликатором из комплекта, так и кистью. Если выбираете кисть, возьмите ту, что с синтетическим ворсом, – это лучший выбор для любых кремовых текстур. Но повторюсь: зачастую жидкие тени даже лучше ложатся, если наносить их подушечкой пальца, вбивающими движениями.

Фото: архивы пресс-служб. Жидкие тени by Victoria Moiseeva 04 Plum Wine, Beautydrugs; Жидкие тени Eye Tint Renovation 10 Senso, Giorgio Armani; Кремовые тени с эффектом металлик Metallic Cream Eyeshadow, Sextans, Bronx Colors

Для того, чтобы макияж глаз получился стойким, необходимо нанести жидкие тени как основу на все подвижное веко, хорошо растушевать пальчиком и далее вбивающими движениями наносить сухие тени. Этот же способ хорош для светлых и полупрозрачных теней, которым не хватает яркости: поверх кремовой подложки они лучше проявят свой цвет".

Фото: архивы пресс-служб. Жидкие тени для век VAMP! 005 Шампанское, Pupa; Жидкие тени для век Luminous, 02 Gleaming Charm, Essence; Матовые жидкие тени Deep Matte, 40 Lime light, Catrice

Если вы планируете использовать кремовые тени как базу, выбирайте универсальные цвета в натуральной палитре: бежевый, кремовый, молочный.

Фото: архивы пресс-службы MAC. Жидкие тени для век Dazzleshadow Liquid, оттенок Not Afraid To Sparkle

И еще один нюанс – сияющие жидкие текстуры проще наносятся и растушевываются, чем матовые. Именно поэтому последние редко можно встретить в коллекциях брендов.

Мария Орешкина

Редактор

 

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