Уйти в тень: как и зачем использовать жидкие тени

Они отличаются текстурой, флаконом и способом нанесения... И почему-то большинство девушек по привычке выбирают сухие тени и палетки, считая, что для нанесения жидких нужна какая-то сноровка. Кроме того, есть предубеждение, что кремовые тени быстрее скатываются в складку века, чем сухие, и сложно растушевываются по коже. Давайте развеем эти мифы?





Ирина Закалюжная, визажист-стилист:

"Я использую кремовые тени практически в каждом макияже и в работе, и дома, считаю этот продукт незаменимым в косметичке. Жидкие тени удобны тем, что их можно наносить пальцем, при этом они хорошо ложатся и растушевываются.





Кремовые тени служат хорошей базой для сухих теней, дают стойкость в течение всего дня. Когда мы наслаиваем сухой продукт на влажный, получается идеальное сцепление пигментов с поверхностью века. Поэтому для макияжа, требующего особенной стойкости (например, новогоднего или свадебного), я всегда рекомендую комбинировать текстуры, наносить сухие тени на подложку из кремовых.





Кремовые тени можно наносить как аппликатором из комплекта, так и кистью. Если выбираете кисть, возьмите ту, что с синтетическим ворсом, – это лучший выбор для любых кремовых текстур. Но повторюсь: зачастую жидкие тени даже лучше ложатся, если наносить их подушечкой пальца, вбивающими движениями.





Для того, чтобы макияж глаз получился стойким, необходимо нанести жидкие тени как основу на все подвижное веко, хорошо растушевать пальчиком и далее вбивающими движениями наносить сухие тени. Этот же способ хорош для светлых и полупрозрачных теней, которым не хватает яркости: поверх кремовой подложки они лучше проявят свой цвет".

Если вы планируете использовать кремовые тени как базу, выбирайте универсальные цвета в натуральной палитре: бежевый, кремовый, молочный.





И еще один нюанс – сияющие жидкие текстуры проще наносятся и растушевываются, чем матовые. Именно поэтому последние редко можно встретить в коллекциях брендов.