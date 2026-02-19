Актриса фильма "Все везде и сразу" Мишель Йео получила звезду на Аллее славы

Мишель Йео стала обладательницей именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Торжественная церемония прошла на Голливудском бульваре и собрала коллег, друзей и представителей киноиндустрии, с которыми актрису связывают десятилетия работы. Для 64-летней лауреатки премии "Оскар" этот момент стал символом пути от девочки из Малайзии до одной из самых узнаваемых фигур мирового кино.

На мероприятии Йео появилась в ярком шелковом платье насыщенного желтого оттенка от Dior, дополнив образ серебристыми туфлями и лаконичными украшениями. Эмоции актрисы были заметны: церемония оказалась по-настоящему трогательной. Звезду она посвятила своим родителям, подчеркнув значимость их поддержки на протяжении всей карьеры.

Среди гостей были режиссеры Энг Ли и Джон М. Чу, работавшие с ней над картинами "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Безумно богатые азиаты" и фильмами франшизы "Злая". Поддержать артистку пришел и ее партнер по "Все везде и сразу" Ке Хюи Куан, а также Аквафина и другие представители индустрии. Муж актрисы Жан Тодт не присутствовал на церемонии из-за рабочей поездки, однако, как ранее отмечала Йео, он неизменно поддерживает ее профессиональные решения.

Мишель Йео вошла в историю в 2023 году, став первой актрисой азиатского происхождения, получившей "Оскар" за лучшую женскую роль – за работу в фильме "Всё везде и сразу". До этого она прославилась в гонконгском боевом кино, самостоятельно исполняя сложные трюки, а затем укрепила позиции в Голливуде благодаря ролям в "Завтра не умрет никогда", "Мемуарах гейши", "Стражах Галактики", "Шан-Чи и легенда десяти колец" и других проектах.