Дерматолог Галина Амосова развеяла главные мифы о пептидах для лица

Пептиды – одни из самых трендовых компонентов косметики, возможности которых очень широки – от повышения тургора кожи до расслабляющего эффекта, сравнимого с ботулинотерапией. Но вопреки громким обещаниям, эффекта ботокса от баночки с кремом ждать не стоит: по мнению врача-дерматокосметолога, эксперта бренда ICON SKIN Галины Амосовой, пептиды-миорелаксанты работают иначе и имеют серьезные ограничения по доставке активных веществ к нервным клеткам. Однако не нужно списывать их со счетов: в комплексном уходе они очень хороши.

Эксперт считает, что при регулярном применении и рабочей концентрации пептиды действительно способны улучшать эластичность кожи, сглаживать заломы и уменьшать выраженность морщин. Также они работают с воспалением, пигментацией, микроциркуляцией и укреплением барьера. Главное – не ждать мгновенного эффекта, а воспринимать их как часть системного ухода.

"Пептиды – молекулы хрупкие и капризные, – подчеркивает Галина Амосова в эксклюзивном интервью Клео.ру. – Они разрушаются в компании с ретинолом, кислотами и некоторыми формами витамина C, боятся УФ-лучей и перепадов pH. Дружат – с ниацинамидом, витамином Е, феруловой кислотой, SPF и увлажнителями".

Возрастных ограничений, по мнению косметолога, у пептидов нет: они уместны и в 25, и в 50, если стоит задача восстановления, профилактики старения или борьбы с воспалениями.