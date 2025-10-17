Как убрать носогубные складки: полный гид по процедуре

Носогубная складка – не просто морщина, а анатомическая граница, которая отделяет подвижную часть щеки от зоны губ. С возрастом жировая ткань теряет объем, связки ослабевают, а кожа становится более тонкой и сухой. Залом углубляется, лицо выглядит усталым.

Существует несколько методов коррекции, все направлены не на "стирание" складки, а на восстановление опоры и качества кожи, чтобы лицо сохраняло естественность.

Почему появляются носогубные складки

Главная причина – потеря объемов в средней трети лица. С годами изменяется структура подкожной клетчатки, ослабевает связочный аппарат, и ткани постепенно смещаются вниз.

Роль играют и мимика, особенности анатомии, дефицит коллагена и колебания массы тела. Поэтому косметологи сегодня рассматривают складку не изолированно, а как часть общей архитектуры лица.





Инъекционные филлеры

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты – базовый инструмент коррекции. Они восполняют объем, делают переход между щекой и губой более плавным и визуально смягчают выражение лица. Эффект сохраняется от полугода до года, после чего процедуру повторяют.

При более выраженных изменениях используют препараты с кальцием гидроксиапатита, которые дополнительно стимулируют выработку коллагена. Важно соблюдать баланс: избыточное введение геля утяжеляет нижнюю треть и нарушает естественные пропорции.

Показания

Первые возрастные изменения после 30 лет.

Умеренные носогубные складки без выраженного птоза.

Потеря объема в области щек и скул.

Сухая или истонченная кожа, которую нужно уплотнить.

Нитевые методики

Если складка формируется из-за выраженного птоза тканей, одной инъекции бывает недостаточно. В таких случаях используют рассасывающиеся нити – они создают внутренний каркас и подтягивают кожу, улучшая тонус.

Метод подходит при умеренных изменениях и часто используется в комбинации с филлерами. В результате появляется эффект естественного лифтинга.

Показания

Смещение мягких тканей вниз, потеря четкости овала.

Средняя степень выраженности складок.

Если нет желания или возможности пользоваться хирургическими методами.





Аппаратные технологии

Когда кожа стала менее плотной, но складка еще не глубокая, помогают процедуры, стимулирующие естественный синтез коллагена. Микроигольчатый радиочастотный лифтинг, лазерные методики и ультразвуковое воздействие уплотняют дерму и делают рельеф ровнее. Эти процедуры назначают курсом – как самостоятельное решение или как подготовку перед инъекциями.

Показания

Кожа стала менее упругой, появились заломы.

Ранние стадии формирования носогубной складки;

Профилактика возрастных изменений.

Подготовка кожи к инъекциям или поддержание результата после них.

Комбинированный подход

В современной практике редко ограничиваются одной процедурой. Оптимальная стратегия – восстановить объем в средней трети лица, затем при необходимости добавить нити или курс аппаратных процедур. Благодаря такому плану результат будет более естественным, а эффект – стойким. Но важно подбирать комбинации и дозировки индивидуально вместе с косметологом, чтобы получить эффект комплексного омоложения без пластической операции.

Показания

Выраженные складки вместе с птозом и потерей объема.

Неоднородная плотность кожи, снижен тургор.

Риски и противопоказания

Перед любым вмешательством нужно оценить состояние кожи и общего здоровья. Даже у малотравматичных процедур есть ограничения, которые важно обсудить с врачом заранее.

Временные отеки, гематомы, легкая болезненность в зоне коррекции.

Редкие сосудистые осложнения при неправильной технике введения.

Активные воспаления и инфекции кожи.

Аутоиммунные заболевания в стадии обострения.

Беременность и грудное вскармливание.

Склонность к образованию келоидных рубцов.

Свежие пилинги, лазерные процедуры или агрессивные инъекции в той же области.





Что спросить у врача перед процедурой

Перед коррекцией важно обсудить детали: грамотная консультация помогает избежать избыточного результат, правильно распределить объем и выстроить реалистичные ожидания. Эти вопросы позволяют врачу подобрать индивидуальный план, а пациенту – понимать, из чего складывается результат.