Как убрать носогубные складки: полный гид по процедуре

 678

Лицо может выглядеть гораздо старше из-за носогубных складок. Современная косметология предлагает десятки способов скорректировать их — от инъекций до аппаратных методик.

Носогубная складка – не просто морщина, а анатомическая граница, которая отделяет подвижную часть щеки от зоны губ. С возрастом жировая ткань теряет объем, связки ослабевают, а кожа становится более тонкой и сухой. Залом углубляется, лицо выглядит усталым.

Существует несколько методов коррекции, все направлены не на "стирание" складки, а на восстановление опоры и качества кожи, чтобы лицо сохраняло естественность.

Почему появляются носогубные складки

Главная причина – потеря объемов в средней трети лица. С годами изменяется структура подкожной клетчатки, ослабевает связочный аппарат, и ткани постепенно смещаются вниз.

Роль играют и мимика, особенности анатомии, дефицит коллагена и колебания массы тела. Поэтому косметологи сегодня рассматривают складку не изолированно, а как часть общей архитектуры лица.

Фото: Freepik.com

Инъекционные филлеры

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты – базовый инструмент коррекции. Они восполняют объем, делают переход между щекой и губой более плавным и визуально смягчают выражение лица. Эффект сохраняется от полугода до года, после чего процедуру повторяют.

При более выраженных изменениях используют препараты с кальцием гидроксиапатита, которые дополнительно стимулируют выработку коллагена. Важно соблюдать баланс: избыточное введение геля утяжеляет нижнюю треть и нарушает естественные пропорции.

Показания

  • Первые возрастные изменения после 30 лет.
  • Умеренные носогубные складки без выраженного птоза.
  • Потеря объема в области щек и скул.
  • Сухая или истонченная кожа, которую нужно уплотнить.

Нитевые методики

Если складка формируется из-за выраженного птоза тканей, одной инъекции бывает недостаточно. В таких случаях используют рассасывающиеся нити – они создают внутренний каркас и подтягивают кожу, улучшая тонус.

Метод подходит при умеренных изменениях и часто используется в комбинации с филлерами. В результате появляется эффект естественного лифтинга.

Показания

  • Смещение мягких тканей вниз, потеря четкости овала.
  • Средняя степень выраженности складок.
  • Если нет желания или возможности пользоваться хирургическими методами.

Фото: Freepik.com

Аппаратные технологии

Когда кожа стала менее плотной, но складка еще не глубокая, помогают процедуры, стимулирующие естественный синтез коллагена. Микроигольчатый радиочастотный лифтинг, лазерные методики и ультразвуковое воздействие уплотняют дерму и делают рельеф ровнее. Эти процедуры назначают курсом – как самостоятельное решение или как подготовку перед инъекциями.

Показания

  • Кожа стала менее упругой, появились заломы.
  • Ранние стадии формирования носогубной складки;
  • Профилактика возрастных изменений.
  • Подготовка кожи к инъекциям или поддержание результата после них.

Комбинированный подход

В современной практике редко ограничиваются одной процедурой. Оптимальная стратегия – восстановить объем в средней трети лица, затем при необходимости добавить нити или курс аппаратных процедур. Благодаря такому плану результат будет более естественным, а эффект – стойким. Но важно подбирать комбинации и дозировки индивидуально вместе с косметологом, чтобы получить эффект комплексного омоложения без пластической операции.

Показания

  • Выраженные складки вместе с птозом и потерей объема.
  • Неоднородная плотность кожи, снижен тургор.

Риски и противопоказания

Перед любым вмешательством нужно оценить состояние кожи и общего здоровья. Даже у малотравматичных процедур есть ограничения, которые важно обсудить с врачом заранее.

  • Временные отеки, гематомы, легкая болезненность в зоне коррекции.
  • Редкие сосудистые осложнения при неправильной технике введения.
  • Активные воспаления и инфекции кожи.
  • Аутоиммунные заболевания в стадии обострения.
  • Беременность и грудное вскармливание.
  • Склонность к образованию келоидных рубцов.
  • Свежие пилинги, лазерные процедуры или агрессивные инъекции в той же области.

Фото: Freepik.com

Что спросить у врача перед процедурой

Перед коррекцией важно обсудить детали: грамотная консультация помогает избежать избыточного результат, правильно распределить объем и выстроить реалистичные ожидания. Эти вопросы позволяют врачу подобрать индивидуальный план, а пациенту – понимать, из чего складывается результат.

  • Методика коррекции. Уточнение, какой способ даст оптимальный эффект при конкретной плотности кожи и выраженности складок. Иногда вместо плотного филлера лучше использовать комбинацию мягкого геля и аппаратного лифтинга.
  • Объем и зоны введения. Понимание, в каких точках и в каком количестве будет работать препарат, позволяет оценить симметрию и избежать эффекта тяжелого лица. Опытный косметолог распределяет объем не в саму складку, а в утраченные участки опоры.
  • Совмещение методик. Коррекция редко ограничивается одной процедурой: обсуждение комбинации помогает составить последовательный план без перегрузки тканей.
  • Уход и повторение. Врач объяснит, как снизить риск отека, когда можно вернуться к активным уходам и через какой срок безопасно делать повторную инъекцию.
Дарья Сизова

Автор раздела «Здоровье»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.